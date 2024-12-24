https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/balikesirde-muhimmat-fabrikasi-patlamisti-hayatini-kaybeden-11-kisi-belli-oldu-1091990809.html
Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamıştı: Hayatını kaybeden 11 kişi belli oldu
Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamıştı: Hayatını kaybeden 11 kişi belli oldu
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası 11 kişi hayatını kaybetmişti. Sabah saat 08.25'te yaşanan patlamada... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T22:37+0300
2024-12-24T22:37+0300
2024-12-24T22:37+0300
türkiye
balıkesir
patlama
bomba
mühimmat
mühimmat deposu
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
fabrika
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Mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri açıklandı.Balıkesir'de mühimmat fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonrası 11 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belli olurken yaralı olan 7 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.En küçüğü 19 yaşında olan hayatını kaybeden 11 kişi şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/balikesirdeki-patlayici-uretim-fabrikasinda-buyuk-patlama-meydana-geldi-vali-acikladi-olu-ve-1091953735.html
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Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamıştı: Hayatını kaybeden 11 kişi belli oldu
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası 11 kişi hayatını kaybetmişti. Sabah saat 08.25'te yaşanan patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belli olurken yaralı olan 7 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.
Mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri açıklandı.
Balıkesir'de mühimmat fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonrası 11 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belli olurken yaralı olan 7 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.
En küçüğü 19 yaşında olan hayatını kaybeden 11 kişi şu şekilde: