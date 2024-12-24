https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/fenerbahceden-transfer-bombasini-ridvan-dilmen-acikladi-bugun-yarin-geliyor-1091949151.html
Fenerbahçe’den transfer bombasını Rıdvan Dilmen açıkladı: 'Bugün yarın geliyor'
Fenerbahçe’den transfer bombasını Rıdvan Dilmen açıkladı: 'Bugün yarın geliyor'
Sputnik Türkiye
enerbahçe, kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapıyor. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli kulübün ilk transferinin Talisca olduğunu... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T07:53+0300
2024-12-24T07:53+0300
2024-12-24T07:53+0300
spor
rıdvan dilmen
fenerbahçe
futbol
transfer
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Fenerbahçe, kış transfer döneminin ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor’da yayınlanan "%100 Futbol" programında sarı-lacivertli kulübün ilk transferinin Talisca olduğunu duyurdu. Dilmen, “Fenerbahçe, Talisca’yı bugün yarın getiriyor. Ayrıca bir stoper transferi de muhtemel,” dedi.Satın alma opsiyonlu transferRıdvan Dilmen, Talisca transferinin satın alma opsiyonlu olacağını belirtti. Eyüpspor ile oynanan maçtan önce planlanan bu transfer stratejisinin, sonuca rağmen değişmediğini ifade eden Dilmen, "Ona rağmen Talisca’nın getirileceğini düşünüyorum,” diyerek transferin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.Savunmaya da takviye geliyorFenerbahçe'nin transfer listesi yalnızca Talisca ile sınırlı değil. Dilmen, sarı-lacivertlilerin savunma bölgesine de bir oyuncu takviyesi yapacağını belirtti. Özellikle sezonun ikinci yarısında savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu transferle takımın eksiklerini tamamlamayı hedefliyor.Fenerbahçe kış transfer dönemine hızlı başladıFenerbahçe, kış transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak hem hücum hem de savunma hattını güçlendirmeye hazırlanıyor. Talisca transferi, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, savunmaya yapılacak yeni takviyeler de merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/arda-guler-tarihe-gecti-yamali-geride-birakarak-la-ligada-zirveye-cikti-1091946318.html
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fenerbahçe transfer haberleri, talisca transferi, fenerbahçe kış transfer dönemi, rıdvan dilmen açıklamaları, fenerbahçe stoper transferi, fenerbahçe savunma takviyesi, talisca fenerbahçe’ye mi geliyor, fenerbahçe eyüpspor maçı, kış transfer döneminde yapılacak transferler, fenerbahçe satın alma opsiyonlu transfer
Fenerbahçe’den transfer bombasını Rıdvan Dilmen açıkladı: 'Bugün yarın geliyor'
enerbahçe, kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapıyor. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli kulübün ilk transferinin Talisca olduğunu açıkladı. Ayrıca, savunma bölgesine bir takviye daha yapılacağını belirten Dilmen, transferin "bugün yarın gerçekleşeceğini" ifade etti.
Fenerbahçe, kış transfer döneminin ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor’da yayınlanan "%100 Futbol" programında sarı-lacivertli kulübün ilk transferinin Talisca olduğunu duyurdu. Dilmen, “Fenerbahçe, Talisca’yı bugün yarın getiriyor. Ayrıca bir stoper transferi de muhtemel,” dedi.
Satın alma opsiyonlu transfer
Rıdvan Dilmen, Talisca transferinin satın alma opsiyonlu olacağını belirtti. Eyüpspor ile oynanan maçtan önce planlanan bu transfer stratejisinin, sonuca rağmen değişmediğini ifade eden Dilmen, "Ona rağmen Talisca’nın getirileceğini düşünüyorum,” diyerek transferin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
Savunmaya da takviye geliyor
Fenerbahçe'nin transfer listesi yalnızca Talisca ile sınırlı değil. Dilmen, sarı-lacivertlilerin savunma bölgesine de bir oyuncu takviyesi yapacağını belirtti. Özellikle sezonun ikinci yarısında savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu transferle takımın eksiklerini tamamlamayı hedefliyor.
Fenerbahçe kış transfer dönemine hızlı başladı
Fenerbahçe, kış transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak hem hücum hem de savunma hattını güçlendirmeye hazırlanıyor. Talisca transferi, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, savunmaya yapılacak yeni takviyeler de merakla bekleniyor.