https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/finale-yaklasan-isim-belli-oldu-masterchef-2024te-ikinci-ceketi-kim-aldi-kim-elendi-1091948770.html
Finale yaklaşan isim belli oldu: MasterChef 2024’te ikinci ceketi kim aldı? Kim elendi?
Finale yaklaşan isim belli oldu: MasterChef 2024’te ikinci ceketi kim aldı? Kim elendi?
Sputnik Türkiye
Masterchef'te Yarışmacılar jüri üyelerini etkilemek için yaratıcı tabaklar hazırlarken, konuk Şef Aret Sahakyan’ın özel tarifi geceye damga vurdu... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T07:45+0300
2024-12-24T07:45+0300
2024-12-24T07:46+0300
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MasterChef 2024, 23 Aralık Pazartesi akşamı nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Sichuan biberi, ördek ve tofu ile yaratıcı yemekler hazırlayan yarışmacılar, jüri üyelerinden yüksek puan almak için ter döktü. Gecenin sonunda Onur, 53 puanla ikinci ceketin sahibi oldu ve finale bir adım daha yaklaştı.İlk ceketi kim kazanmıştı?MasterChef'te ilk ceket, iki etaplı oyunun ardından en çok puanı toplayan Kerem'in olmuştu. Yarışmacı, jüri üyelerinin beğenisini kazanan performansıyla finale yükselen ilk isim olarak dikkat çekmişti.Konuk Şef Aret Sahakyan’ın tarifi damga vurduGecede konuk olan Şef Aret Sahakyan, ikinci etap için yarışmacılardan “İç pilavlı kabak çiçekli ıstakoz” hazırlamalarını istedi. Bu özel tarif, yarışmacılar için hem teknik beceri hem de lezzet dengesi açısından zorlu bir sınav oldu.Finale kalan i̇lk 6 yarışmacıMasterChef’te finale kalan ilk 6 yarışmacı şöyle sıralandı:Bu isimler, büyük final için mücadelelerini sürdürmeye devam edecek.MasterChef’te kim elendi?MasterChef 2024’ün son bölümünde en az başarılı tabağı hazırlayan Şirin, 7. olarak yarışmaya veda etti. Şirin’in vedası, yarışmacı arkadaşları ve jüri üyelerinde duygusal anlara neden oldu.MasterChef 2024’te geri sayım başladıMasterChef 2024, büyük finale doğru hızla ilerliyor. Yarışmanın son haftalarında hem yaratıcı tarifler hem de zorlu etaplar izleyenleri ekran başına kilitliyor. MasterChef 2024’te ikinci ceketi kazanan Onur, finale bir adım daha yaklaşırken, diğer yarışmacılar da iddialarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/meteorolojiden-31-sehir-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-bazi-sehirlerde-okullar-tatil-edildi-cok-1091946465.html
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Finale yaklaşan isim belli oldu: MasterChef 2024’te ikinci ceketi kim aldı? Kim elendi?
07:45 24.12.2024 (güncellendi: 07:46 24.12.2024)
Masterchef'te Yarışmacılar jüri üyelerini etkilemek için yaratıcı tabaklar hazırlarken, konuk Şef Aret Sahakyan’ın özel tarifi geceye damga vurdu. 'Marterchef'te ikinci ceketi kim kazandı' soruları sorulurken, İşte 23 Aralık 2024 Pazartesi MasterChef final mücadelesinde yaşananlar ve sonuçlar…
MasterChef 2024, 23 Aralık Pazartesi akşamı nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Sichuan biberi, ördek ve tofu ile yaratıcı yemekler hazırlayan yarışmacılar, jüri üyelerinden yüksek puan almak için ter döktü. Gecenin sonunda Onur, 53 puanla ikinci ceketin sahibi oldu ve finale bir adım daha yaklaştı.
İlk ceketi kim kazanmıştı?
MasterChef'te ilk ceket, iki etaplı oyunun ardından en çok puanı toplayan Kerem'in olmuştu. Yarışmacı, jüri üyelerinin beğenisini kazanan performansıyla finale yükselen ilk isim olarak dikkat çekmişti.
Konuk Şef Aret Sahakyan’ın tarifi damga vurdu
Gecede konuk olan Şef Aret Sahakyan, ikinci etap için yarışmacılardan “İç pilavlı kabak çiçekli ıstakoz” hazırlamalarını istedi. Bu özel tarif, yarışmacılar için hem teknik beceri hem de lezzet dengesi açısından zorlu bir sınav oldu.
Finale kalan i̇lk 6 yarışmacı
MasterChef’te finale kalan ilk 6 yarışmacı şöyle sıralandı:
Bu isimler, büyük final için mücadelelerini sürdürmeye devam edecek.
MasterChef’te kim elendi?
MasterChef 2024’ün son bölümünde en az başarılı tabağı hazırlayan Şirin, 7. olarak yarışmaya veda etti. Şirin’in vedası, yarışmacı arkadaşları ve jüri üyelerinde duygusal anlara neden oldu.
MasterChef 2024’te geri sayım başladı
MasterChef 2024, büyük finale doğru hızla ilerliyor. Yarışmanın son haftalarında hem yaratıcı tarifler hem de zorlu etaplar izleyenleri ekran başına kilitliyor. MasterChef 2024’te ikinci ceketi kazanan Onur, finale bir adım daha yaklaşırken, diğer yarışmacılar da iddialarını sürdürüyor.