https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakirkoyde-kamyon-gecmesi-yasak-olan-kopruye-sikisti-1091929472.html
Bakırköy'de kamyon 'geçmesi yasak olan' köprüye sıkıştı
Bakırköy'de kamyon 'geçmesi yasak olan' köprüye sıkıştı
Sputnik Türkiye
Bakırköy'de yasak olmasına rağmen alt geçitten geçmeye çalışan kamyon, alt geçite sıkıştı. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T15:38+0300
2024-12-23T15:38+0300
2024-12-23T15:38+0300
türkiye
kamyon
bakırköy
üst geçit
alt geçit
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İstanbul Bakırköy'de kamyonların geçişine yasak olan alt geçitten geçmeye çalışan kamyon sıkıştı. Kamyon uzun süren çaba sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılırken, sürücüye ceza kesildi. Ataköy Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, hammadde yüklü 19 DL 692 plakalı kamyon yol üzerinde bulunan ve kamyonların geçişine yasak olan alt geçitten geçmeye çalışırken sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamyon sürücüsüne yasaklı saatte Alt geçitten geçmeye çalıştığı için 690 TL ceza keserken, kamyon olay yerine gelen çekici yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol tekrar araç geçişine açıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı ancak kamyonda maddi hasar meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/dort-uyari-tabelasina-ragmen-yetenegine-guvenmis-4-kisinin-olumune-neden-olan-soforun-225-yila-1088654540.html
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kamyon, bakırköy, üst geçit, alt geçit
kamyon, bakırköy, üst geçit, alt geçit
Bakırköy'de kamyon 'geçmesi yasak olan' köprüye sıkıştı
Bakırköy'de yasak olmasına rağmen alt geçitten geçmeye çalışan kamyon, alt geçite sıkıştı.
İstanbul Bakırköy'de kamyonların geçişine yasak olan alt geçitten geçmeye çalışan kamyon sıkıştı. Kamyon uzun süren çaba sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılırken, sürücüye ceza kesildi.
Ataköy Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, hammadde yüklü 19 DL 692 plakalı kamyon yol üzerinde bulunan ve kamyonların geçişine yasak olan alt geçitten geçmeye çalışırken sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamyon sürücüsüne yasaklı saatte Alt geçitten geçmeye çalıştığı için 690 TL ceza keserken, kamyon olay yerine gelen çekici yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol tekrar araç geçişine açıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı ancak kamyonda maddi hasar meydana geldi.