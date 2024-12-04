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Danimarka 1 Ocak'tan itibaren yabancı bayrakların dalgalandırılmasını yasaklayacak
Danimarka 1 Ocak'tan itibaren yabancı bayrakların dalgalandırılmasını yasaklayacak
Sputnik Türkiye
Danimarka Parlamentosu, 1 Ocak 2025'ten itibaren sadece Danimarka bayrağının göndere çekilmesini onaylayan bir yasa tasarısını kabul etti. Bu kapsamda, diğer... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T17:42+0300
2024-12-04T17:42+0300
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Danimarka Parlamentosu dün, 1 Ocak 2025'ten itibaren yabancı bayrakların dalgalanmasının yasaklayacak yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı, Hükümet ve Danimarka Parlamentosu'nda geniş bir çoğunluk tarafından, 12 Mart 2024'te kabul edilen yabancı ülkelerin bayraklarının dalgalanmasının yasaklanmasının yeniden getirilmesiyle ilgili bir karar tasarısının devamı olarak sunulmuştu.Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard yaptığı yazılı açıklamada, yasa tasarısının meclisten geçtiğini duyurdu. Hummelgaard, "Meclisin, Danimarka'da genel bir kural olarak sadece ülke bayrağının dalgalandırılabilmesini sağlayacak şekilde bayrak asma kurallarını yeniden düzenlemesinden memnuniyet duyuyorum" dedi.Danimarka bayrağının ülkedeki en önemli ulusal simge olduğunu vurgulayan Hummelgaard, "Bayrak, Danimarkalıları bir halk olarak birleştirir ve özel bir statüye sahip olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Söz konusu yasal düzenlemede, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi bölgesel veya uluslararası örgütlerin yanı sıra Finlandiya, Faroe Adaları, Grönland, İzlanda, Norveç, İsveç ve Almanya bayrakları kapsam dışında tutuldu.Yeni yasa tasarısı uyarınca, yıl başından itibaren ülkedeki vatandaşların, şirketlerin ve kurumların diğer ülkelerin bayraklarının göndere çekilmesi yasaklanacak ve uymayanlar cezalandırılacak. Danimarka'da yüzyılı aşkın süredir diğer ülkelerin ulusal bayrakları ve bölgesel bayraklarının dalgalanmasının yasaklanması da dahil olmak üzere bayraklarla ilgili bazı kurallar mevcut. Yüksek Mahkeme, 22 Haziran 2023'te ABD bayrağının dalgalanmasıyla ilgili bir davada karar verirken 1915'ten kalma bir yürütme emrindeki mevcut yasağın gerekli yetkiye sahip olmadığını tespit etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/arktik-ulkesine-gitmek-artik-cok-daha-kolay-gronland-ilk-uluslararasi-havalimanini-aciyor-1091152013.html
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avrupa, peter hummelgaard, danimarka, finlandiya, faroe adaları, grönland, avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, bayrak, ulusal bayrak, yasa tasarısı
avrupa, peter hummelgaard, danimarka, finlandiya, faroe adaları, grönland, avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, bayrak, ulusal bayrak, yasa tasarısı

Danimarka 1 Ocak'tan itibaren yabancı bayrakların dalgalandırılmasını yasaklayacak

17:42 04.12.2024
© Fotoğraf : Øland BeboerlaugDanimarka bayrak
Danimarka bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© Fotoğraf : Øland Beboerlaug
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Danimarka Parlamentosu, 1 Ocak 2025'ten itibaren sadece Danimarka bayrağının göndere çekilmesini onaylayan bir yasa tasarısını kabul etti. Bu kapsamda, diğer ülkelerin bayraklarının dalgalandırılması yasaklanacak ve yasaya uymayanların cezalandırılacağı duyuruldu.
Danimarka Parlamentosu dün, 1 Ocak 2025'ten itibaren yabancı bayrakların dalgalanmasının yasaklayacak yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı, Hükümet ve Danimarka Parlamentosu'nda geniş bir çoğunluk tarafından, 12 Mart 2024'te kabul edilen yabancı ülkelerin bayraklarının dalgalanmasının yasaklanmasının yeniden getirilmesiyle ilgili bir karar tasarısının devamı olarak sunulmuştu.
Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard yaptığı yazılı açıklamada, yasa tasarısının meclisten geçtiğini duyurdu. Hummelgaard, "Meclisin, Danimarka'da genel bir kural olarak sadece ülke bayrağının dalgalandırılabilmesini sağlayacak şekilde bayrak asma kurallarını yeniden düzenlemesinden memnuniyet duyuyorum" dedi.
Danimarka bayrağının ülkedeki en önemli ulusal simge olduğunu vurgulayan Hummelgaard, "Bayrak, Danimarkalıları bir halk olarak birleştirir ve özel bir statüye sahip olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu yasal düzenlemede, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi bölgesel veya uluslararası örgütlerin yanı sıra Finlandiya, Faroe Adaları, Grönland, İzlanda, Norveç, İsveç ve Almanya bayrakları kapsam dışında tutuldu.
Yeni yasa tasarısı uyarınca, yıl başından itibaren ülkedeki vatandaşların, şirketlerin ve kurumların diğer ülkelerin bayraklarının göndere çekilmesi yasaklanacak ve uymayanlar cezalandırılacak.
Danimarka'da yüzyılı aşkın süredir diğer ülkelerin ulusal bayrakları ve bölgesel bayraklarının dalgalanmasının yasaklanması da dahil olmak üzere bayraklarla ilgili bazı kurallar mevcut. Yüksek Mahkeme, 22 Haziran 2023'te ABD bayrağının dalgalanmasıyla ilgili bir davada karar verirken 1915'ten kalma bir yürütme emrindeki mevcut yasağın gerekli yetkiye sahip olmadığını tespit etmişti.
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