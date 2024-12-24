https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/eski-abd-baskani-korkuttu-bill-clinton--hastaneye-kaldirildi-1091958984.html

Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ateşlendikten sonra hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Eski başkanın sözcüsünün yaptığı açıklamada Clinton'ın ruh halinin iyi... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

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kamala harris

hastane

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yüksek ateş

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Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Eski başkanın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Clinton'ın ateşlendikten sonra hastaneye kaldırıldığını ve iyi bir ruh halinde olduğu bildirildi.Bir dizi test ve gözlem amacıyla hastaneye kaldırıldığı açıklanan Clinton'ın durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi ancak ABD medyasına göre eski başkanın hızlıca iyileşmesinin beklendiği öne sürülüyor. 1993'ten 2001'e kadar Beyaz Saray'da görev yapan 42. ABD Başkanı Bill Clinton 78 yaşında. Geçmişte kalp sorunları yaşadığı bilinen Clinton 2021'de kanında enfeksiyon tespit edilmesinden sonra altı gün hastaneye kaldırılmıştı.Son birkaç aydır gündemde olan Bill Clinton, yaz ve sonbahar aylarında Demokrat başkan adayı Kamala Harris için kampanyalar yürütmüştü. Clinton, Kasım ayında yeni bir anı kitabı yayınlayarak bir takım röportaj ve kitap tanıtımları yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/abd-secimlerinde-sahaya-inen-bill-clintoni-biden-ile-karistirdilar-1089198237.html

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abd, bill clinton, kamala harris, hastane, tedavi, yüksek ateş