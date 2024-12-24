https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gurultu-yapan-komsuya-ceza-artti-8-gun-sonra-gecerli-olacak-1091979101.html

Gürültü yapan komşuya ceza arttı: 8 gün sonra geçerli olacak

Gürültü yapan komşuya ceza arttı: 8 gün sonra geçerli olacak

Sputnik Türkiye

2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları açıklandı. Gürültü ve çevre kirliliğine sebep olanlar için ceza oranları yüzde 43.93 artırıldı. 1... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T16:22+0300

2024-12-24T16:22+0300

2024-12-24T16:22+0300

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için çevreyi kirletenlere uygulanacak ceza miktarlarını belirledi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında hazırlanan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cezalar, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93 oranında artırıldı.Konutta gürültünün cezası: 11 bin 035 liraÇevre Kanunu’na aykırı hareket eden kişi ve kuruluşlar, yeni yıl itibarıyla yüksek miktarlarda cezalarla karşılaşacak. 1 Ocak'tan itibaren standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşim yaratanlara uygulanacak ceza miktarları şu şekilde olacak:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/arac-sahipleri-dikkat-bunu-yaptirmayanlara-14-bin-310-tl-ceza-1091952379.html

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