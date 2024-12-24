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SON DAKİKA | Hava koşullarına dikkat, Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/hawaiideki-kilauea-yanardagi-patladi-lav-nehirleri-olustu-1091949917.html
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı patladı: Lav nehirleri oluştu
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı patladı: Lav nehirleri oluştu
Sputnik Türkiye
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, sabaha karşı patlayarak yoğun lav püskürtmeye başladı. Lavlardan oluşan nehirlerin henüz yaşam alanlarına ulaşmadığını belirten... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T08:48+0300
2024-12-24T08:48+0300
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Hawaii'nin Büyük Adası'ndaki Kilauea Yanardağı, Havai Volkan Gözlemevi'nin bildirdiğine göre yerel saatle sabah 2 civarında şiddetli sismik hareketlerle patladı. Yetkililer, volkanik faaliyetin şu anda sınırlı bir alanda olduğunu ve sakinler için acil bir tehlike yaratmadığını açıkladı. En acil tehdidin, rüzgarın yönüne bağlı olarak yerleşim alanlarına ulaşabilen volkanik duman olduğunu belirten yetkililer, volkanik dumanın solunum yolu rahatsızlıkları çeken kişilerde durumu kötüleştiren tahriş edici bir gaz olan kükürt dioksit içerdiğini ifade etti.Yanardağ'dan püsküren lavların, küllerin ve dumanların 80 metreye ulaştığı, çevreye yayılan lavların adeta nehirlere dönüştüğü kaydedildi. Kilaeua Yanardağı'nın patlamasından yaklaşık 3 saat içinde 400 dönümlük bir alanın lavla kaplandığı vurgulandı. Patlamanın gerçekleştiği alan, kaya düşmeleri ve krater duvarlarının kırılganlığı gibi tehlikeli koşullar nedeniyle 2007'den beri halka kapalı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/filipinlerde-kanlaon-yanardagi-patlamasi-87-bin-kisi-tahliye-edilecek-1091357931.html
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hawaii, havai, yanardağ, yanardağ patlaması, kilauea yanardağı
hawaii, havai, yanardağ, yanardağ patlaması, kilauea yanardağı

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı patladı: Lav nehirleri oluştu

08:48 24.12.2024
© AP Photo / M. ZoellerHavai'deki Kilauea Yanardağı, faaliyete geçti: Lav nehirleri oluştu
Havai'deki Kilauea Yanardağı, faaliyete geçti: Lav nehirleri oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / M. Zoeller
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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, sabaha karşı patlayarak yoğun lav püskürtmeye başladı. Lavlardan oluşan nehirlerin henüz yaşam alanlarına ulaşmadığını belirten yetkililer, çevreye yayılan volkanik dumanın ise tehlikeli olabileceğini vurguladı.
Hawaii'nin Büyük Adası'ndaki Kilauea Yanardağı, Havai Volkan Gözlemevi'nin bildirdiğine göre yerel saatle sabah 2 civarında şiddetli sismik hareketlerle patladı. Yetkililer, volkanik faaliyetin şu anda sınırlı bir alanda olduğunu ve sakinler için acil bir tehlike yaratmadığını açıkladı.
En acil tehdidin, rüzgarın yönüne bağlı olarak yerleşim alanlarına ulaşabilen volkanik duman olduğunu belirten yetkililer, volkanik dumanın solunum yolu rahatsızlıkları çeken kişilerde durumu kötüleştiren tahriş edici bir gaz olan kükürt dioksit içerdiğini ifade etti.
© AP PhotoHawaii'deki Kilauea Yanardağı patladı: Lav nehirleri oluştu
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı patladı: Lav nehirleri oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AP Photo
Yanardağ'dan püsküren lavların, küllerin ve dumanların 80 metreye ulaştığı, çevreye yayılan lavların adeta nehirlere dönüştüğü kaydedildi. Kilaeua Yanardağı'nın patlamasından yaklaşık 3 saat içinde 400 dönümlük bir alanın lavla kaplandığı vurgulandı. Patlamanın gerçekleştiği alan, kaya düşmeleri ve krater duvarlarının kırılganlığı gibi tehlikeli koşullar nedeniyle 2007'den beri halka kapalı.
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Filipinler'de Kanlaon Yanardağı patlaması: 87 bin kişi tahliye edilecek
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