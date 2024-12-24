https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/icisleri-bakani-yerlikaya-suriyeye-donenlerin-sayisini-acikladi-25-bini-gecti-1091957584.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı: 25 bini geçti
İçişleri Bakanı Yerlikaya Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı: 25 bini geçti
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T10:55+0300
2024-12-24T10:55+0300
2024-12-24T10:55+0300
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türkiye, ali yerlikaya
İçişleri Bakanı Yerlikaya Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı: 25 bini geçti
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.