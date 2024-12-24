https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/balikesirde-muhimmat-fabrikasi-patlamisti-hayatini-kaybeden-11-kisi-belli-oldu-1091990809.html

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamıştı: Hayatını kaybeden 11 kişi belli oldu

Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamıştı: Hayatını kaybeden 11 kişi belli oldu

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası 11 kişi hayatını kaybetmişti. Sabah saat 08.25'te yaşanan patlamada... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T22:37+0300

2024-12-24T22:37+0300

2024-12-24T22:37+0300

türkiye

balıkesir

patlama

bomba

mühimmat

mühimmat deposu

kaza

kaza sebebi

kaza tespit tutanağı

fabrika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091976589_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5758897db8c85d5e7fe3b32e56dedc7c.jpg

Mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri açıklandı.Balıkesir'de mühimmat fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonrası 11 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belli olurken yaralı olan 7 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.En küçüğü 19 yaşında olan hayatını kaybeden 11 kişi şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/balikesirdeki-patlayici-uretim-fabrikasinda-buyuk-patlama-meydana-geldi-vali-acikladi-olu-ve-1091953735.html

türkiye

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

patlama balıkesir, balıkesir patlama, patlama karesi