İstanbul Bahçelievler'de 3 katlı iş yerinde yangın: Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor

© İHA / ERHAN CAN-AW305458 Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesinde yangın: Trafo alev aldı © İHA / ERHAN CAN-AW305458

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Bahçelievler Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi'nde 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.