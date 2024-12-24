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Arda Güler tarihe geçti: Yamal'ı geride bırakarak La Liga’da zirveye çıktı
Arda Güler tarihe geçti: Yamal'ı geride bırakarak La Liga’da zirveye çıktı
Sputnik Türkiye
Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performansla La Liga'da Aralık ayının 23 yaş altı en iyi oyuncusu seçildi... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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İspanya La Liga’nın dev kulüplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Aralık ayında gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Genç yetenek, yapılan oylamalarda Barcelona’dan Lamine Yamal ve Celta Vigo’dan Ilaix Moriba’yı geride bırakarak "Ayın En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu" ödülünü kazandı. Bu ödül, 19 yaşındaki futbolcu için kariyerinde bir ilk oldu.Aralık ayına damga vurduArda Güler, Aralık ayında 5 maçta forma şansı buldu ve sahada fark yaratmayı başardı. Getafe maçında 1 gol atan milli yıldız, Rayo Vallecano karşılaşmasında ise 2 asist yaparak takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Bu performansı, onu ayın en iyi genç oyuncusu ödülüne taşıdı.Sezon genelinde performansıBu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 20 maça çıkan Arda Güler, 1 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. İspanyol devinin eflatun-beyazlı formasını giyen genç oyuncu, yeteneği ve sahadaki özgüveniyle hem taraftarların hem de teknik ekibin takdirini toplamaya devam ediyor.
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Arda Güler tarihe geçti: Yamal'ı geride bırakarak La Liga’da zirveye çıktı

06:44 24.12.2024
© AA / Mohammed Dabbous Real Madrid oyuncusu Arda Güler kupa ile poz verdi
 Real Madrid oyuncusu Arda Güler kupa ile poz verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA / Mohammed Dabbous
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Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performansla La Liga'da Aralık ayının 23 yaş altı en iyi oyuncusu seçildi. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı geride bırakan Güler, kariyerindeki bu prestijli ödülü ilk kez kazandı.
İspanya La Liga’nın dev kulüplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Aralık ayında gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Genç yetenek, yapılan oylamalarda Barcelona’dan Lamine Yamal ve Celta Vigo’dan Ilaix Moriba’yı geride bırakarak "Ayın En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu" ödülünü kazandı. Bu ödül, 19 yaşındaki futbolcu için kariyerinde bir ilk oldu.

Aralık ayına damga vurdu

Arda Güler, Aralık ayında 5 maçta forma şansı buldu ve sahada fark yaratmayı başardı. Getafe maçında 1 gol atan milli yıldız, Rayo Vallecano karşılaşmasında ise 2 asist yaparak takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Bu performansı, onu ayın en iyi genç oyuncusu ödülüne taşıdı.

Sezon genelinde performansı

Bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 20 maça çıkan Arda Güler, 1 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. İspanyol devinin eflatun-beyazlı formasını giyen genç oyuncu, yeteneği ve sahadaki özgüveniyle hem taraftarların hem de teknik ekibin takdirini toplamaya devam ediyor.
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