https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/senelerce-eskidi-diye-cope-atildi-nostaljik-desenli-perdeler-900-bin-liraya-alicisini-bekliyor-1090350942.html
Senelerce 'eskidi' diye çöpe atıldı: Nostaljik desenli perdeler 900 bin liraya alıcısını bekliyor
Senelerce 'eskidi' diye çöpe atıldı: Nostaljik desenli perdeler 900 bin liraya alıcısını bekliyor
Sputnik Türkiye
Özellikle anneanne, babaanne evlerinden bilinen iri desenli perdeler artık ilan sayfalarında. Sosyal medyada gördüğü ilanlardan görüp perdeye fiyat biçen Salih... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T16:11+0300
2024-11-13T16:11+0300
2024-11-13T16:11+0300
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Antika olarak değerlendirilen nostaljik perdeler alışveriş sitelerinde yeni bir akım başlattı. Perdelerin antika olduğunu iddia eden satıcılar satış bedeli için 900 bin lira istiyor.Babaanne-anneanne perdeleri görücüye çıktıFahiş fiyatlarda satışa çıkartılan perdelerin alıcısı olmasa da sandıklarda unutulan bu perdeler gün yüzüne çıktı. 1 milyon TL'yi buluyorGeçmişte neredeyse her evde kullanılan benzer perdeler, ekonomik değerleri bulunmasa da 1 milyon TL'ye varan fiyatlarda satışa sunuluyor.Sivas'ta yaşayan Salih Erdoğan da, anneannesinden annesine kalan ve antika olarak tabir edilen iki perdeyi sandıktan çıkartıp, gördüğü internet ilanlarından etkilenerek 900 bin liraya satışa sundu. İki perdeyi de istediği fiyata satmayı düşünen Erdoğan, “Ben 2 milyon 600 bin liraya dahi ilan gördüm” dedi.'Bu fiyatlar normal'Salih Erdoğan, perdelere biçilen fiyatların normal olduğunu ifade ederek, "Oldukça ilgi çeken bir perde. Hatta bir kişi 400 bin lira teklif etti. Ancak şu anlık satmayı düşünmüyorum. Antika ve koleksiyonculara istediğim fiyattan satabilirim umarım. Bu perdeler olukça eski. Nerden baksanız 2-3 kuşak hatta 60-70 yıllık. Hem de bu fiyatlar genelde normal. Ben 2 milyon 600 bin liraya dahi ilan gördüm. Hem de bu perdenin üzerine korniş hiç takılmamış. Güneş yanığı ya da deliği yok. Oldukça temiz bakılmış. Kaç yıldır sandıkta bekliyor. Anneannemin çeyizinden anneme kalmış. Ben de haberlerde görünce satışa koyup şansımı denemek istedim. Ben de iki parça perdeyi ilana 900 bin liraya koydum" dedi.
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nostaljik perde, anneanne perdesi, babaanne perdesi, eski perde, eski perde satış, eski perdeler ne kadar?, eski perde satmak, eski perde ilanları
nostaljik perde, anneanne perdesi, babaanne perdesi, eski perde, eski perde satış, eski perdeler ne kadar?, eski perde satmak, eski perde ilanları
Senelerce 'eskidi' diye çöpe atıldı: Nostaljik desenli perdeler 900 bin liraya alıcısını bekliyor
Özellikle anneanne, babaanne evlerinden bilinen iri desenli perdeler artık ilan sayfalarında. Sosyal medyada gördüğü ilanlardan görüp perdeye fiyat biçen Salih Erdoğan da perdelerini 900 bin liraya satışa sundu.
Antika olarak değerlendirilen nostaljik perdeler alışveriş sitelerinde yeni bir akım başlattı. Perdelerin antika olduğunu iddia eden satıcılar satış bedeli için 900 bin lira istiyor.
Babaanne-anneanne perdeleri görücüye çıktı
Fahiş fiyatlarda satışa çıkartılan perdelerin alıcısı olmasa da sandıklarda unutulan bu perdeler gün yüzüne çıktı.
Geçmişte neredeyse her evde kullanılan benzer perdeler, ekonomik değerleri bulunmasa da 1 milyon TL'ye varan fiyatlarda satışa sunuluyor.
Sivas'ta yaşayan Salih Erdoğan da, anneannesinden annesine kalan ve antika olarak tabir edilen iki perdeyi sandıktan çıkartıp, gördüğü internet ilanlarından etkilenerek 900 bin liraya satışa sundu. İki perdeyi de istediği fiyata satmayı düşünen Erdoğan, “Ben 2 milyon 600 bin liraya dahi ilan gördüm” dedi.
Salih Erdoğan, perdelere biçilen fiyatların normal olduğunu ifade ederek, "Oldukça ilgi çeken bir perde. Hatta bir kişi 400 bin lira teklif etti. Ancak şu anlık satmayı düşünmüyorum. Antika ve koleksiyonculara istediğim fiyattan satabilirim umarım. Bu perdeler olukça eski. Nerden baksanız 2-3 kuşak hatta 60-70 yıllık. Hem de bu fiyatlar genelde normal. Ben 2 milyon 600 bin liraya dahi ilan gördüm. Hem de bu perdenin üzerine korniş hiç takılmamış. Güneş yanığı ya da deliği yok. Oldukça temiz bakılmış. Kaç yıldır sandıkta bekliyor. Anneannemin çeyizinden anneme kalmış. Ben de haberlerde görünce satışa koyup şansımı denemek istedim. Ben de iki parça perdeyi ilana 900 bin liraya koydum" dedi.