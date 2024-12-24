https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/erdogandan-muhimmat-fabrikasindaki-patlamaya-iliskin-mesaj-derhal-talimat-verdik-1091960156.html
Erdoğan'dan mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin mesaj: 'Derhal talimat verdik'
Erdoğan'dan mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin mesaj: 'Derhal talimat verdik'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama sonrasında tahkikat için talimat verdiğini söyledi. Erdoğan... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T11:42+0300
2024-12-24T11:42+0300
2024-12-24T11:49+0300
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recep tayyip erdoğan
balıkesir
patlama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.Erdoğan: Tahkikatın başlatılması için derhal talimat verdikCumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada 12 vatandaşın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.Patlamaya ilişkin Balıkesir Valisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi aldığını bildiren Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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Erdoğan'dan mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin mesaj: 'Derhal talimat verdik'
11:42 24.12.2024 (güncellendi: 11:49 24.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama sonrasında tahkikat için talimat verdiğini söyledi. Erdoğan "Balıkesir’imizin, milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Erdoğan: Tahkikatın başlatılması için derhal talimat verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada 12 vatandaşın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.
Patlamaya ilişkin Balıkesir Valisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi aldığını bildiren Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.