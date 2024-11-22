https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/dsoden-acil-asi-sonrasi-ikinci-maymun-cicegi-uyarisi-acil-durum-olusturmaya-devam-ediyor-1090723734.html

DSÖ'den 'acil aşı' sonrası ikinci 'maymun çiçeği' uyarısı: 'Acil durum oluşturmaya devam ediyor'

DSÖ'den 'acil aşı' sonrası ikinci 'maymun çiçeği' uyarısı: 'Acil durum oluşturmaya devam ediyor'

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü hakkında uyarı yayımladı. Yayımlanan uyarıda, Mçiçeği virüsünün 'acil durum' oluşturmaya devam ettiği bildirildi. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T22:15+0300

2024-11-22T22:15+0300

2024-11-22T22:15+0300

dünya

m çiçeği

maymun çiçeği virüsü

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

aşı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından sosyal medya platformundan paylaşılan uyarıda, M çiçeği virüsünü ele almak üzere DSÖ'nün Acil Durum Komitesi'nin bugün toplandığını kaydedilerek, "Komite bana, M çiçeği virüsü vakalarındaki artışın uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim" ifadelerini kullandı.DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kararın, vakaların artan sayısına, coğrafi yayılımına, sahadaki operasyonel zorluklara, ülkeler ile ortaklar arasında tutarlı bir yanıt oluşturma ve bunu sürdürme ihtiyacına dayandığını ifade etti.Ayrıca Ghebreyesus, virüsten etkilenen ülkelere müdahalelerini artırma ve salgını sona erdirmek için uluslararası topluma da dayanışma çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/dso-maymun-cicegi-asisina-acil-kullanim-onayi-verdi-1090627774.html

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m çiçeği, maymun çiçeği virüsü, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), aşı