https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gazzedeki-siginmacilarin-yasam-kosullarini-iyilestirme-cabalari-siginak-kazildi-1091963784.html
Gazze'deki sığınmacıların yaşam koşullarını iyileştirme çabaları: sığınak kazıldı
Gazze'deki sığınmacıların yaşam koşullarını iyileştirme çabaları: sığınak kazıldı
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye’den kaçan zorunlu göçmen Taysir Hamdan, Deyr el-Balah şehrinde kendine bir yeraltı sığınağı inşa etti. Sığınak, yırtık... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T18:43+0300
2024-12-24T18:43+0300
2024-12-24T18:43+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
filistinli
filistin
gazze
gazze şeridi
beyt lahiye
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Gazze’nin birçok bölgesinde bulunduğunu anlatan Taysir, yerden yere dolaşırken ailesinin çadırının yırtıldığını, ahşap aksamlarının ise kırılarak kaybolduğunu dile getirdi. Taysir, Sputnik muhabirine sığınak kazmayı düşündüğünü anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gazze-seridinde-15-bin-kisi-amputasyon-gecirdi-vucudumda-12-kursun-vardi-1091908004.html
israil
filistin
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Gazze'deki sığınmacıların yaşam koşullarını iyileştirme çabaları: sığınak kazıldı
Sputnik Türkiye
Gazze'deki sığınmacıların yaşam koşullarını iyileştirme çabaları: sığınak kazıldı
2024-12-24T18:43+0300
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israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze, gazze şeridi, beyt lahiye
israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze, gazze şeridi, beyt lahiye
Gazze'deki sığınmacıların yaşam koşullarını iyileştirme çabaları: sığınak kazıldı
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye’den kaçan zorunlu göçmen Taysir Hamdan, Deyr el-Balah şehrinde kendine bir yeraltı sığınağı inşa etti. Sığınak, yırtık bez çadıra göre daha sıcak, ancak aynı zamanda kendine has zorlukları da mevcut.
Gazze’nin birçok bölgesinde bulunduğunu anlatan Taysir, yerden yere dolaşırken ailesinin çadırının yırtıldığını, ahşap aksamlarının ise kırılarak kaybolduğunu dile getirdi. Taysir, Sputnik muhabirine sığınak kazmayı düşündüğünü anlattı.