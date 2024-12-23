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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/batida-avrupanin-ukraynada-trumpi-nasil-kullandigini-ortaya-cikti-1091943161.html
Batı'da, Avrupa'nın Ukrayna'da Trump'ı nasıl kullandığı ortaya çıktı
Batı'da, Avrupa'nın Ukrayna'da Trump'ı nasıl kullandığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Avrupa'nın ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı kullandığını, çatışmada kalmak için planlar yaptıklarını belirtti. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T23:12+0300
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İngiliz analist Aleksandr Mercouris, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Avrupa'nın, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmadan uzaklaşmasını engellemeye çalıştığını ve bu durumun Washington ile Moskova'nın anlaşmasını zorlaştıracağını belirtti.Mercouris, "Avrupalı liderler Amerika'nın Ukrayna krizine dahil kalmasını sağlamak istiyorlar. Onlar, Trump’tan Putin’e karmaşık bir teklifle gitmesini istiyorlar, bu teklif Putin tarafından reddedilecek ve ardından bu durumu Trump’a göstererek çatışmanın devam etmesi için ısrar edecekler" ifadelerinde bulundu.Daha önce Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'da erken müzakerelerin Kiev için 'kötü bir anlaşma' ile sonuçlanacağını belirtmişti. Aralık ayı başlarında Reuters, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı çözme planının Kiev'in NATO üyeliğinden vazgeçmesini ve Rusya'ya toprak tavizleri vermesini öngördüğünü bildirmişti. Ayrıca Brüksel'de bir basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya halihazırda toplam 130 milyar Euro yardımda bulunduğunu ve AB'nin Ukrayna için makro-finansal yardım fonu ve G7 kredisi sayesinde Kiev'e önümüzdeki 2025 yılı için finansman sağlayacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/zelenskiy-caresizlikten-sikca-kontrolu-kaybetmeye-basladi-1091900531.html
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aleksandr mercouris, donald trump, ukrayna, kiev, batı, abd
aleksandr mercouris, donald trump, ukrayna, kiev, batı, abd

Batı'da, Avrupa'nın Ukrayna'da Trump'ı nasıl kullandığı ortaya çıktı

23:12 23.12.2024 (güncellendi: 23:13 23.12.2024)
© İHA / ERIK S. LESSERepa11624261 Former US president and Republican presidential nominee Donald Trump speaks during a campaign event at the Mosack Group, a commercial plumbing manufacturer in Mint Hill, North Carolina, USA, 25 September 2024. Trump is running against Democratic US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/ERIK S. LESSER
epa11624261 Former US president and Republican presidential nominee Donald Trump speaks during a campaign event at the Mosack Group, a commercial plumbing manufacturer in Mint Hill, North Carolina, USA, 25 September 2024. Trump is running against Democratic US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/ERIK S. LESSER - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© İHA / ERIK S. LESSER
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İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Avrupa'nın ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı kullandığını, çatışmada kalmak için planlar yaptıklarını belirtti.
İngiliz analist Aleksandr Mercouris, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Avrupa'nın, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmadan uzaklaşmasını engellemeye çalıştığını ve bu durumun Washington ile Moskova'nın anlaşmasını zorlaştıracağını belirtti.
Mercouris, "Avrupalı liderler Amerika'nın Ukrayna krizine dahil kalmasını sağlamak istiyorlar. Onlar, Trump’tan Putin’e karmaşık bir teklifle gitmesini istiyorlar, bu teklif Putin tarafından reddedilecek ve ardından bu durumu Trump’a göstererek çatışmanın devam etmesi için ısrar edecekler" ifadelerinde bulundu.
Daha önce Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'da erken müzakerelerin Kiev için 'kötü bir anlaşma' ile sonuçlanacağını belirtmişti. Aralık ayı başlarında Reuters, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı çözme planının Kiev'in NATO üyeliğinden vazgeçmesini ve Rusya'ya toprak tavizleri vermesini öngördüğünü bildirmişti.
Ayrıca Brüksel'de bir basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya halihazırda toplam 130 milyar Euro yardımda bulunduğunu ve AB'nin Ukrayna için makro-finansal yardım fonu ve G7 kredisi sayesinde Kiev'e önümüzdeki 2025 yılı için finansman sağlayacağını belirtmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
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