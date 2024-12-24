https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/arda-guler-tarihe-gecti-yamali-geride-birakarak-la-ligada-zirveye-cikti-1091946318.html

Arda Güler tarihe geçti: Yamal'ı geride bırakarak La Liga’da zirveye çıktı

Arda Güler tarihe geçti: Yamal'ı geride bırakarak La Liga’da zirveye çıktı

Sputnik Türkiye

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performansla La Liga'da Aralık ayının 23 yaş altı en iyi oyuncusu seçildi... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T06:44+0300

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2024-12-24T06:44+0300

spor

real madrid

barcelona

lamine yamal

arda güler

celta vigo

yamal

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İspanya La Liga’nın dev kulüplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Aralık ayında gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Genç yetenek, yapılan oylamalarda Barcelona’dan Lamine Yamal ve Celta Vigo’dan Ilaix Moriba’yı geride bırakarak "Ayın En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu" ödülünü kazandı. Bu ödül, 19 yaşındaki futbolcu için kariyerinde bir ilk oldu.Aralık ayına damga vurduArda Güler, Aralık ayında 5 maçta forma şansı buldu ve sahada fark yaratmayı başardı. Getafe maçında 1 gol atan milli yıldız, Rayo Vallecano karşılaşmasında ise 2 asist yaparak takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Bu performansı, onu ayın en iyi genç oyuncusu ödülüne taşıdı.Sezon genelinde performansıBu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 20 maça çıkan Arda Güler, 1 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. İspanyol devinin eflatun-beyazlı formasını giyen genç oyuncu, yeteneği ve sahadaki özgüveniyle hem taraftarların hem de teknik ekibin takdirini toplamaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/16-yasinda-super-lig-tarihine-gecti-turkiyede-bir-ilki-basardi-1091944300.html

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