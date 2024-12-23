https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/koylulerin-derdi-bitmedi-yangindan-sonra-baslari-heyelanla-dertte-1091925467.html

Artvin'de köylülerin derdi bitmedi: Yangından sonra başları bu kez de heyelanla dertte

Artvin'de köylülerin derdi bitmedi: Yangından sonra başları bu kez de heyelanla dertte

Sputnik Türkiye

Artvin Dereiçi Köyü'nde yaşanan heyelanda altı ev hasar görürken, köylüler korkuyla yaşıyor. Aynı köy, üç sene önce meydana gelen yangında büyük hasar... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T14:41+0300

2024-12-23T14:41+0300

2024-12-23T14:43+0300

türkiye

türkiye

artvin

heyelan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091924876_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_bacfb18d25edf0d279b8c230bc634d29.jpg

Artvin Yusufeli ilçesinde Dereiçi Köyü'nde üç yıl önce meydana gelen ve büyük hasara neden olan yangından sonra bu kez de heyelan korkusu yaşanıyor. Köyde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak altı eve hasar verirken, köy sakinleri 'yangından kurtulduk heyelanla baş etmeye çalışıyoruz" dedi. Dereiçi köyü, 17 Mart 2021 tarihinde yaşanan büyük yangında 52'si ev olmak üzere 193 yapının zarar görmesiyle gündeme gelmişti. Yangında ahır ve samanlıklar da büyük hasar görmüş, 30 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Yangının ardından köyde AFAD tarafından inşa edilen konutlar geçtiğimiz yıllarda tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmişti. Ancak köy sakinleri, şimdi de heyelan tehlikesiyle karşı karşıya. Kar sularının erimesiyle oluşan heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları 6 evde hasara neden oldu. Bir evin penceresinden içeri giren toprak ve kayalar salonu doldurdu. O sırada evde olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.Canımızdan olacağız diye korkuyoruzKöy sakinlerinden Gülsüm Tamyürek, “2021 yılında köyümüzde büyük bir yangın oldu. Devletimiz sağ olsun bize ev yaptı ama her gün evlerin arkasına taş, kayalar düşüyor. Yangında her şeyimizden olduk, şimdi de canımızdan olacağız diye korkuyoruz. Rabbim verdiği canı kendisi alır, taş kaya ile canımız çıkmasın” dedi.Ayşe Taşçı ise yaşadığı korku dolu anlarla ilgili olarak ise “Evde Kur'an-ı Kerim okuyordum. Bir anda böyle oldu. Çok korktum ama bırakmadım Kur'an'ımı. Çıktım, baktım ki evimize taş ve kaya girmiş" derken, Sümbül Taşçı ise ”2021 yılında evlerimiz yandı. AFAD evlerimiz yaptı ama şimdi de evimize taş giriyor, ondan mağdur oluyoruz. Geçe bir anda sesle uyandık. Eşime haber verdim. Deprem oluyor zannettim. Geldim baktım ki cam filan hep kırılmış. Sanki kıyamet kopuyor. Gidecek yerimiz yok. Büyüklerimize sesleniyorum, bize yardım etsinler” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/meteoroloji-6-sehir-icin-alarm-verdi-kar-yagmur-firtina-hepsi-bir-arada-haritada-adim-adim-1091885431.html

türkiye

artvin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, artvin, heyelan