https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakirkoyde-kamyon-gecmesi-yasak-olan-kopruye-sikisti-1091929472.html

Bakırköy'de kamyon 'geçmesi yasak olan' köprüye sıkıştı

Bakırköy'de kamyon 'geçmesi yasak olan' köprüye sıkıştı

Sputnik Türkiye

Bakırköy'de yasak olmasına rağmen alt geçitten geçmeye çalışan kamyon, alt geçite sıkıştı. 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T15:38+0300

2024-12-23T15:38+0300

2024-12-23T15:38+0300

türkiye

kamyon

bakırköy

üst geçit

alt geçit

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İstanbul Bakırköy'de kamyonların geçişine yasak olan alt geçitten geçmeye çalışan kamyon sıkıştı. Kamyon uzun süren çaba sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılırken, sürücüye ceza kesildi. Ataköy Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, hammadde yüklü 19 DL 692 plakalı kamyon yol üzerinde bulunan ve kamyonların geçişine yasak olan alt geçitten geçmeye çalışırken sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamyon sürücüsüne yasaklı saatte Alt geçitten geçmeye çalıştığı için 690 TL ceza keserken, kamyon olay yerine gelen çekici yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol tekrar araç geçişine açıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı ancak kamyonda maddi hasar meydana geldi.

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kamyon, bakırköy, üst geçit, alt geçit