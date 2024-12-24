https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/cami-yaptirma-ve-yasatma-derneginde-sular-durulmuyor-secimi-kazanmak-icin-diger-dernek-uyelerinin-1091951010.html

Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde sular durulmuyor: 'Seçimi kazanmak için diğer dernek üyelerinin kaydını sildiler'

Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde sular durulmuyor: 'Seçimi kazanmak için diğer dernek üyelerinin kaydını sildiler'

Sputnik Türkiye

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlık seçimleri öncesinde üyelik krizi patlak verdi. Mevcut başkan Durmuş... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T09:02+0300

2024-12-24T09:02+0300

2024-12-24T09:02+0300

cami

yaşam

seçim

üyelik

aidat

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Ankara’nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, başkanlık seçimleri öncesinde üyelik tartışmalarıyla gündeme geldi. Mevcut başkan Durmuş Sönmez, aidatlarını yatırmadıkları gerekçesiyle 20 kişinin üyeliğinin düşürülmesine vesile oldu.Aidatlar yatırıldı, ancak yeniden üyelik engellendiÜyelikten çıkarılan 20 kişi, aidatlarını yatırarak yeniden üye olmak istese de mevcut başkan Durmuş Sönmez tarafından bu talepleri reddedildi. İddiaya göre, başkanlık seçimlerine az bir süre kala yapılan bu işlem, muhalif üyelerin seçim sürecine katılımını engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirildi.Usulsüzlük i̇ddiaları gündemdeÜyelikten çıkarılan grup, işlemin usulsüz olduğunu savunarak mevcut başkana itirazda bulundu. İtirazlar, dernek içerisinde hararetli tartışmalara yol açtı. Muhalif üyeler, başkanın taraflı davrandığını ve üyelik sürecini manipüle ettiğini öne sürdü.Başkanlık seçimlerine gölge düşebilirBaşkanlık seçimleri öncesinde yaşanan bu kriz, dernek içerisinde tansiyonu artırdı. Üyelik krizi, seçimlerin meşruiyetine dair soru işaretleri doğururken, taraflar arasındaki gerginliğin ilerleyen günlerde mahkemeye taşınabileceği ifade ediliyor.

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