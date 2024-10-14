https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/abd-secimlerinde-sahaya-inen-bill-clintoni-biden-ile-karistirdilar-1089198237.html

ABD seçimlerinde sahaya inen Bill Clinton'ı 'Biden' ile karıştırdılar

ABD seçimlerinde sahaya inen Bill Clinton'ı 'Biden' ile karıştırdılar

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Kamala Harris'e destek için seçimlerde çok önemli görülen yedi eyaletten biri olan Georgia eyaletine giderek seçmenlerle bir... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T11:25+0300

2024-10-14T11:25+0300

2024-10-14T11:25+0300

dünya

bill clinton

joe biden

kamala harris

abd başkanlık seçimleri

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Georgia eyaleti, başkanlık yarışında çok önemli görülen yedi eyaletten biri ve bölgede yoğunlukta olan Siyahi seçmenlerin katılımı Demokratlar için eyaleti kazanmanın anahtarı olabilir. ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokratlar, Kamala Harris'i desteklemek için önemli siyasi figürleri sahaya sürmeye başladı. Eski başkanlardan Bill Clinton, dün bir zincir restoran şubesine giderek seçmenlerle etkileşime girmek istedi ancak Joe Biden sanıldı. Kasiyer, karşısında Clinton'ı görünce "Sen Joe musun?" diye sordu ancak kısa sürede çevredekiler tarafından düzeltildi. Bill Clinton'un Biden ile karıştırıldığı video, Clinton'un yardımcılarından biri tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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bill clinton, joe biden, kamala harris, abd başkanlık seçimleri