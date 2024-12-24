https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/istanbullular-dikkat-buz-gibi-bir-hava-geliyor-sicaklik-eksi-4-dereceye-dusecek-1091984767.html
İstanbullular dikkat: Buz gibi bir hava geliyor, sıcaklık eksi 4 dereceye düşecek
İstanbullular dikkat: Buz gibi bir hava geliyor, sıcaklık eksi 4 dereceye düşecek
Sputnik Türkiye
İstanbul'da cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarında düşüş beklenirken cuma gecesi sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T18:02+0300
2024-12-24T18:02+0300
2024-12-24T18:02+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
kar yağışı
istanbul kar yağışı
hava sıcaklığı
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Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini gösterirken, İstanbul'da da hava sıcaklıkları düşüyor. Özellikle cuma gecesi hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenirken, soğuk havayla birlikte fırtınanın da etkili olması tahminler arasında. Yılın son günlerinde İstanbul'da kar yağacak mı sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava tahmin sitelerinin analizlerine göre İstanbul'un çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının cuma gece saatlerde eksi 4 derecelere kadar ineceği tahmin edilirken, kar yağışının İstanbul-Tekirdağ sınırından itibaren etkisini göstereceği, Bursa’nın yüksek kesimlerinde ve İnegöl çevresinde yoğunlaşacağı öngörülüyor. İstanbul çevresinde etkili olacak kar yağışıyla birlikte sıcaklıklarda da ciddi düşüşler yaşanacağı bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/meteorolojinin-uyarilari-sonrasi-antalyada-kar-yagisi-basladi-1091977238.html
türkiye
istanbul
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meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, kar yağışı, istanbul kar yağışı, hava sıcaklığı
meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, kar yağışı, istanbul kar yağışı, hava sıcaklığı
İstanbullular dikkat: Buz gibi bir hava geliyor, sıcaklık eksi 4 dereceye düşecek
İstanbul'da cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarında düşüş beklenirken cuma gecesi sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini gösterirken, İstanbul'da da hava sıcaklıkları düşüyor. Özellikle cuma gecesi hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenirken, soğuk havayla birlikte fırtınanın da etkili olması tahminler arasında.
Yılın son günlerinde İstanbul'da kar yağacak mı sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava tahmin sitelerinin analizlerine göre İstanbul'un çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının cuma gece saatlerde eksi 4 derecelere kadar ineceği tahmin edilirken, kar yağışının İstanbul-Tekirdağ sınırından itibaren etkisini göstereceği, Bursa’nın yüksek kesimlerinde ve İnegöl çevresinde yoğunlaşacağı öngörülüyor. İstanbul çevresinde etkili olacak kar yağışıyla birlikte sıcaklıklarda da ciddi düşüşler yaşanacağı bilgisi verildi.