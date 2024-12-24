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Haiti'de çete lideri, oğluna 'vudu büyüsü' yapmakla suçladığı 200'den fazla kişiyi öldürttü
Haiti'de çete lideri, oğluna 'vudu büyüsü' yapmakla suçladığı 200'den fazla kişiyi öldürttü
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler, Haiti'de bir çete liderinin, 6-11 Aralık tarihleri ​​arasında en az 207 kişiyi oğluna 'vudu büyüsü' yapıp hasta ettikleri iddiasıyla... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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İç karışıklığın yaşandığı ve çete şiddetinin merkezi haline gelen Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in Warf Jeremie gecekondu mahallesinde meydana gelen olayda, Micanord 'Wa Mikano' Altes olarak bilinen çete lideri, oğluna vudu büyüsü yapıp hasta ettiklerini ileri sürdüğü 134 erkeği ve 73 kadını infaz ettirdi. Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi (BINUH) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), 'Vudu büyüsü' yapmakla suçlanan kurbanların çoğunun yaşlı bireyler olduğunu tespit etti. OHCHR hazırladığı raporda idamların detayları şöyle ifade edildi:Haiti Ulusal Polisi'nin (HNP) bazı üyelerinin de olaylara karıştığına dair "güvenilir kaynaklardan" bilgi alındığının altı çizilen BM raporunda "Güvenilir kaynaklar ayrıca Haiti Ulusal Polisi'nin (HNP) uzmanlaşmış birimlerinin de dahil olduğunu belirtmektedir. Bu ihlaller ve suistimaller arasında cinayetler, çete tecavüzleri de dahil olmak üzere cinsel şiddet, kaçırma ve çocukların işe alınması ve ticareti yer almaktadır. Kamu binalarının ve özel mülklerin tahrip edilmesi de belgelenmiştir" denildi.Birleşmiş Milletler, Ocak 2024 tarihinden itibaren ülkede 5 bin 358'den fazla kişi öldürüldü ve 2 bin 155 kişi yaralandı. İç karışıklığın ve çete şiddetinin arttığı 2022'den bu yana Haiti'de 17 bin 248 kişi ya öldürüldü ya da yaralandı. Haiti'de uzun süren görüşmeler sonunda çoğunluğu Kenya'dan polis ve askerler BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2 Ekim 2023'te onayladığı Çokuluslu Güvenlik Destek (MSS) Misyonu ülkede huzuru ve güvenliği sağlamak için görev yapıyor.
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haiti, bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), port-au-prince, çete şiddeti, çete, vudu
haiti, bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), port-au-prince, çete şiddeti, çete, vudu

Haiti'de çete lideri, oğluna 'vudu büyüsü' yapmakla suçladığı 200'den fazla kişiyi öldürttü

15:45 24.12.2024
© AP Photo / Odelyn JosephHaiti'de çete lideri, oğluna 'vudu büyüsü' yapmakla suçladığı 200'den fazla kişiyi öldürttü
Haiti'de çete lideri, oğluna 'vudu büyüsü' yapmakla suçladığı 200'den fazla kişiyi öldürttü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
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Birleşmiş Milletler, Haiti'de bir çete liderinin, 6-11 Aralık tarihleri ​​arasında en az 207 kişiyi oğluna 'vudu büyüsü' yapıp hasta ettikleri iddiasıyla öldürttüğünü duyurdu. Haiti'de halihazırda BM'in Çokuluslu Güvenlik Destek (MSS) Misyonu görev yapıyor.
İç karışıklığın yaşandığı ve çete şiddetinin merkezi haline gelen Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in Warf Jeremie gecekondu mahallesinde meydana gelen olayda, Micanord 'Wa Mikano' Altes olarak bilinen çete lideri, oğluna vudu büyüsü yapıp hasta ettiklerini ileri sürdüğü 134 erkeği ve 73 kadını infaz ettirdi.
Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi (BINUH) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), 'Vudu büyüsü' yapmakla suçlanan kurbanların çoğunun yaşlı bireyler olduğunu tespit etti. OHCHR hazırladığı raporda idamların detayları şöyle ifade edildi:

"Diğer kurbanlar, bölgeden kaçmaya çalışan yaşlı bireylerin aile üyeleri veya bu suçlarla ilgili bilgileri yerel medyaya sızdırdığından şüphelenilen kişilerdi.

Kurbanlar önce evlerinde ve ibadethanede takip edildi, ardından çetenin kalesine götürüldü ve burada vuruldular veya pala ile öldürüldüler. Cinayetlerden sonra çete, cesetleri yakarak veya parçalayarak ve ardından onları denize atarak tüm kanıtları ortadan kaldırmaya çalıştı."

Haiti Ulusal Polisi'nin (HNP) bazı üyelerinin de olaylara karıştığına dair "güvenilir kaynaklardan" bilgi alındığının altı çizilen BM raporunda "Güvenilir kaynaklar ayrıca Haiti Ulusal Polisi'nin (HNP) uzmanlaşmış birimlerinin de dahil olduğunu belirtmektedir. Bu ihlaller ve suistimaller arasında cinayetler, çete tecavüzleri de dahil olmak üzere cinsel şiddet, kaçırma ve çocukların işe alınması ve ticareti yer almaktadır. Kamu binalarının ve özel mülklerin tahrip edilmesi de belgelenmiştir" denildi.
© Fotoğraf : OHCHR RaporuOHCHR Raporu
Haiti'de çete lideri, oğluna 'vudu büyüsü' yapmakla suçladığı 200'den fazla kişiyi öldürttü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© Fotoğraf : OHCHR Raporu
Birleşmiş Milletler, Ocak 2024 tarihinden itibaren ülkede 5 bin 358'den fazla kişi öldürüldü ve 2 bin 155 kişi yaralandı. İç karışıklığın ve çete şiddetinin arttığı 2022'den bu yana Haiti'de 17 bin 248 kişi ya öldürüldü ya da yaralandı.
Haiti'de uzun süren görüşmeler sonunda çoğunluğu Kenya'dan polis ve askerler BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2 Ekim 2023'te onayladığı Çokuluslu Güvenlik Destek (MSS) Misyonu ülkede huzuru ve güvenliği sağlamak için görev yapıyor.

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