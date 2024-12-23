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Yeni dönem başlıyor, AK Parti İstanbul İl Başkanı değişiyor: Osman Nuri Kabaktepe, 'Aday olmayacağım' diyerek duyurdu
Yeni dönem başlıyor, AK Parti İstanbul İl Başkanı değişiyor: Osman Nuri Kabaktepe, 'Aday olmayacağım' diyerek duyurdu
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek il kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Kabaktepe’nin yerine Bağcılar... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T09:16+0300
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat 2024’te yapılacak 8. Olağan İl Kongresi’nde aday olmayacağını duyurdu. Kabaktepe, açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı ve şu ifadeleri kullandı:“AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat’taki İl Kongremizde aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam!”Abdullah Özdemir’in i̇smi öne çıkıyorKabaktepe’nin yerine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in adı ön plana çıkıyor. Özdemir, AK Parti’nin genç ve dinamik kadrolarından biri olarak biliniyor ve teşkilat içerisindeki etkin rolüyle dikkat çekiyor.Abdullah Özdemir kimdir?Abdullah Özdemir’in hedefleri ve siyasi misyonuAbdullah Özdemir, genç yaşına rağmen AK Parti’nin önemli isimlerinden biri haline geldi. Teşkilatlanma ve yerel yönetimlerdeki deneyimi, İstanbul İl Başkanlığı için güçlü bir aday olarak gösterilmesine neden oluyor. Özdemir’in belediyecilikteki başarısı ve uluslararası siyaset eğitimi, yeni görevinde de fark yaratacağının işareti olarak görülüyor.AK Parti’de yeni dönem başlıyorKabaktepe’nin görevden çekilmesi ve Abdullah Özdemir’in adının gündeme gelmesi, AK Parti İstanbul teşkilatında yenilenme sürecini işaret ediyor. Parti, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda genç ve dinamik kadrolarla ilerlemeyi sürdürüyor.
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Yeni dönem başlıyor, AK Parti İstanbul İl Başkanı değişiyor: Osman Nuri Kabaktepe, 'Aday olmayacağım' diyerek duyurdu

09:16 23.12.2024
© Fotoğraf : AK_PARTI_ISTANBULAK Parti İstanbul İl Başkanlığı ‘Yüz Yüze 100 Gün’ projesini duyurdu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ‘Yüz Yüze 100 Gün’ projesini duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© Fotoğraf : AK_PARTI_ISTANBUL
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek il kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Kabaktepe’nin yerine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in gelmesi bekleniyor. Özdemir’in siyaset ve belediyecilikteki yükselişi dikkat çekiyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat 2024’te yapılacak 8. Olağan İl Kongresi’nde aday olmayacağını duyurdu. Kabaktepe, açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı ve şu ifadeleri kullandı:
AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat’taki İl Kongremizde aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam!

Abdullah Özdemir’in i̇smi öne çıkıyor

Kabaktepe’nin yerine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in adı ön plana çıkıyor. Özdemir, AK Parti’nin genç ve dinamik kadrolarından biri olarak biliniyor ve teşkilat içerisindeki etkin rolüyle dikkat çekiyor.

Abdullah Özdemir kimdir?

Doğum: 1983, İnebolu, Kastamonu
Eğitim: Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu; İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında yüksek lisans yaptı.
Siyasi Kariyer:Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı (2007-2013)
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev
İBB Meclis Üyesi ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi (2014 ve 2019)
İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı (2019-2022)
Belediye Başkanlığı:2022 yılında, Lokman Çağırıcı’nın istifasıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı’na seçildi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yeniden Bağcılar Belediye Başkanı oldu.
Özel Hayat: Evli ve iki çocuk babası.

Abdullah Özdemir’in hedefleri ve siyasi misyonu

Abdullah Özdemir, genç yaşına rağmen AK Parti’nin önemli isimlerinden biri haline geldi. Teşkilatlanma ve yerel yönetimlerdeki deneyimi, İstanbul İl Başkanlığı için güçlü bir aday olarak gösterilmesine neden oluyor. Özdemir’in belediyecilikteki başarısı ve uluslararası siyaset eğitimi, yeni görevinde de fark yaratacağının işareti olarak görülüyor.

AK Parti’de yeni dönem başlıyor

Kabaktepe’nin görevden çekilmesi ve Abdullah Özdemir’in adının gündeme gelmesi, AK Parti İstanbul teşkilatında yenilenme sürecini işaret ediyor. Parti, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda genç ve dinamik kadrolarla ilerlemeyi sürdürüyor.
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