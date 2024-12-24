https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/dunyanin-en-buyuk-varlik-yoneticisi-bitcoine-goz-kirpiyor-abd-dolarinin-sonu-mu-geliyor-1091988128.html

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi Bitcoin'e 'göz kırpıyor': ABD dolarının sonu mu geliyor?

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi Bitcoin'e 'göz kırpıyor': ABD dolarının sonu mu geliyor?

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, son reklamında Bitcoin'in artık 'radikal bir fikir' değil, dünya çapında 250 milyondan fazla kişi tarafından... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T20:12+0300

2024-12-24T20:12+0300

2024-12-24T20:13+0300

ekonomi

abd

george soros

blackrock

wall street

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dolar

dedolarizasyon

dolarizasyon

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Ocak 2024'te BlackRock, kısa sürede dünyanın en büyük kripto para fonu haline gelen bir Bitcoin ETF'si olan iShares Bitcoin Trust'ı (IBIT) tanıtmıştı. Bilhassa bir zamanlar Bitcoin'i 'kara para aklama endeksi' olarak nitelendiren BlackRock CEO'su Larry Fink, yakın zamanda Bitcoin'i altına alternatif olarak tanımlayarak duruşunu yeniden belirlemişti.Özellikle Vanguard ve State Street gibi diğer Wall Street devleri Bitcoin'e temkinli yaklaşmaya devam ederken BlackRock'ın fikir değiştirmesinin dikkat çekici bir husus olduğunu ifade eden Wall Street analisti ve uzun süredir yatırımcı olan Charles Ortel, şüphe duymak içiniçin geçerli nedenleri olduğuna inandığını belirtiyor.Bitcoin ile ilişkili riskler neler?Ortel, genellikle yatırımcılar tarafından dile getirilen Bitcoin'e ilişkin endişeleri şu şekilde özetledi:Kripto para birimlerinin etkileyici kazançlar elde ettiğini ifade eden Ortel, "Kanıtlanmış kazananlara karşı bahis oynamak için cesur yatırımcılar gerekir. Ancak altın binlerce yıldır güvenilir bir değer saklama aracı olarak hizmet vermiştir” dedi.Ortel aynı zamanda, BlackRock'ın yatırımcıların ne istediğini iyi anladığını ve artık kripto paraların saygınlık kazandığına inandıklarını kabul ettiğini belirterek firmalarının bu seçeneği yatırımcılara sunarak kar elde edebileceğine inandıkları da açık olduğunu ifade etti.BlackRock'ın Bitcoin hamlesi buna ek olarak bazı internet kullanıcıları tarafından şirketin kripto para piyasasına hakim olmaya çalıştığı yönünde spekülasyonlar yapmasına sebep oldu.BlackRock'ın Bitcoin'e olan ilgisinin arkasında ne olabilir?Bitcoin'i 'altın gibi belirli risklere karşı taktiksel bir koruma' olarak adlandıran BlackRock'ın Genel Bakış 2025 adlı raporunda ise şu hususlar dikkat çekti:Bu hususlar BlackRock'ın 'altın gibi eski ve Bitcoin gibi yeni çeşitlendiricilerin devreye girme potansiyelini' gördüğü şeklinde yorumlanmıştı.BlackRock'ta ETF'ler ve Endeks Yatırımları Baş Yatırım Sorumlusu Samara Cohen, “Bitcoin'in önceden belirlenmiş arzı artan taleple karşılandığında zaman içinde değer kazanma potansiyeli var ve talep, yatırımcıların Bitcoin'in bir ödeme teknolojisi olarak daha yaygın bir şekilde benimsenme potansiyeline olan inancına dayanıyor” dedi.BlackRock dolarsızlaştırmayı ciddiye mi alıyor?BlackRock Yatırım Enstitüsü Başkanı Tom Donilon, “Küreselleşmenin yeniden yapılanması rezerv para birimlerinde de kendini gösteriyor. Dünya rakip bloklara bölündükçe, ABD ve Batılı hükümetler yaptırımlara ve diğer kısıtlamalara ağırlık verdikçe, bazı ülkeler rezervlerini ABD dolarından altına ve diğer varlıklara kaydırıyor ve ticaret finansmanını giderek dolar dışı para birimleriyle gerçekleştiriyor" dedi.Söz konusu bu demeç, BlackRock'ın dolarsızlaşmayı ciddiye aldığı ve çoklu ödeme sistemleri, para birimleri ve dijital varlıklardan oluşan dolar sonrası merkezi olmayan bir küresel düzene hazırlandığı anlamına geldiği şeklinde yorumlanmıştı.Wall Street analisti Ortel, bu kadar büyük bir yatırım şirketinin kâr uğruna dolara ve diğer yerleşik itibari para birimlerine karşı bile oynayabileceğini göz ardı etmediği belirterek söz konusu konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.Ortel, İngiliz Hazinesi'ne 3.7 milyar dolardan fazlaya mal olduğu tahmin edilen 1992 sterlin krizine atıfta bulunarak sözlerini şu cümleler ile tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/eski-ukraynali-diplomat-zelenskiy-ukraynalilari-blackrock-ve-derin-devlet-icin-olume-terk-ediyor-1088398392.html

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abd, george soros, blackrock, wall street, bitcoin, dolar, dedolarizasyon, dolarizasyon