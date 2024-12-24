https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ibb-baskani-imamoglundan-asgari-ucret-aciklamasi-belli-ki-sorumluluk-bize-dusmektedir-1091993690.html
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan asgari ücret açıklaması: 'Belli ki sorumluluk bize düşmektedir'
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan asgari ücret açıklaması: 'Belli ki sorumluluk bize düşmektedir'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücrete zammını değerlendirerek söz konusu karar ile 9... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T23:23+0300
2024-12-24T23:23+0300
2024-12-24T23:23+0300
politika
ekrem imamoğlu
istanbul
ibb
x
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi
asgari ücret
zam
asgari ücret zammı 2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1a/1089706019_0:192:2955:1854_1920x0_80_0_0_89349bea516007f24ca926253935ce4b.jpg
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda asgari ücrete gelen zam kararını değerlendirdi."Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir" diyen İmamoğlu, 22.104 lira'nın İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile olmadığının altını çizdi.İmamoğlu açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-kotumser-olmamiz-icin-hicbirsebepyok-1091987252.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1a/1089706019_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_bde0d3452a3ceeebcefc3452cc38e955.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, istanbul, ibb, x, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, asgari ücret, zam, asgari ücret zammı 2025
ekrem imamoğlu, istanbul, ibb, x, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, asgari ücret, zam, asgari ücret zammı 2025
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan asgari ücret açıklaması: 'Belli ki sorumluluk bize düşmektedir'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücrete zammını değerlendirerek söz konusu karar ile 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay edildiğini dile getirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda asgari ücrete gelen zam kararını değerlendirdi.
"Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir" diyen İmamoğlu, 22.104 lira'nın İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile olmadığının altını çizdi.
İmamoğlu açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı’na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız “kararname” kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin.