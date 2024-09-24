https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/eski-ukraynali-diplomat-zelenskiy-ukraynalilari-blackrock-ve-derin-devlet-icin-olume-terk-ediyor-1088398392.html

Eski Ukraynalı diplomat: Zelenskiy, Ukraynalıları BlackRock ve derin devlet için ölüme terk ediyor

Eski Ukraynalı diplomat: Zelenskiy, Ukraynalıları BlackRock ve derin devlet için ölüme terk ediyor

Sputnik Türkiye

Ukraynalı eski bir diplomat Telijenko, politikacıların Rusya'ya karşı Batı'nın vekalet savaşına sürekli finansman sağlamak için propaganda savaşı yürüttüğünü... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T19:51+0300

2024-09-24T19:51+0300

2024-09-24T19:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

blackrock

jp morgan

minsk anlaşması

lindsey graham

abd'li senatör lindsey graham

boris johnson

naftali benett

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084915850_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d92a172375c65c62e803fab8af863801.jpg

Daha önce Ukrayna hükümetinde görev yapan ancak savaş karşıtı görüşlerine karşı çıkılması üzerine ülkeden kaçan eski diplomat ve analist Andrey Telijenko ABD desteği ile devam ettirilen çatışma için hayatlarını feda eden yüz binlerce genç Ukraynalı erkek ve kadının kaderinden yakındı. Eski hükümet yetkilisi, Kiev'in 2022'den bu yana 970 bin asker kaybettiğini söyleyerek, çatışma sırasında ölen Ukraynalı sayısını bir milyona yakın olarak veren önceki analizleri de doğruladı.Telijenko, Ukrayna'nın anayasal cumhurbaşkanlığı görevi Mayıs ayında sona eren tartışmalı isim için “Zelenskiy bu savaşı başlamadan durdurabilirdi. Bu yüzden iktidarda kalmak için bu söylemi sürdürmek zorunda" dedi.Telijenko konuşmasında şu cümleleri kaydetti:“Donbass'a yüz binlerce can kaybetmeden özerklik verebilirdi” diyen eski Telijenko, Zelenskiy'i İstanbul'da Rusya ile varılan barış planını uygulamamakla ya da 2019'da bu konuda kampanya yürüttükten sonra Minsk Antlaşmaları'nı dahayata geçirmemekle suçladı.Batı, Ukrayna'nın Rusya ile olan anlaşmazlıklarına barışçıl bir çözüm bulmasını engellemek için birçok kez müdahalede bulunmuştu. Eski İsrail Başbakanı Naftali Benett'in ifadesine ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın oynadığı role ilişkin ortaya çıkan bilgilere göre ABD, en az iki ayrı barış müzakeresine son vermek için müdahale etmişti.'Ukrayna zaten ilk gün kaybetmişti'ABD'li yatırım şirketi BlackRock ve Delaware merkezli banka JP Morgan, bu yılın başlarında Ukrayna'nın yeniden inşasına yatırım yapmak üzere kamu ve özel çıkarlar için devasa bir fon başlattıklarını duyurmuştu.BlackRock CEO'su Larry Fink, Demokrat Parti'nin en önde gelen destekçilerinden biri olarak ortaya çıkmış ve Demokratlar nihayetinde Başkan Joe Biden'ın yerine başkanlık adayını seçerken Demokratların kampanya stratejisi oluşturmasına yardımcı olmak için birçok zengin bağışçıyla perde arkasında çalışmıştı.Yatırım şirketi bu yılın başlarında partinin önseçimleri sırasında Cumhuriyetçi başkan adaylarının önemli eleştirilerine maruz kalmıştı. BlackRock 'ilerici' eğilimli çevresel, sosyal ve yönetişim kurumsal ilkelerini alenen desteklemiş ve Demokrat Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'i ampanya katkılarının en büyük alıcısı haline getirmişti.Telijenko, şahin senatörün vekaleten yürütülen çatışmaya verdiği tavizsiz desteğe atıfta bulunarak, “Zelenskiy kendi ülkesini yok ediyor. İnsanları BlackRock için, Washington için, Londra için ölüme terk ediyor. Lindsey Graham da bunu doğruladı. Ukrayna'nın trilyonlarca dolar değerinde kaynağı var. Bu yüzden Zelenskiy bu savaşı sürdürmek zorunda" cümlelerini kaydetti.Telijenko açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:Telijenko açıklamalarını, “Ukrayna ne yazık ki bir ülke olarak zaten bitmiş durumda. Ekonomik olarak görebilirsiniz, ekonomisi yok. Batı tarafından besleniyor, Frankenstein gibi Batı tarafından destekleniyor. Batı'nın desteği kesildiği anda ölür. Bu bir cesettir. Zelenskiy yapmak istediği şeyi yapıyor çünkü sadece Washington tarafından değil, derin devlet, BlackRock ve ABD'nin elitleri ve sözde Batı, Anglosakson dünyası tarafından desteklendiğini düşünüyor. Bu yüzden bu şekilde davranıyor" cümleleriyle sonlandırdı.'Blackrock Ukrayna'daki çatışmanın bitmesini istemiyor'Hedge fonu geçen yılın sonlarında Ukrayna hükümetiyle bir mutabakat zaptı imzalamış ve Ukrayna'nın yeniden inşasında bir 'danışman rolü' üstlenmeyi dört gözle beklediğini belirtmişti. Ocak ayında Zelenskiy de BlackRock'a desteği için şahsen teşekkür ederek 'herkesin Ukrayna ile çalışarak büyük bir iş yapar hale gelebileceğini' söylemişti.BlackRock'ta teknoloji alanında çalışan Serge Varlay, O'Keefe Media Group tarafından geçen yıl yayımlanan ve viral olan bir videosunda bir muhabire, "Ukrayna ticaret için oldukça iyi. Bunu biliyorsun, değil mi? Çatışmanın bitmesini istemiyoruz, ülke olarak çatışmanın bitmesini istemiyoruz. Bu durum ne kadar uzun sürerse Rusya o kadar zayıflar” cümlelerini kaydetmişti.Viral olan konuşmasında Varlay ayrıca şu cümleleri kaydetmişti:ABD medyasının çatışmada Ukrayna'yı desteklemek için neden bu kadar büyük yatırım yaptığına ilişkin görüşleri sorulan Varlay, “Zira bu aynı zamanda ticaret için de iyi. Yani, haber nedir Haberler neyle beslenir? Trajediden beslenirler, berbat olaylardan beslenirler. İnsanlar bunları izlemeyi seviyor. Yani böyle bir şey olduğunda, bu iyi bir iş. Daha çok izleyici. Hiçbir şey olmadığında kim haber izler ki? Ben haber izlemem" cümlelerini kaydetmişti.Varlay ayrıca, BlackRock ve bankalar gibi finans kuruluşlarının aslında 'dünyayı yönettiğini' ve politikacıları 'satın alma' alışkanlığı içinde olduklarını söyleyerek ABD'deki siyasi gücün iç ve dış yüzüne ilişkin bilgiler vermişti. Önemli olanın'başkanın kim olduğu' değil, 'başkanın cüzdanını kimin kontrol ettiği' diyen Varlay, medyanın görevinin Amerikan halkını bilgilendirmek değil, yanlış bilgilendirmek olduğunu da sözlerine eklemişti.O'Keefe Medya Grubu Başkanı James O'Keefe tarafından Varlay, şirkette sadece 'alt kademeden biri' ve 'hiç kimse' olarak ilan etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rusya-zelenskiy-kursk-bolgesine-yonelik-saldirinin-ardindan-gerilimi-tirmandirma-yolunu-secti-1088353661.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, blackrock, jp morgan, minsk anlaşması, lindsey graham, abd'li senatör lindsey graham, boris johnson, naftali benett