Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: 'Adaletsizliğe yeter'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Şenol Güneş ve Volkan Demirel arasında gerginlik: El sıkışma krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yurt dışından alışverişte gümrüksüz limit düştü, taşıma bedeli eklendi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Takipteki borçlar yüzde 135 arttı
12:06
84 dk
HABER MASASI
2024’te kültür sanatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Norveç’e özel gemi tasarımı
14:05
54 dk
EKONOMİ PANORAMA
Almanya'da alarm zilleri
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
18:32
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Osmanlı Devleti'nin İlk ve Son Anayasası: Kanuni Esasi
18:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/fenerbahceden-yabanci-hakem-talebi-adaletsizlige-yeter-1091944926.html
Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: 'Adaletsizliğe yeter'
Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: 'Adaletsizliğe yeter'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, yabancı hakemlerin göreve getirilmesi talebinde bulundu. Eyüpspor karşılaşmasıyla ilgili 'Bir hakem katliamı yaşatılmıştır' değerlendirmesi... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T01:37+0300
2024-12-24T01:37+0300
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe spor kulübü
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091832772_0:72:2829:1663_1920x0_80_0_0_a1993239b42c0dc4307d006d0e6d568d.jpg
Fenerbahçe Spor Kulübü, hakem hatalarına yönelik bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez. Adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı.Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/16-yasinda-super-lig-tarihine-gecti-turkiyede-bir-ilki-basardi-1091944300.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091832772_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_e9b5f555120cc42cb2ac04b9d632dcad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe spor kulübü
fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe spor kulübü

Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: 'Adaletsizliğe yeter'

01:37 24.12.2024
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Fenerbahçe, yabancı hakemlerin göreve getirilmesi talebinde bulundu. Eyüpspor karşılaşmasıyla ilgili 'Bir hakem katliamı yaşatılmıştır' değerlendirmesi yapıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, hakem hatalarına yönelik bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez. Adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:

"Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz. Süper Lig’in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir. “Futbolda adalet” söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür. Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir.

Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır. Takımımızın Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır. Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz."

Ozan Demirbağ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
SPOR
16 yaşında Süper Lig tarihine geçti: Türkiye'de bir ilki başardı
00:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала