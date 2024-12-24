https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/bir-ilke-imza-atilacak-23-nisanda-cocuklar-kendi-bayramlarini-kendileri-planlayacak-1091969472.html
Bir ilke imza atılacak: 23 Nisan'da çocuklar kendi bayramlarını kendileri planlayacak
Bir ilke imza atılacak: 23 Nisan'da çocuklar kendi bayramlarını kendileri planlayacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 2025 yılı kutlama etkinliklerini, 81 ilden çocukların planlayacağını duyurdu. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T13:12+0300
2024-12-24T13:12+0300
2024-12-24T13:12+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için bu sene farklı bir yol izlemeye karar verdi ve kutlama etkinliklerini 81 ilden çocukların planlayacağını açıkladı. Bir ilke imza atılacakBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk defa hayata geçirilen uygulama kapsamında, öğrencilerin katılımıyla "23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu" oluşturulacak. Bakanlıkça ilk kez alınan karar doğrultusunda Türkiye genelinde yapılacak kutlama etkinliklerinin planlaması öğrenciler tarafından yapılacak. Bu kapsamda 81 ilden seçilen öğrenciler sürece dahil edilecek ve etkinlikleri planlayacak.Toplumsal etkinliklerde söz sahibi olmalarını vurgulamak, liderlik becerilerini geliştirmek ve sürece dahil olmalarını desteklemek amacıyla 81 ilden seçilen öğrencilerle oluşturulacak kurul, TBMM himayelerinde gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile MEB tarafından düzenlenecek etkinliklerin planlanmasında söz sahibi olacak.İl milli eğitim müdürlüklerince, işbirliği yapma becerisi yüksek, iletişime açık ve sorumluluk almayı seven öğrenciler belirlenecek ve her öğrenciye bir danışman öğretmen eşlik edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakanliktan-ogretmenlerin-yer-degisikligiyle-ilgili-duyuru-basvuru-ve-atama-tarihleri-de-aciklandi-1091939888.html
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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
Bir ilke imza atılacak: 23 Nisan'da çocuklar kendi bayramlarını kendileri planlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 2025 yılı kutlama etkinliklerini, 81 ilden çocukların planlayacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için bu sene farklı bir yol izlemeye karar verdi ve kutlama etkinliklerini 81 ilden çocukların planlayacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk defa hayata geçirilen uygulama kapsamında, öğrencilerin katılımıyla "23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu" oluşturulacak. Bakanlıkça ilk kez alınan karar doğrultusunda Türkiye genelinde yapılacak kutlama etkinliklerinin planlaması öğrenciler tarafından yapılacak. Bu kapsamda 81 ilden seçilen öğrenciler sürece dahil edilecek ve etkinlikleri planlayacak.
Toplumsal etkinliklerde söz sahibi olmalarını vurgulamak, liderlik becerilerini geliştirmek ve sürece dahil olmalarını desteklemek amacıyla 81 ilden seçilen öğrencilerle oluşturulacak kurul, TBMM himayelerinde gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile MEB tarafından düzenlenecek etkinliklerin planlanmasında söz sahibi olacak.
İl milli eğitim müdürlüklerince, işbirliği yapma becerisi yüksek, iletişime açık ve sorumluluk almayı seven öğrenciler belirlenecek ve her öğrenciye bir danışman öğretmen eşlik edecek.