https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/husilerden-israile-bir-misilleme-daha-gerceklestirildi-1091945819.html

Husiler'den İsrail’e bir misilleme daha gerçekleştirildi

Husiler'den İsrail’e bir misilleme daha gerçekleştirildi

Sputnik Türkiye

Yemen'de Husiler, İsrail'e bir füze saldırısı daha gerçekleştirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, misilleme sonucu sirenlerin çaldığı... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T04:39+0300

2024-12-24T04:39+0300

2024-12-24T04:39+0300

israil- filistin çatışması

husiler

iran

yemen

israil

abd

ortadoğu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik bir kez daha misilleme gerçekleştirdi. İsrail ordusu, Husilerin misillemesi sonucu ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı.Ayrıca İsrail ordusu tarafından, füzenin etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.18 kişi yaralanmıştıGeçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin, müdahale girişimlerinin başarısız olması sonucu Tel Aviv’e düştüğünü açıklamıştı. Saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Daha önce ise ABD Yemen'e saldırı düzenlemişti ve 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/husiler-misilleme-yapti-yemenden-atilan-balistik-fuze-durdurulamayip-tel-avive-dustu-en-az-17-kisi-1091837241.html

iran

yemen

israil

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husiler, iran, yemen, israil, abd, ortadoğu