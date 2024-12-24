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İçişleri Bakanı Yerlikaya Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı: 25 bini geçti
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İçişleri Bakanı Yerlikaya Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı: 25 bini geçti
İçişleri Bakanı Yerlikaya Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı: 25 bini geçti
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye, ali yerlikaya

İçişleri Bakanı Yerlikaya Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı: 25 bini geçti

10:55 24.12.2024
© AA / Mehmet Futsiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA / Mehmet Futsi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.
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