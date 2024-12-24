https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/cami-yaptirma-ve-yasatma-derneginde-sular-durulmuyor-secimi-kazanmak-icin-diger-dernek-uyelerinin-1091951010.html
Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde sular durulmuyor: 'Seçimi kazanmak için diğer dernek üyelerinin kaydını sildiler'
Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde sular durulmuyor: 'Seçimi kazanmak için diğer dernek üyelerinin kaydını sildiler'
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Ankara’nın Sincan ilçesindeki Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlık seçimleri öncesinde üyelik krizi patlak verdi. Mevcut başkan Durmuş... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T09:02+0300
2024-12-24T09:02+0300
2024-12-24T09:02+0300
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üyelik
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Ankara’nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, başkanlık seçimleri öncesinde üyelik tartışmalarıyla gündeme geldi. Mevcut başkan Durmuş Sönmez, aidatlarını yatırmadıkları gerekçesiyle 20 kişinin üyeliğinin düşürülmesine vesile oldu.Aidatlar yatırıldı, ancak yeniden üyelik engellendiÜyelikten çıkarılan 20 kişi, aidatlarını yatırarak yeniden üye olmak istese de mevcut başkan Durmuş Sönmez tarafından bu talepleri reddedildi. İddiaya göre, başkanlık seçimlerine az bir süre kala yapılan bu işlem, muhalif üyelerin seçim sürecine katılımını engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirildi.Usulsüzlük i̇ddiaları gündemdeÜyelikten çıkarılan grup, işlemin usulsüz olduğunu savunarak mevcut başkana itirazda bulundu. İtirazlar, dernek içerisinde hararetli tartışmalara yol açtı. Muhalif üyeler, başkanın taraflı davrandığını ve üyelik sürecini manipüle ettiğini öne sürdü.Başkanlık seçimlerine gölge düşebilirBaşkanlık seçimleri öncesinde yaşanan bu kriz, dernek içerisinde tansiyonu artırdı. Üyelik krizi, seçimlerin meşruiyetine dair soru işaretleri doğururken, taraflar arasındaki gerginliğin ilerleyen günlerde mahkemeye taşınabileceği ifade ediliyor.
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Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde sular durulmuyor: 'Seçimi kazanmak için diğer dernek üyelerinin kaydını sildiler'
Ankara’nın Sincan ilçesindeki Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlık seçimleri öncesinde üyelik krizi patlak verdi. Mevcut başkan Durmuş Sönmez'in, aidat gerekçesiyle üyelikten çıkardığı muhalif grup, yapılan işlemin usulsüz olduğunu iddia ederek tartışmalara neden oldu.
Ankara’nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, başkanlık seçimleri öncesinde üyelik tartışmalarıyla gündeme geldi. Mevcut başkan Durmuş Sönmez, aidatlarını yatırmadıkları gerekçesiyle 20 kişinin üyeliğinin düşürülmesine vesile oldu.
Aidatlar yatırıldı, ancak yeniden üyelik engellendi
Üyelikten çıkarılan 20 kişi, aidatlarını yatırarak yeniden üye olmak istese de mevcut başkan Durmuş Sönmez tarafından bu talepleri reddedildi. İddiaya göre, başkanlık seçimlerine az bir süre kala yapılan bu işlem, muhalif üyelerin seçim sürecine katılımını engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirildi.
Usulsüzlük i̇ddiaları gündemde
Üyelikten çıkarılan grup, işlemin usulsüz olduğunu savunarak mevcut başkana itirazda bulundu. İtirazlar, dernek içerisinde hararetli tartışmalara yol açtı. Muhalif üyeler, başkanın taraflı davrandığını ve üyelik sürecini manipüle ettiğini öne sürdü.
Başkanlık seçimlerine gölge düşebilir
Başkanlık seçimleri öncesinde yaşanan bu kriz, dernek içerisinde tansiyonu artırdı. Üyelik krizi, seçimlerin meşruiyetine dair soru işaretleri doğururken, taraflar arasındaki gerginliğin ilerleyen günlerde mahkemeye taşınabileceği ifade ediliyor.