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Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde sular durulmuyor: 'Seçimi kazanmak için diğer dernek üyelerinin kaydını sildiler'
Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde sular durulmuyor: 'Seçimi kazanmak için diğer dernek üyelerinin kaydını sildiler'
Sputnik Türkiye
Ankara’nın Sincan ilçesindeki Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlık seçimleri öncesinde üyelik krizi patlak verdi. Mevcut başkan Durmuş... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara’nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, başkanlık seçimleri öncesinde üyelik tartışmalarıyla gündeme geldi. Mevcut başkan Durmuş Sönmez, aidatlarını yatırmadıkları gerekçesiyle 20 kişinin üyeliğinin düşürülmesine vesile oldu.Aidatlar yatırıldı, ancak yeniden üyelik engellendiÜyelikten çıkarılan 20 kişi, aidatlarını yatırarak yeniden üye olmak istese de mevcut başkan Durmuş Sönmez tarafından bu talepleri reddedildi. İddiaya göre, başkanlık seçimlerine az bir süre kala yapılan bu işlem, muhalif üyelerin seçim sürecine katılımını engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirildi.Usulsüzlük i̇ddiaları gündemdeÜyelikten çıkarılan grup, işlemin usulsüz olduğunu savunarak mevcut başkana itirazda bulundu. İtirazlar, dernek içerisinde hararetli tartışmalara yol açtı. Muhalif üyeler, başkanın taraflı davrandığını ve üyelik sürecini manipüle ettiğini öne sürdü.Başkanlık seçimlerine gölge düşebilirBaşkanlık seçimleri öncesinde yaşanan bu kriz, dernek içerisinde tansiyonu artırdı. Üyelik krizi, seçimlerin meşruiyetine dair soru işaretleri doğururken, taraflar arasındaki gerginliğin ilerleyen günlerde mahkemeye taşınabileceği ifade ediliyor.
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ankara dernek seçimleri, sincan camii derneği tartışmaları, lale merkez camii derneği başkanlık seçimi, durmuş sönmez üyelik krizi, dernek seçim usulsüzlük iddiaları, üyelikten çıkarılan muhalifler, sincan dernek üyelik aidat tartışması, ankara dernek seçim krizleri, lale merkez camii seçim süreci, camii derneği üyelik sorunları
ankara dernek seçimleri, sincan camii derneği tartışmaları, lale merkez camii derneği başkanlık seçimi, durmuş sönmez üyelik krizi, dernek seçim usulsüzlük iddiaları, üyelikten çıkarılan muhalifler, sincan dernek üyelik aidat tartışması, ankara dernek seçim krizleri, lale merkez camii seçim süreci, camii derneği üyelik sorunları

Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde sular durulmuyor: 'Seçimi kazanmak için diğer dernek üyelerinin kaydını sildiler'

09:02 24.12.2024
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİİzmir'de cami minaresi beşik gibi sallandı
İzmir'de cami minaresi beşik gibi sallandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİ
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Ankara’nın Sincan ilçesindeki Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlık seçimleri öncesinde üyelik krizi patlak verdi. Mevcut başkan Durmuş Sönmez'in, aidat gerekçesiyle üyelikten çıkardığı muhalif grup, yapılan işlemin usulsüz olduğunu iddia ederek tartışmalara neden oldu.
Ankara’nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, başkanlık seçimleri öncesinde üyelik tartışmalarıyla gündeme geldi. Mevcut başkan Durmuş Sönmez, aidatlarını yatırmadıkları gerekçesiyle 20 kişinin üyeliğinin düşürülmesine vesile oldu.

Aidatlar yatırıldı, ancak yeniden üyelik engellendi

Üyelikten çıkarılan 20 kişi, aidatlarını yatırarak yeniden üye olmak istese de mevcut başkan Durmuş Sönmez tarafından bu talepleri reddedildi. İddiaya göre, başkanlık seçimlerine az bir süre kala yapılan bu işlem, muhalif üyelerin seçim sürecine katılımını engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirildi.

Usulsüzlük i̇ddiaları gündemde

Üyelikten çıkarılan grup, işlemin usulsüz olduğunu savunarak mevcut başkana itirazda bulundu. İtirazlar, dernek içerisinde hararetli tartışmalara yol açtı. Muhalif üyeler, başkanın taraflı davrandığını ve üyelik sürecini manipüle ettiğini öne sürdü.

Başkanlık seçimlerine gölge düşebilir

Başkanlık seçimleri öncesinde yaşanan bu kriz, dernek içerisinde tansiyonu artırdı. Üyelik krizi, seçimlerin meşruiyetine dair soru işaretleri doğururken, taraflar arasındaki gerginliğin ilerleyen günlerde mahkemeye taşınabileceği ifade ediliyor.
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