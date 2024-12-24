https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/hava-kosullarina-dikkat-bingolde-yolcu-otobusu-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1091950568.html

Hava koşullarına dikkat, Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hava koşullarına dikkat, Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Bingöl-Erzurum karayolunda bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar Karlıova ve Bingöl... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T08:45+0300

2024-12-24T08:45+0300

2024-12-24T08:45+0300

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Gece saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolunun Kümbet Köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı otobüs, Çayeli-Mersin seferini yapıyordu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.Yaralılar hastaneye sevk edildiKaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar önce Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.Bingöl Valisi’nden açıklamaBingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:Bölgede hava koşulları zorlaştırıyorBölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma, trafikte ciddi tehlikelere yol açıyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle gece saatlerinde daha dikkatli olmaları ve araçlarına kış lastiği takmaları konusunda uyardı.Kaza soruşturması devam ediyorKazanın meydana geldiği Kümbet Köyü mevkiinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı araştırma yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/meteorolojiden-31-sehir-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-bazi-sehirlerde-okullar-tatil-edildi-cok-1091946465.html

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