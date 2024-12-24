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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/emeklilere-yilbasi-ikramiyesi-odenecek-mi-emekliye-ikramiye-verilecek-mi-3-belediyeden-karar-1091977986.html
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ödenecek mi? Emekliye ikramiye verilecek mi? 3 belediyeden karar
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ödenecek mi? Emekliye ikramiye verilecek mi? 3 belediyeden karar
Sputnik Türkiye
Emekliye yılbaşında ikramiye yatırılacak mı sorusunun yanıtı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından sorgulanıyor. 3 belediye tarafından emeklilere... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T15:48+0300
2024-12-24T15:48+0300
ekonomi
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emekli ikramiyesi
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılbaşı öncesi ikramiye alıp almayacaklarını merak ediyor. Özellikle sosyal medyada yayılan iddiaların ardından gözler, resmi açıklamalara çevrildi. Gaziantep, Adana ve Bursa belediyelerinden peş peşe gelen emekli yılbaşı ikramiyesi açıklamaları, genel bir yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceği sorgulamalarını artırdı. Hangi belediyeler emekliye yılbaşı ikramiyesi verecek?Gaziantep Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yılbaşında yaklaşık 10 bin emekliye ikramiye verileceğini açıkladı. Başkan Yılmaz, "3 bin ila 5 bin TL arasında yardımda bulunacağız" diyerek ihtiyaç sahibi emeklilere yeni yıl öncesi nefes aldırmayı hedeflediklerini belirtti.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, emeklilere yılbaşı öncesi destek sağlama kararı aldı. Karalar, "400 bin emeklinin yaşadığı Adana’da 7 bin emekliye yardım etmeyi planlıyoruz" dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, katıldığı bir programda emeklilere yönelik yılbaşı desteğini ilk kez duyurdu. Başkan Bozbey, "İhtiyaç sahiplerini belirleyerek emeklilere 2 bin TL yardımda bulunacağız. Çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, rutin olarak sadece Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ikramiye alıyor. Ancak son dönemde Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında yapılan ek ödemeler, yılbaşı için de benzer bir uygulama beklentisini artırdı.
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Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ödenecek mi? Emekliye ikramiye verilecek mi? 3 belediyeden karar

15:48 24.12.2024
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Emekliye yılbaşında ikramiye yatırılacak mı sorusunun yanıtı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından sorgulanıyor. 3 belediye tarafından emeklilere yılbaşı öncesinde ikramiye verileceği açıklandı. Emeklilere yapılacak ikramiye ödemesi 2 bin ile 5 bin lira değişiyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılbaşı öncesi ikramiye alıp almayacaklarını merak ediyor. Özellikle sosyal medyada yayılan iddiaların ardından gözler, resmi açıklamalara çevrildi. Gaziantep, Adana ve Bursa belediyelerinden peş peşe gelen emekli yılbaşı ikramiyesi açıklamaları, genel bir yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceği sorgulamalarını artırdı.

Hangi belediyeler emekliye yılbaşı ikramiyesi verecek?

Gaziantep Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yılbaşında yaklaşık 10 bin emekliye ikramiye verileceğini açıkladı. Başkan Yılmaz, "3 bin ila 5 bin TL arasında yardımda bulunacağız" diyerek ihtiyaç sahibi emeklilere yeni yıl öncesi nefes aldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, emeklilere yılbaşı öncesi destek sağlama kararı aldı. Karalar, "400 bin emeklinin yaşadığı Adana’da 7 bin emekliye yardım etmeyi planlıyoruz" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, katıldığı bir programda emeklilere yönelik yılbaşı desteğini ilk kez duyurdu. Başkan Bozbey, "İhtiyaç sahiplerini belirleyerek emeklilere 2 bin TL yardımda bulunacağız. Çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, rutin olarak sadece Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ikramiye alıyor. Ancak son dönemde Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında yapılan ek ödemeler, yılbaşı için de benzer bir uygulama beklentisini artırdı.
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