https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/fenerbahceden-transfer-bombasini-ridvan-dilmen-acikladi-bugun-yarin-geliyor-1091949151.html

Fenerbahçe’den transfer bombasını Rıdvan Dilmen açıkladı: 'Bugün yarın geliyor'

Fenerbahçe’den transfer bombasını Rıdvan Dilmen açıkladı: 'Bugün yarın geliyor'

Sputnik Türkiye

enerbahçe, kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapıyor. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli kulübün ilk transferinin Talisca olduğunu... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-24T07:53+0300

spor

rıdvan dilmen

fenerbahçe

futbol

transfer

anderson talisca

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Fenerbahçe, kış transfer döneminin ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor’da yayınlanan "%100 Futbol" programında sarı-lacivertli kulübün ilk transferinin Talisca olduğunu duyurdu. Dilmen, “Fenerbahçe, Talisca’yı bugün yarın getiriyor. Ayrıca bir stoper transferi de muhtemel,” dedi.Satın alma opsiyonlu transferRıdvan Dilmen, Talisca transferinin satın alma opsiyonlu olacağını belirtti. Eyüpspor ile oynanan maçtan önce planlanan bu transfer stratejisinin, sonuca rağmen değişmediğini ifade eden Dilmen, "Ona rağmen Talisca’nın getirileceğini düşünüyorum,” diyerek transferin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.Savunmaya da takviye geliyorFenerbahçe'nin transfer listesi yalnızca Talisca ile sınırlı değil. Dilmen, sarı-lacivertlilerin savunma bölgesine de bir oyuncu takviyesi yapacağını belirtti. Özellikle sezonun ikinci yarısında savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu transferle takımın eksiklerini tamamlamayı hedefliyor.Fenerbahçe kış transfer dönemine hızlı başladıFenerbahçe, kış transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak hem hücum hem de savunma hattını güçlendirmeye hazırlanıyor. Talisca transferi, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, savunmaya yapılacak yeni takviyeler de merakla bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/arda-guler-tarihe-gecti-yamali-geride-birakarak-la-ligada-zirveye-cikti-1091946318.html

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