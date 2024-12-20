https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/enflasyon-beklentisiyle-degisti-milyonlarin-gozu-ocak-maas-zamminda-memur-ve-emekliye-ne-kadar-zam-1091803944.html

Enflasyon beklentisiyle değişti, milyonların gözü ocak maaş zammında: Memur ve emekliye ne kadar zam olacak?

Enflasyon beklentisiyle değişti, milyonların gözü ocak maaş zammında: Memur ve emekliye ne kadar zam olacak?

Sputnik Türkiye

Memur, işçi ve emekli maaş zamları için geri sayım başladı. Beş aylık enflasyon oranı yüzde 14.57 olarak açıklanırken, aralık ayı verileriyle zam oranı... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T13:36+0300

2024-12-20T13:36+0300

2024-12-20T13:36+0300

ekonomi

merkez bankası

memur

memur zammı

memur maaşı

emekli

emekli maaşı

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Türkiye’de milyonlarca işçi, memur ve emekli, 2025 yılı maaş zamlarına odaklandı. Zam oranlarını belirleyen en kritik veri olan 6 aylık enflasyonun ilk beş aylık kısmı netleşti. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarının toplam enflasyonu yüzde 14.57 olarak hesaplandı. Sonuç, aralık ayı enflasyonu ile kesinleşecek.Merkez Bankası’nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı ankete göre, aralık ayı enflasyonu yüzde 1.72 seviyesinde bekleniyor. NTV'nin haberine göre, bu beklentiye dayanarak 6 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 16.54 olarak hesaplanıyor. İşçi, memur ve emekliler için yeni yıl zamlarının bu oran doğrultusunda şekilleneceği öngörülüyor.Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?İşçi emeklilerinin maaş zamları, doğrudan 6 aylık enflasyon oranına bağlı. Kasım ayı itibarıyla yüzde 14.57 zam oranı netleşirken, aralık ayı beklentileri dikkate alındığında, 2025 yılında işçi emeklilerine yüzde 16.54 zam yapılması bekleniyor.Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı ne kadar olacak?Memur ve memur emeklileri için zam oranları, hem enflasyon farkını hem de toplu sözleşme zamlarını içeriyor. Temmuz ayında yüzde 10’luk bir toplu sözleşme zammı alan memurlar, 6 aylık enflasyon farkı kadar ilave zam alacak. Beklentilere göre, enflasyon farkı yüzde 5.95 olacak ve toplu sözleşmeden doğan yüzde 6’lık zamla birlikte toplam zam oranı yüzde 12.62’ye ulaşacak.En düşük memur maaşı kaç lira olacak?Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL’ye yükselmişti. Ocak ayında yüzde 12.62 zam uygulanırsa, bu rakam 44 bin 121 TL’ye çıkacak. Bu artış, aile bütçelerine önemli bir katkı sunacak.En düşük memur emekli maaşı, temmuz ayında 17 bin 587 TL olarak belirlenmişti. Aynı zam oranıyla, ocak ayında bu maaşın 19 bin 806 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

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