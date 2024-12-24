İBB Başkanı İmamoğlu’ndan asgari ücret açıklaması: 'Belli ki sorumluluk bize düşmektedir'

Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı’na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız “kararname” kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin.