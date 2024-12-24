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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/hayallerini-gerceklestirdiler-41-yillik-serce-ile-53-saatte-almanyaya-gittiler--1091962743.html
Hayallerini gerçekleştirdiler: 41 yıllık 'Serçe' ile 53 saatte Almanya'ya gittiler
Hayallerini gerçekleştirdiler: 41 yıllık 'Serçe' ile 53 saatte Almanya'ya gittiler
Sputnik Türkiye
Sinop'ta yaşayan iki arkadaş 1993 model Serçe araçla 3 bin 100 kilometre yol yaparak Almanya'ya ulaştı. Yolculuk tam 53 saat sürdü. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Sinop'ta yaşayan Murat Gürleyen ve Berkan Özleyen, Almanya’nın Kehl bölgesine gitmek için nostaljik 1993 model Serçe otomobil ile yola çıktı. İkili, 53 saatte yaklaşık 3 bin 100 kilometre yol kat ederek hedefe ulaştı. Almanya’ya seyahat eden ikili, yol güzergahında geçtikleri ülkelerde dikkat çekti. Özellikle Türk gurbetçilerin dikkatini çeken aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.Görenler bir kez daha baktıSerçe, 1993 model olmasına rağmen ikili tarafından büyük bir titizlikle restore edildi ve uzun yolculuk için gerekli tüm teknik düzenlemeler yapıldı. Yolculuk boyunca, aracın zaman zaman zorluklarla karşılaştığı ancak ikilinin kararlı bir şekilde yola devam ettiği ifade edildi. Zorlu yolculukta karşılaşılan yağmur, kar ve yüksek dağ yolları gibi engellere rağmen araç, onların azmiyle hedefe ulaşmayı başardı.Kehl'e vardıklarında, Gürleyen ve Özleyen'i bekleyen dostları ve diğer gurbetçiler, onları büyük bir coşku ile karşıladılar. İkili, bu yolculuğu sadece bir seyahat olarak görmediklerini, aynı zamanda nostaljiye ve eski araçlara olan sevgilerinin bir yansıması olarak değerlendirdiklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/senelerce-eskidi-diye-cope-atildi-nostaljik-desenli-perdeler-900-bin-liraya-alicisini-bekliyor-1090350942.html
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almanya, türkiye, serçe, serçe araba
almanya, türkiye, serçe, serçe araba

Hayallerini gerçekleştirdiler: 41 yıllık 'Serçe' ile 53 saatte Almanya'ya gittiler

12:05 24.12.2024
serçe
serçe - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
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Sinop'ta yaşayan iki arkadaş 1993 model Serçe araçla 3 bin 100 kilometre yol yaparak Almanya'ya ulaştı. Yolculuk tam 53 saat sürdü.
Sinop'ta yaşayan Murat Gürleyen ve Berkan Özleyen, Almanya’nın Kehl bölgesine gitmek için nostaljik 1993 model Serçe otomobil ile yola çıktı. İkili, 53 saatte yaklaşık 3 bin 100 kilometre yol kat ederek hedefe ulaştı. Almanya’ya seyahat eden ikili, yol güzergahında geçtikleri ülkelerde dikkat çekti. Özellikle Türk gurbetçilerin dikkatini çeken aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.
© YUNUS CELAL ARAZ-AW356568serçe
serçe - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
serçe
© YUNUS CELAL ARAZ-AW356568

Görenler bir kez daha baktı

Serçe, 1993 model olmasına rağmen ikili tarafından büyük bir titizlikle restore edildi ve uzun yolculuk için gerekli tüm teknik düzenlemeler yapıldı. Yolculuk boyunca, aracın zaman zaman zorluklarla karşılaştığı ancak ikilinin kararlı bir şekilde yola devam ettiği ifade edildi. Zorlu yolculukta karşılaşılan yağmur, kar ve yüksek dağ yolları gibi engellere rağmen araç, onların azmiyle hedefe ulaşmayı başardı.
Kehl'e vardıklarında, Gürleyen ve Özleyen'i bekleyen dostları ve diğer gurbetçiler, onları büyük bir coşku ile karşıladılar. İkili, bu yolculuğu sadece bir seyahat olarak görmediklerini, aynı zamanda nostaljiye ve eski araçlara olan sevgilerinin bir yansıması olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Nostaljik desenli perdeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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