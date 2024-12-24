https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/erdogandan-muhimmat-fabrikasindaki-patlamaya-iliskin-mesaj-derhal-talimat-verdik-1091960156.html

Erdoğan'dan mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin mesaj: 'Derhal talimat verdik'

Erdoğan'dan mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin mesaj: 'Derhal talimat verdik'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama sonrasında tahkikat için talimat verdiğini söyledi. Erdoğan... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T11:42+0300

2024-12-24T11:42+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

balıkesir

patlama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.Erdoğan: Tahkikatın başlatılması için derhal talimat verdikCumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada 12 vatandaşın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.Patlamaya ilişkin Balıkesir Valisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi aldığını bildiren Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

türkiye

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