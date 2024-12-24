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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/matviyenko-ukrayna-muzakereleri-2025te-baslayacak-1091978877.html
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Ukrayna müzakereleri 2025'te başlayacak
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Ukrayna müzakereleri 2025'te başlayacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması için 2025 yılında müzakere masasına oturulacağını söyleyen Matviyenko, Rusya'nın bu sürece bakışını bir kez daha... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin gelecek yıl mutlaka başlayacağından emin olduğunu söyledi.Matviyenko, "Görüşümü tekrar ifade edeyim. Elbette önümüzdeki yıl müzakere süreci başlayacak, kesinlikle. Ancak bence müzakere süreci çok zor olacak. Vladimir Putin'in siyasetin uzlaşma arayışı olduğu yönündeki sözleri kesinlikle doğru. Müzakereler de bir uzlaşma arayışıdır" dedi.Müzakerelerde uzlaşma aranması gerektiğini belirten Matviyenko, Ukrayna konulu müzakere masasında Rusya'nın dile getirdiği temel koşullara kati biçimde uyulması gerektiğinin altını çizdi.İstanbul'da varılan ancak daha sonra Ukrayna tarafından reddedilen mutabakatların Rusya'nın yaklaşımlarının temelini oluşturduğunu anlatan Federasyon Konseyi Başkanı, "Bunları tekrarlamayacağım, siz zaten biliyorsunuz. Bunlar sabit ve bir milim dahi taviz vermeyeceğiz. Geri kalan hususları diyalog dahilinde istişare edebiliriz, uzlaşma arayabiliriz" ifadelerini kullandı.Rusya'nın müzakere masasına oturmaya her zaman hazır olduğunu da anımsatan Matviyenko, ancak Minsk Anlaşmaları'nda yaşanan durumun asla tekrarlanmayacağı mesajını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ukrayna-krizinin-2025te-bitecegini-ongoren-orban-ya-muzakere-yapilacak-ya-da-taraflardan-biri-yok-1091972868.html
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vladimir putin, ukrayna, valentina matviyenko, rusya federasyon konseyi, rusya, istanbul, minsk anlaşması
vladimir putin, ukrayna, valentina matviyenko, rusya federasyon konseyi, rusya, istanbul, minsk anlaşması

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Ukrayna müzakereleri 2025'te başlayacak

15:44 24.12.2024 (güncellendi: 15:45 24.12.2024)
© Fotoğraf : Russian State Duma press service / Multimedya arşivine gidinRussian upper house chairwoman Valentina Matvienko
Russian upper house chairwoman Valentina Matvienko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© Fotoğraf : Russian State Duma press service
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Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması için 2025 yılında müzakere masasına oturulacağını söyleyen Matviyenko, Rusya'nın bu sürece bakışını bir kez daha hatırlattı.
Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin gelecek yıl mutlaka başlayacağından emin olduğunu söyledi.

Matviyenko, "Görüşümü tekrar ifade edeyim. Elbette önümüzdeki yıl müzakere süreci başlayacak, kesinlikle. Ancak bence müzakere süreci çok zor olacak. Vladimir Putin'in siyasetin uzlaşma arayışı olduğu yönündeki sözleri kesinlikle doğru. Müzakereler de bir uzlaşma arayışıdır" dedi.

Müzakerelerde uzlaşma aranması gerektiğini belirten Matviyenko, Ukrayna konulu müzakere masasında Rusya'nın dile getirdiği temel koşullara kati biçimde uyulması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul'da varılan ancak daha sonra Ukrayna tarafından reddedilen mutabakatların Rusya'nın yaklaşımlarının temelini oluşturduğunu anlatan Federasyon Konseyi Başkanı, "Bunları tekrarlamayacağım, siz zaten biliyorsunuz. Bunlar sabit ve bir milim dahi taviz vermeyeceğiz. Geri kalan hususları diyalog dahilinde istişare edebiliriz, uzlaşma arayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın müzakere masasına oturmaya her zaman hazır olduğunu da anımsatan Matviyenko, ancak Minsk Anlaşmaları'nda yaşanan durumun asla tekrarlanmayacağı mesajını verdi.
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Ukrayna krizinin 2025'te biteceğini öngören Orban: 'Ya müzakere yapılacak ya da taraflardan biri yok olacak'
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