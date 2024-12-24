https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/matviyenko-ukrayna-muzakereleri-2025te-baslayacak-1091978877.html

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Ukrayna müzakereleri 2025'te başlayacak

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Ukrayna müzakereleri 2025'te başlayacak

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması için 2025 yılında müzakere masasına oturulacağını söyleyen Matviyenko, Rusya'nın bu sürece bakışını bir kez daha... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T15:44+0300

2024-12-24T15:44+0300

2024-12-24T15:45+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

ukrayna

valentina matviyenko

rusya federasyon konseyi

rusya

istanbul

minsk anlaşması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083399100_0:0:2704:1521_1920x0_80_0_0_eec7882c8c0af9242467c87760055d7a.jpg

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin gelecek yıl mutlaka başlayacağından emin olduğunu söyledi.Matviyenko, "Görüşümü tekrar ifade edeyim. Elbette önümüzdeki yıl müzakere süreci başlayacak, kesinlikle. Ancak bence müzakere süreci çok zor olacak. Vladimir Putin'in siyasetin uzlaşma arayışı olduğu yönündeki sözleri kesinlikle doğru. Müzakereler de bir uzlaşma arayışıdır" dedi.Müzakerelerde uzlaşma aranması gerektiğini belirten Matviyenko, Ukrayna konulu müzakere masasında Rusya'nın dile getirdiği temel koşullara kati biçimde uyulması gerektiğinin altını çizdi.İstanbul'da varılan ancak daha sonra Ukrayna tarafından reddedilen mutabakatların Rusya'nın yaklaşımlarının temelini oluşturduğunu anlatan Federasyon Konseyi Başkanı, "Bunları tekrarlamayacağım, siz zaten biliyorsunuz. Bunlar sabit ve bir milim dahi taviz vermeyeceğiz. Geri kalan hususları diyalog dahilinde istişare edebiliriz, uzlaşma arayabiliriz" ifadelerini kullandı.Rusya'nın müzakere masasına oturmaya her zaman hazır olduğunu da anımsatan Matviyenko, ancak Minsk Anlaşmaları'nda yaşanan durumun asla tekrarlanmayacağı mesajını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ukrayna-krizinin-2025te-bitecegini-ongoren-orban-ya-muzakere-yapilacak-ya-da-taraflardan-biri-yok-1091972868.html

ukrayna

rusya

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, ukrayna, valentina matviyenko, rusya federasyon konseyi, rusya, istanbul, minsk anlaşması