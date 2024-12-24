https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kuyumcularda-yeni-donem-basliyor-hangi-islemler-kapsam-dahilinde-1091948515.html

Kuyumcularda yeni dönem başlıyor: Hangi işlemler kapsam dahilinde?

Kuyumcularda yeni dönem başlıyor: Hangi işlemler kapsam dahilinde?

Sputnik Türkiye

2025 itibarıyla kuyumcularda 185 bin TL ve üzeri altın alışverişlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale geliyor. Yeni düzenleme ile sistemin kayıt altına alınması... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T07:39+0300

2024-12-24T07:39+0300

2024-12-24T07:39+0300

ekonomi

hazine

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masak

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gram altın

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kuyumcu

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2025 itibarıyla kuyumcularda 185 bin TL ve üzeri altın alışverişlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu düzenleme, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) denetimlerinin bir parçası olarak uygulanacak. Amaç, dolandırıcılığı ve kara para aklamayı önlemek.Sistem nasıl i̇şleyecek?Yeni dönemde, büyük montanlı altın alışverişlerinde vatandaşların kimlik bilgileri alınacak ve bu bilgiler kayıt altına geçirilecek. Ekonomist Hikmet Baydar, düzenlemenin kuyum sektöründe kayıt dışılığı önleyeceğini belirterek, “Sistemin kontrol edilebilir hale gelmesiyle 185 bin TL ve üzeri işlemler kayıt altında olacak. Kuyumcular bu düzenlemeye hazırlanmalı,” dedi.Kuyumculardan tepki ve endişelerMilliyet'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, kimlik ibrazının kuyumcular için yeni bir sorumluluk olduğunu belirtti. “Bu bir banka işlemi gibi algılanabilir, ancak kuyumcuların böyle bir yetkisi yok. Kimlik ibraz etmek istemeyen müşteriler alışverişten vazgeçebilir,” ifadelerini kullandı.Denetimler sıkılaşıyorTicaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına karşı yürüttüğü denetimlerini bu düzenleme kapsamında da artıracak. Eylül ayında 117 emlak işletmesine uygulanan toplam 11 milyon 700 bin TL'lik ceza gibi, kuyumcularda da usulsüz işlemlere karşı cezaların uygulanacağı açıklandı.Altın fiyatlarında yön ne olacak?Altın piyasası, küresel gelişmelere bağlı olarak yön bulmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginlikler, merkez bankalarının altın talepleri ve enflasyon endişeleri fiyatları yukarı taşıyor. Kapalıçarşı’da gram altının fiyatının yıl sonunda 3100-3150 TL aralığında olması bekleniyor.Tasarruf sahipleri altına yönelebilirUzmanlar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisinin mevduattan altına dönüşü artıracağını ifade ediyor. Yılbaşı sonrası asgari ücret zammı ve fiyat artışları enflasyonu etkilerken, vatandaşların tasarruflarını altına yönlendirmesi muhtemel görünüyor.Alıcı ve kuyumcuları neler bekliyor?Yeni düzenleme ile birlikte kuyumcularda:Yatırımcıların düzenlemeye uyum sağlaması beklenirken, kuyumcuların sistemle ilgili adaptasyon süreci kritik önemde.

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