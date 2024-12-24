https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/istanbul-bahcelievlerde-3-katli-is-yerinde-yangin-ekiplerin-yogun-mudahalesi-suruyor-1091967482.html
İstanbul Bahçelievler'de 3 katlı iş yerinde yangın: Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor
İstanbul Bahçelievler'de 3 katlı iş yerinde yangın: Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Bahçelievler Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi'nde 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024-12-24T13:01+0300
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istanbul, bahçelievler
İstanbul Bahçelievler'de 3 katlı iş yerinde yangın: Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor
12:44 24.12.2024 (güncellendi: 13:01 24.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bahçelievler Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi'nde 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.