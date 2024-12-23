https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/batida-avrupanin-ukraynada-trumpi-nasil-kullandigini-ortaya-cikti-1091943161.html

Batı'da, Avrupa'nın Ukrayna'da Trump'ı nasıl kullandığı ortaya çıktı

Batı'da, Avrupa'nın Ukrayna'da Trump'ı nasıl kullandığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Avrupa'nın ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı kullandığını, çatışmada kalmak için planlar yaptıklarını belirtti. 23.12.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

aleksandr mercouris

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abd

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İngiliz analist Aleksandr Mercouris, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Avrupa'nın, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmadan uzaklaşmasını engellemeye çalıştığını ve bu durumun Washington ile Moskova'nın anlaşmasını zorlaştıracağını belirtti.Mercouris, "Avrupalı liderler Amerika'nın Ukrayna krizine dahil kalmasını sağlamak istiyorlar. Onlar, Trump’tan Putin’e karmaşık bir teklifle gitmesini istiyorlar, bu teklif Putin tarafından reddedilecek ve ardından bu durumu Trump’a göstererek çatışmanın devam etmesi için ısrar edecekler" ifadelerinde bulundu.Daha önce Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'da erken müzakerelerin Kiev için 'kötü bir anlaşma' ile sonuçlanacağını belirtmişti. Aralık ayı başlarında Reuters, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı çözme planının Kiev'in NATO üyeliğinden vazgeçmesini ve Rusya'ya toprak tavizleri vermesini öngördüğünü bildirmişti. Ayrıca Brüksel'de bir basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya halihazırda toplam 130 milyar Euro yardımda bulunduğunu ve AB'nin Ukrayna için makro-finansal yardım fonu ve G7 kredisi sayesinde Kiev'e önümüzdeki 2025 yılı için finansman sağlayacağını belirtmişti.

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