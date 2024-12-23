https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yeni-donem-basliyor-ak-parti-istanbul-il-baskani-degisiyor-osman-nuri-kabaktepe-aday-olmayacagim-1091889933.html

Yeni dönem başlıyor, AK Parti İstanbul İl Başkanı değişiyor: Osman Nuri Kabaktepe, 'Aday olmayacağım' diyerek duyurdu

Yeni dönem başlıyor, AK Parti İstanbul İl Başkanı değişiyor: Osman Nuri Kabaktepe, 'Aday olmayacağım' diyerek duyurdu

Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek il kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Kabaktepe’nin yerine Bağcılar... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T09:16+0300

2024-12-23T09:16+0300

2024-12-23T09:16+0300

politika

osman nuri kabaktepe

ak parti

ak parti istanbul il başkanlığı

bağcılar

lokman çağırıcı

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat 2024’te yapılacak 8. Olağan İl Kongresi’nde aday olmayacağını duyurdu. Kabaktepe, açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı ve şu ifadeleri kullandı:“AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat’taki İl Kongremizde aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam!”Abdullah Özdemir’in i̇smi öne çıkıyorKabaktepe’nin yerine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in adı ön plana çıkıyor. Özdemir, AK Parti’nin genç ve dinamik kadrolarından biri olarak biliniyor ve teşkilat içerisindeki etkin rolüyle dikkat çekiyor.Abdullah Özdemir kimdir?Abdullah Özdemir’in hedefleri ve siyasi misyonuAbdullah Özdemir, genç yaşına rağmen AK Parti’nin önemli isimlerinden biri haline geldi. Teşkilatlanma ve yerel yönetimlerdeki deneyimi, İstanbul İl Başkanlığı için güçlü bir aday olarak gösterilmesine neden oluyor. Özdemir’in belediyecilikteki başarısı ve uluslararası siyaset eğitimi, yeni görevinde de fark yaratacağının işareti olarak görülüyor.AK Parti’de yeni dönem başlıyorKabaktepe’nin görevden çekilmesi ve Abdullah Özdemir’in adının gündeme gelmesi, AK Parti İstanbul teşkilatında yenilenme sürecini işaret ediyor. Parti, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda genç ve dinamik kadrolarla ilerlemeyi sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/en-dusuk-memur-ve-emekli-maasi-icin-yeni-tahmin-refah-payi-gelecek-mi-en-dusuk-maas-ne-olacak-1091889177.html

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