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SON DAKİKA | Hava koşullarına dikkat, Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Hava koşullarına dikkat, Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Hava koşullarına dikkat, Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Bingöl-Erzurum karayolunda bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar Karlıova ve Bingöl... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T08:45+0300
2024-12-24T08:45+0300
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Gece saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolunun Kümbet Köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı otobüs, Çayeli-Mersin seferini yapıyordu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.Yaralılar hastaneye sevk edildiKaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar önce Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.Bingöl Valisi’nden açıklamaBingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:Bölgede hava koşulları zorlaştırıyorBölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma, trafikte ciddi tehlikelere yol açıyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle gece saatlerinde daha dikkatli olmaları ve araçlarına kış lastiği takmaları konusunda uyardı.Kaza soruşturması devam ediyorKazanın meydana geldiği Kümbet Köyü mevkiinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı araştırma yapıyor.
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Hava koşullarına dikkat, Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

08:45 24.12.2024
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Sputnik son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
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Bingöl-Erzurum karayolunda bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanelerine sevk edildi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Gece saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolunun Kümbet Köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı otobüs, Çayeli-Mersin seferini yapıyordu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar önce Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bingöl Valisi’nden açıklama

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:
“Erzurum-Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde, 23 yolcusu bulunan bir otobüs kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilmiştir. Maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 16 yolcumuz yaralanmıştır. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

Bölgede hava koşulları zorlaştırıyor

Bölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma, trafikte ciddi tehlikelere yol açıyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle gece saatlerinde daha dikkatli olmaları ve araçlarına kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Kaza soruşturması devam ediyor

Kazanın meydana geldiği Kümbet Köyü mevkiinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı araştırma yapıyor.
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