https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/abd-secimlerinde-sahaya-inen-bill-clintoni-biden-ile-karistirdilar-1089198237.html
ABD seçimlerinde sahaya inen Bill Clinton'ı 'Biden' ile karıştırdılar
ABD seçimlerinde sahaya inen Bill Clinton'ı 'Biden' ile karıştırdılar
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Kamala Harris'e destek için seçimlerde çok önemli görülen yedi eyaletten biri olan Georgia eyaletine giderek seçmenlerle bir... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T11:25+0300
2024-10-14T11:25+0300
2024-10-14T11:25+0300
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abd başkanlık seçimleri
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Georgia eyaleti, başkanlık yarışında çok önemli görülen yedi eyaletten biri ve bölgede yoğunlukta olan Siyahi seçmenlerin katılımı Demokratlar için eyaleti kazanmanın anahtarı olabilir. ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokratlar, Kamala Harris'i desteklemek için önemli siyasi figürleri sahaya sürmeye başladı. Eski başkanlardan Bill Clinton, dün bir zincir restoran şubesine giderek seçmenlerle etkileşime girmek istedi ancak Joe Biden sanıldı. Kasiyer, karşısında Clinton'ı görünce "Sen Joe musun?" diye sordu ancak kısa sürede çevredekiler tarafından düzeltildi. Bill Clinton'un Biden ile karıştırıldığı video, Clinton'un yardımcılarından biri tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/unlu-rapci-kanye-westin-adi-da-diddy-partilerine-karisti-icecegine-uyusturucu-koyup-tecavuz-etmekle-1089194858.html
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bill clinton, joe biden, kamala harris, abd başkanlık seçimleri
bill clinton, joe biden, kamala harris, abd başkanlık seçimleri
ABD seçimlerinde sahaya inen Bill Clinton'ı 'Biden' ile karıştırdılar
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Kamala Harris'e destek için seçimlerde çok önemli görülen yedi eyaletten biri olan Georgia eyaletine giderek seçmenlerle bir araya geldi. Bir restoran zincirinde çalışan kasiyer, karşısında Clinton'ı görünce "Sen Joe musun" diye sordu.
Georgia eyaleti, başkanlık yarışında çok önemli görülen yedi eyaletten biri ve bölgede yoğunlukta olan Siyahi seçmenlerin katılımı Demokratlar için eyaleti kazanmanın anahtarı olabilir. ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokratlar, Kamala Harris'i desteklemek için önemli siyasi figürleri sahaya sürmeye başladı.
Eski başkanlardan Bill Clinton, dün bir zincir restoran şubesine giderek seçmenlerle etkileşime girmek istedi ancak Joe Biden sanıldı. Kasiyer, karşısında Clinton'ı görünce "Sen Joe musun?" diye sordu ancak kısa sürede çevredekiler tarafından düzeltildi. Bill Clinton'un Biden ile karıştırıldığı video, Clinton'un yardımcılarından biri tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı.