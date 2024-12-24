https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/avusturyanin-eski-disisleri-bakani-kneissl-kuzey-akim-saldirilarinin-olasi-faillerini-acikladi-1091989437.html

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım saldırılarının olası faillerini açıkladı

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım saldırılarının olası faillerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamaların olası faillerinin isimlerini... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T21:31+0300

2024-12-24T21:31+0300

2024-12-24T21:31+0300

ukrayna krizi

avrupa

karin kneissl

agatha christie

norveç

ukrayna

polonya

kuzey akım

kuzey akım-1

kuzey akım-2

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Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl yaptığı açıklamada, bu patlamalarda İngiltere, Norveç, Ukrayna ve Polonya'nın parmağı olabileceğine inandığını dile getirdi.Petersburg'daki Mayakovskiy Kütüphanesi'nde 'Requiem for Europe' adlı kitabının tanıtımını yapan Kneissl, toplantıdaki katılımcılardan birinin, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki patlamalara kimin karışmış olabileceğine dair sorulan soruya yanıt verdi.Agatha Christie'nin dedektif romanlarında genellikle 'çok fazla şüphelinin' yer aldığını hatırlatan Kneissl, "Bence bu durumda çok fazla şüpheli var ama İngiltere, Norveç, Ukrayna ve belki Polonya buraya eklenebilir" dedi.Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2'de, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olası bir sabotaj ihtimalini göz ardı etmemişti. Kuzey Akım'ın işletmecisi Nord Stream AG, boru hatlarındaki hasarın daha önce görülmemiş olduğunu ve onarım için zaman dilimini tahmin etmenin imkansız olduğunu duyurmuştu. Rusya, bu olayla ilgili uluslararası terörizm eylemi davası açmış ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Akım patlamalarına ilişkin verileri defalarca talep ettiğini ancak hiçbir zaman alamadığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rusya-dis-istihbarat-servisi-acikladi-kuzey-akim-patlamalarinda-anglo-saksonlarin-parmagi-var-1088464686.html

norveç

ukrayna

polonya

ingiltere

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