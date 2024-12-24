Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım saldırılarının olası faillerini açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Şenol Güneş ve Volkan Demirel arasında gerginlik: El sıkışma krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yurt dışından alışverişte gümrüksüz limit düştü, taşıma bedeli eklendi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Takipteki borçlar yüzde 135 arttı
12:06
84 dk
HABER MASASI
2024’te kültür sanatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Norveç’e özel gemi tasarımı
14:05
54 dk
EKONOMİ PANORAMA
Almanya'da alarm zilleri
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hakan Fidan’ın gerçekleştirdiği ziyaretin zamanlaması dikkat çekici’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
18:32
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Osmanlı Devleti'nin İlk ve Son Anayasası: Kanuni Esasi
18:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyaretinde yaşananlar
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ciner Medya'nın hisseleri satıldı Can Grubu'na satıldı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çarşı davası 12 yıl sonra bitti
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın başarı sebepleri, diğerlerinin başarısızlık şifreleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücrette son viraj
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
18:14
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
19:21
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/avusturyanin-eski-disisleri-bakani-kneissl-kuzey-akim-saldirilarinin-olasi-faillerini-acikladi-1091989437.html
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım saldırılarının olası faillerini açıkladı
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım saldırılarının olası faillerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamaların olası faillerinin isimlerini... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T21:31+0300
2024-12-24T21:31+0300
ukrayna krizi
avrupa
karin kneissl
agatha christie
norveç
ukrayna
polonya
kuzey akım
kuzey akım-1
kuzey akım-2
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104175/36/1041753607_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c877a722dca87f2c99f73377c5ea708b.jpg
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl yaptığı açıklamada, bu patlamalarda İngiltere, Norveç, Ukrayna ve Polonya'nın parmağı olabileceğine inandığını dile getirdi.Petersburg'daki Mayakovskiy Kütüphanesi'nde 'Requiem for Europe' adlı kitabının tanıtımını yapan Kneissl, toplantıdaki katılımcılardan birinin, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki patlamalara kimin karışmış olabileceğine dair sorulan soruya yanıt verdi.Agatha Christie'nin dedektif romanlarında genellikle 'çok fazla şüphelinin' yer aldığını hatırlatan Kneissl, "Bence bu durumda çok fazla şüpheli var ama İngiltere, Norveç, Ukrayna ve belki Polonya buraya eklenebilir" dedi.Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2'de, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olası bir sabotaj ihtimalini göz ardı etmemişti. Kuzey Akım'ın işletmecisi Nord Stream AG, boru hatlarındaki hasarın daha önce görülmemiş olduğunu ve onarım için zaman dilimini tahmin etmenin imkansız olduğunu duyurmuştu. Rusya, bu olayla ilgili uluslararası terörizm eylemi davası açmış ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Akım patlamalarına ilişkin verileri defalarca talep ettiğini ancak hiçbir zaman alamadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rusya-dis-istihbarat-servisi-acikladi-kuzey-akim-patlamalarinda-anglo-saksonlarin-parmagi-var-1088464686.html
norveç
ukrayna
polonya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104175/36/1041753607_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_6842e125427eb40dbb9fb089697cc0dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, karin kneissl, agatha christie, norveç, ukrayna, polonya, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, nord stream 2 ag, nord stream 2, ingiltere, dmitriy peskov
avrupa, karin kneissl, agatha christie, norveç, ukrayna, polonya, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, nord stream 2 ag, nord stream 2, ingiltere, dmitriy peskov

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım saldırılarının olası faillerini açıkladı

21:31 24.12.2024
© AFP 2023 / YURI KADOBNOVKarin Kneissl
Karin Kneissl - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
Abone ol
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamaların olası faillerinin isimlerini açıkladı.
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl yaptığı açıklamada, bu patlamalarda İngiltere, Norveç, Ukrayna ve Polonya'nın parmağı olabileceğine inandığını dile getirdi.
Petersburg'daki Mayakovskiy Kütüphanesi'nde 'Requiem for Europe' adlı kitabının tanıtımını yapan Kneissl, toplantıdaki katılımcılardan birinin, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki patlamalara kimin karışmış olabileceğine dair sorulan soruya yanıt verdi.
Agatha Christie'nin dedektif romanlarında genellikle 'çok fazla şüphelinin' yer aldığını hatırlatan Kneissl, "Bence bu durumda çok fazla şüpheli var ama İngiltere, Norveç, Ukrayna ve belki Polonya buraya eklenebilir" dedi.
Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2'de, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olası bir sabotaj ihtimalini göz ardı etmemişti.
Kuzey Akım'ın işletmecisi Nord Stream AG, boru hatlarındaki hasarın daha önce görülmemiş olduğunu ve onarım için zaman dilimini tahmin etmenin imkansız olduğunu duyurmuştu.
Rusya, bu olayla ilgili uluslararası terörizm eylemi davası açmış ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Akım patlamalarına ilişkin verileri defalarca talep ettiğini ancak hiçbir zaman alamadığını belirtmişti.
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
DÜNYA
Rusya Dış İstihbarat Servisi açıkladı: Kuzey Akım patlamalarında Anglo-Saksonların parmağı var
26 Eylül, 12:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала