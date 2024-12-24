https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/cumhurbaskani-erdogandan-asgari-ucret-aciklamasi-1091989264.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Sputnik Türkiye

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Belirlenen yeni asgari ücret sonrası... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-24T21:22+0300

2024-12-24T21:22+0300

ekonomi

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2025 yılı asgari ücret zammı yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez paylaşımda bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığından toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Belirlenen yeni asgari ücret sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Resmi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucret-aciklandi-1091988709.html

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