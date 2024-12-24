https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/fenerbahceden-yabanci-hakem-talebi-adaletsizlige-yeter-1091944926.html
Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: 'Adaletsizliğe yeter'
Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: 'Adaletsizliğe yeter'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, yabancı hakemlerin göreve getirilmesi talebinde bulundu. Eyüpspor karşılaşmasıyla ilgili 'Bir hakem katliamı yaşatılmıştır' değerlendirmesi... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T01:37+0300
2024-12-24T01:37+0300
2024-12-24T01:37+0300
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe spor kulübü
spor
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Fenerbahçe Spor Kulübü, hakem hatalarına yönelik bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez. Adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı.Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/16-yasinda-super-lig-tarihine-gecti-turkiyede-bir-ilki-basardi-1091944300.html
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fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe spor kulübü
fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe spor kulübü
Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: 'Adaletsizliğe yeter'
Fenerbahçe, yabancı hakemlerin göreve getirilmesi talebinde bulundu. Eyüpspor karşılaşmasıyla ilgili 'Bir hakem katliamı yaşatılmıştır' değerlendirmesi yapıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, hakem hatalarına yönelik bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez. Adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:
"Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz. Süper Lig’in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir. “Futbolda adalet” söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür. Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir.
Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır. Takımımızın Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır. Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz."