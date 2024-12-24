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Gürültü yapan komşuya ceza arttı: 8 gün sonra geçerli olacak
Gürültü yapan komşuya ceza arttı: 8 gün sonra geçerli olacak
Sputnik Türkiye
2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları açıklandı. Gürültü ve çevre kirliliğine sebep olanlar için ceza oranları yüzde 43.93 artırıldı. 1... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için çevreyi kirletenlere uygulanacak ceza miktarlarını belirledi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında hazırlanan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cezalar, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93 oranında artırıldı.Konutta gürültünün cezası: 11 bin 035 liraÇevre Kanunu’na aykırı hareket eden kişi ve kuruluşlar, yeni yıl itibarıyla yüksek miktarlarda cezalarla karşılaşacak. 1 Ocak'tan itibaren standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşim yaratanlara uygulanacak ceza miktarları şu şekilde olacak:
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2025 çevre cezaları, çevre kanunu para cezaları, gürültü kirliliği cezası, çevreyi kirletenlere para cezası, çevre cezaları zam oranı, çevre kanunu 2025 düzenlemesi, çevre kirliliği cezaları, çevre cezaları yeniden değerleme, çevre cezaları resmi gazete, çevre cezaları yüzde 44 artış, 2025 yılında çevre cezaları ne kadar olacak, çevre kanunu para cezaları 2025, gürültü kirliliği cezası 2025, çevreyi kirletenlere uygulanacak cezalar 2025, çevre cezaları zam oranı 2025, çevre kanunu 2025 düzenlemeleri nelerdir, çevre kirliliği cezaları 2025, çevre cezaları yeniden değerleme oranı 2025, çevre cezaları resmi gazete 2025
2025 çevre cezaları, çevre kanunu para cezaları, gürültü kirliliği cezası, çevreyi kirletenlere para cezası, çevre cezaları zam oranı, çevre kanunu 2025 düzenlemesi, çevre kirliliği cezaları, çevre cezaları yeniden değerleme, çevre cezaları resmi gazete, çevre cezaları yüzde 44 artış, 2025 yılında çevre cezaları ne kadar olacak, çevre kanunu para cezaları 2025, gürültü kirliliği cezası 2025, çevreyi kirletenlere uygulanacak cezalar 2025, çevre cezaları zam oranı 2025, çevre kanunu 2025 düzenlemeleri nelerdir, çevre kirliliği cezaları 2025, çevre cezaları yeniden değerleme oranı 2025, çevre cezaları resmi gazete 2025

Gürültü yapan komşuya ceza arttı: 8 gün sonra geçerli olacak

16:22 24.12.2024
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA
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2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları açıklandı. Gürültü ve çevre kirliliğine sebep olanlar için ceza oranları yüzde 43.93 artırıldı. 1 Ocak'tan itibaren konutta gürültünün cezası 11 bin lira oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için çevreyi kirletenlere uygulanacak ceza miktarlarını belirledi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında hazırlanan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cezalar, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93 oranında artırıldı.

Konutta gürültünün cezası: 11 bin 035 lira

Çevre Kanunu’na aykırı hareket eden kişi ve kuruluşlar, yeni yıl itibarıyla yüksek miktarlarda cezalarla karşılaşacak. 1 Ocak'tan itibaren standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşim yaratanlara uygulanacak ceza miktarları şu şekilde olacak:
Konutlar: 11 bin 035 lira
Ulaşım araçları: 33 bin 326 lira
İş yerleri ve atölyeler: 111 bin 361 lira
Fabrikalar ve şantiyeler: 334 bin 297 lira
Eğlence gürültüsü: 334 bin 297 lira
Egzoz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
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Araç sahipleri dikkat: Bunu yaptırmayanlara 14 bin 310 TL ceza
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