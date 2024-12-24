https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/husilerden-israile-bir-misilleme-daha-gerceklestirildi-1091945819.html
Husiler'den İsrail’e bir misilleme daha gerçekleştirildi
Husiler'den İsrail’e bir misilleme daha gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
Yemen'de Husiler, İsrail'e bir füze saldırısı daha gerçekleştirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, misilleme sonucu sirenlerin çaldığı... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T04:39+0300
2024-12-24T04:39+0300
2024-12-24T04:39+0300
israil- filistin çatışması
husiler
iran
yemen
israil
abd
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik bir kez daha misilleme gerçekleştirdi. İsrail ordusu, Husilerin misillemesi sonucu ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı.Ayrıca İsrail ordusu tarafından, füzenin etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.18 kişi yaralanmıştıGeçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin, müdahale girişimlerinin başarısız olması sonucu Tel Aviv’e düştüğünü açıklamıştı. Saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Daha önce ise ABD Yemen'e saldırı düzenlemişti ve 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/husiler-misilleme-yapti-yemenden-atilan-balistik-fuze-durdurulamayip-tel-avive-dustu-en-az-17-kisi-1091837241.html
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husiler, iran, yemen, israil, abd, ortadoğu
husiler, iran, yemen, israil, abd, ortadoğu
Husiler'den İsrail’e bir misilleme daha gerçekleştirildi
Yemen'de Husiler, İsrail'e bir füze saldırısı daha gerçekleştirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, misilleme sonucu sirenlerin çaldığı belirtilirken, can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik bir kez daha misilleme gerçekleştirdi. İsrail ordusu, Husilerin misillemesi sonucu ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı.
Ayrıca İsrail ordusu tarafından, füzenin etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin, müdahale girişimlerinin başarısız olması sonucu Tel Aviv’e düştüğünü açıklamıştı. Saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Daha önce ise ABD Yemen'e saldırı düzenlemişti ve 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.