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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kuyumcularda-yeni-donem-basliyor-hangi-islemler-kapsam-dahilinde-1091948515.html
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor: Hangi işlemler kapsam dahilinde?
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor: Hangi işlemler kapsam dahilinde?
Sputnik Türkiye
2025 itibarıyla kuyumcularda 185 bin TL ve üzeri altın alışverişlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale geliyor. Yeni düzenleme ile sistemin kayıt altına alınması... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T07:39+0300
2024-12-24T07:39+0300
ekonomi
hazine
maliye bakanlığı
masak
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gram altın
yarım gram altın
külçe altın
kuyumcu
kimlik
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2025 itibarıyla kuyumcularda 185 bin TL ve üzeri altın alışverişlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu düzenleme, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) denetimlerinin bir parçası olarak uygulanacak. Amaç, dolandırıcılığı ve kara para aklamayı önlemek.Sistem nasıl i̇şleyecek?Yeni dönemde, büyük montanlı altın alışverişlerinde vatandaşların kimlik bilgileri alınacak ve bu bilgiler kayıt altına geçirilecek. Ekonomist Hikmet Baydar, düzenlemenin kuyum sektöründe kayıt dışılığı önleyeceğini belirterek, “Sistemin kontrol edilebilir hale gelmesiyle 185 bin TL ve üzeri işlemler kayıt altında olacak. Kuyumcular bu düzenlemeye hazırlanmalı,” dedi.Kuyumculardan tepki ve endişelerMilliyet'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, kimlik ibrazının kuyumcular için yeni bir sorumluluk olduğunu belirtti. “Bu bir banka işlemi gibi algılanabilir, ancak kuyumcuların böyle bir yetkisi yok. Kimlik ibraz etmek istemeyen müşteriler alışverişten vazgeçebilir,” ifadelerini kullandı.Denetimler sıkılaşıyorTicaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına karşı yürüttüğü denetimlerini bu düzenleme kapsamında da artıracak. Eylül ayında 117 emlak işletmesine uygulanan toplam 11 milyon 700 bin TL'lik ceza gibi, kuyumcularda da usulsüz işlemlere karşı cezaların uygulanacağı açıklandı.Altın fiyatlarında yön ne olacak?Altın piyasası, küresel gelişmelere bağlı olarak yön bulmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının altın talepleri ve enflasyon endişeleri fiyatları yukarı taşıyor. Kapalıçarşı’da gram altının fiyatının yıl sonunda 3100-3150 TL aralığında olması bekleniyor.Tasarruf sahipleri altına yönelebilirUzmanlar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisinin mevduattan altına dönüşü artıracağını ifade ediyor. Yılbaşı sonrası asgari ücret zammı ve fiyat artışları enflasyonu etkilerken, vatandaşların tasarruflarını altına yönlendirmesi muhtemel görünüyor.Alıcı ve kuyumcuları neler bekliyor?Yeni düzenleme ile birlikte kuyumcularda:Yatırımcıların düzenlemeye uyum sağlaması beklenirken, kuyumcuların sistemle ilgili adaptasyon süreci kritik önemde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ev-sahipleri-maas-zammini-bekliyor-kiralarda-fahis-artis-kapida-2025-kira-tahminleri-belli-oldu-1091948246.html
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kuyumcularda kimlik ibrazı, 185 bin tl altın alışverişi, altın fiyatları 2025, kara para aklama düzenlemesi, altın piyasası son durum, altın alışverişinde yeni kurallar, ticaret bakanlığı denetimleri, kapalıçarşı altın fiyatları, kuyum sektöründe kayıt dışılık, mevduattan altına dönüş, kimlik ibrazı zorunluluğu, altın piyasası uzman yorumları, gram altın fiyatı tahmini
kuyumcularda kimlik ibrazı, 185 bin tl altın alışverişi, altın fiyatları 2025, kara para aklama düzenlemesi, altın piyasası son durum, altın alışverişinde yeni kurallar, ticaret bakanlığı denetimleri, kapalıçarşı altın fiyatları, kuyum sektöründe kayıt dışılık, mevduattan altına dönüş, kimlik ibrazı zorunluluğu, altın piyasası uzman yorumları, gram altın fiyatı tahmini

Kuyumcularda yeni dönem başlıyor: Hangi işlemler kapsam dahilinde?

07:39 24.12.2024
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977 İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor.
 İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977
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2025 itibarıyla kuyumcularda 185 bin TL ve üzeri altın alışverişlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale geliyor. Yeni düzenleme ile sistemin kayıt altına alınması ve kara para aklama ile mücadele hedefleniyor. Kuyumcular alarmda, denetimler sıkılaşacak, vatandaşlar ise bu değişikliğin detaylarını merak ediyor.
2025 itibarıyla kuyumcularda 185 bin TL ve üzeri altın alışverişlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu düzenleme, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) denetimlerinin bir parçası olarak uygulanacak. Amaç, dolandırıcılığı ve kara para aklamayı önlemek.

Sistem nasıl i̇şleyecek?

Yeni dönemde, büyük montanlı altın alışverişlerinde vatandaşların kimlik bilgileri alınacak ve bu bilgiler kayıt altına geçirilecek. Ekonomist Hikmet Baydar, düzenlemenin kuyum sektöründe kayıt dışılığı önleyeceğini belirterek, “Sistemin kontrol edilebilir hale gelmesiyle 185 bin TL ve üzeri işlemler kayıt altında olacak. Kuyumcular bu düzenlemeye hazırlanmalı,” dedi.

Kuyumculardan tepki ve endişeler

Milliyet'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, kimlik ibrazının kuyumcular için yeni bir sorumluluk olduğunu belirtti. “Bu bir banka işlemi gibi algılanabilir, ancak kuyumcuların böyle bir yetkisi yok. Kimlik ibraz etmek istemeyen müşteriler alışverişten vazgeçebilir,” ifadelerini kullandı.

Denetimler sıkılaşıyor

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına karşı yürüttüğü denetimlerini bu düzenleme kapsamında da artıracak. Eylül ayında 117 emlak işletmesine uygulanan toplam 11 milyon 700 bin TL'lik ceza gibi, kuyumcularda da usulsüz işlemlere karşı cezaların uygulanacağı açıklandı.

Altın fiyatlarında yön ne olacak?

Altın piyasası, küresel gelişmelere bağlı olarak yön bulmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının altın talepleri ve enflasyon endişeleri fiyatları yukarı taşıyor. Kapalıçarşı’da gram altının fiyatının yıl sonunda 3100-3150 TL aralığında olması bekleniyor.

Tasarruf sahipleri altına yönelebilir

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisinin mevduattan altına dönüşü artıracağını ifade ediyor. Yılbaşı sonrası asgari ücret zammı ve fiyat artışları enflasyonu etkilerken, vatandaşların tasarruflarını altına yönlendirmesi muhtemel görünüyor.

Alıcı ve kuyumcuları neler bekliyor?

Yeni düzenleme ile birlikte kuyumcularda:
185 bin TL üzeri alışverişlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak.
Denetimler sıkılaşacak, usulsüzlük durumunda ağır cezalar uygulanacak.
Kayıt dışı işlemlerin önüne geçilerek sektörün şeffaflaşması sağlanacak.
Yatırımcıların düzenlemeye uyum sağlaması beklenirken, kuyumcuların sistemle ilgili adaptasyon süreci kritik önemde.
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