https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/hayallerini-gerceklestirdiler-41-yillik-serce-ile-53-saatte-almanyaya-gittiler--1091962743.html

Hayallerini gerçekleştirdiler: 41 yıllık 'Serçe' ile 53 saatte Almanya'ya gittiler

Hayallerini gerçekleştirdiler: 41 yıllık 'Serçe' ile 53 saatte Almanya'ya gittiler

Sputnik Türkiye

Sinop'ta yaşayan iki arkadaş 1993 model Serçe araçla 3 bin 100 kilometre yol yaparak Almanya'ya ulaştı. Yolculuk tam 53 saat sürdü. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T12:05+0300

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yaşam

almanya

türkiye

serçe

serçe araba

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Sinop'ta yaşayan Murat Gürleyen ve Berkan Özleyen, Almanya’nın Kehl bölgesine gitmek için nostaljik 1993 model Serçe otomobil ile yola çıktı. İkili, 53 saatte yaklaşık 3 bin 100 kilometre yol kat ederek hedefe ulaştı. Almanya’ya seyahat eden ikili, yol güzergahında geçtikleri ülkelerde dikkat çekti. Özellikle Türk gurbetçilerin dikkatini çeken aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.Görenler bir kez daha baktıSerçe, 1993 model olmasına rağmen ikili tarafından büyük bir titizlikle restore edildi ve uzun yolculuk için gerekli tüm teknik düzenlemeler yapıldı. Yolculuk boyunca, aracın zaman zaman zorluklarla karşılaştığı ancak ikilinin kararlı bir şekilde yola devam ettiği ifade edildi. Zorlu yolculukta karşılaşılan yağmur, kar ve yüksek dağ yolları gibi engellere rağmen araç, onların azmiyle hedefe ulaşmayı başardı.Kehl'e vardıklarında, Gürleyen ve Özleyen'i bekleyen dostları ve diğer gurbetçiler, onları büyük bir coşku ile karşıladılar. İkili, bu yolculuğu sadece bir seyahat olarak görmediklerini, aynı zamanda nostaljiye ve eski araçlara olan sevgilerinin bir yansıması olarak değerlendirdiklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/senelerce-eskidi-diye-cope-atildi-nostaljik-desenli-perdeler-900-bin-liraya-alicisini-bekliyor-1090350942.html

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almanya, türkiye, serçe, serçe araba