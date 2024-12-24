https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/avusturyanin-eski-disisleri-bakani-kneissl-kuzey-akim-saldirilarinin-olasi-faillerini-acikladi-1091989437.html
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım saldırılarının olası faillerini açıkladı
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım saldırılarının olası faillerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamaların olası faillerinin isimlerini... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T21:31+0300
2024-12-24T21:31+0300
2024-12-24T21:31+0300
ukrayna krizi
avrupa
karin kneissl
agatha christie
norveç
ukrayna
polonya
kuzey akım
kuzey akım-1
kuzey akım-2
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Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl yaptığı açıklamada, bu patlamalarda İngiltere, Norveç, Ukrayna ve Polonya'nın parmağı olabileceğine inandığını dile getirdi.Petersburg'daki Mayakovskiy Kütüphanesi'nde 'Requiem for Europe' adlı kitabının tanıtımını yapan Kneissl, toplantıdaki katılımcılardan birinin, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki patlamalara kimin karışmış olabileceğine dair sorulan soruya yanıt verdi.Agatha Christie'nin dedektif romanlarında genellikle 'çok fazla şüphelinin' yer aldığını hatırlatan Kneissl, "Bence bu durumda çok fazla şüpheli var ama İngiltere, Norveç, Ukrayna ve belki Polonya buraya eklenebilir" dedi.Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2'de, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olası bir sabotaj ihtimalini göz ardı etmemişti. Kuzey Akım'ın işletmecisi Nord Stream AG, boru hatlarındaki hasarın daha önce görülmemiş olduğunu ve onarım için zaman dilimini tahmin etmenin imkansız olduğunu duyurmuştu. Rusya, bu olayla ilgili uluslararası terörizm eylemi davası açmış ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Akım patlamalarına ilişkin verileri defalarca talep ettiğini ancak hiçbir zaman alamadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rusya-dis-istihbarat-servisi-acikladi-kuzey-akim-patlamalarinda-anglo-saksonlarin-parmagi-var-1088464686.html
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avrupa, karin kneissl, agatha christie, norveç, ukrayna, polonya, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, nord stream 2 ag, nord stream 2, ingiltere, dmitriy peskov
avrupa, karin kneissl, agatha christie, norveç, ukrayna, polonya, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, nord stream 2 ag, nord stream 2, ingiltere, dmitriy peskov
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım saldırılarının olası faillerini açıkladı
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında meydana gelen patlamaların olası faillerinin isimlerini açıkladı.
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl yaptığı açıklamada, bu patlamalarda İngiltere, Norveç, Ukrayna ve Polonya'nın parmağı olabileceğine inandığını dile getirdi.
Petersburg'daki Mayakovskiy Kütüphanesi'nde 'Requiem for Europe' adlı kitabının tanıtımını yapan Kneissl, toplantıdaki katılımcılardan birinin, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki patlamalara kimin karışmış olabileceğine dair sorulan soruya yanıt verdi.
Agatha Christie'nin dedektif romanlarında genellikle 'çok fazla şüphelinin' yer aldığını hatırlatan Kneissl, "Bence bu durumda çok fazla şüpheli var ama İngiltere, Norveç, Ukrayna ve belki Polonya buraya eklenebilir" dedi.
Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2'de, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olası bir sabotaj ihtimalini göz ardı etmemişti.
Kuzey Akım'ın işletmecisi Nord Stream AG, boru hatlarındaki hasarın daha önce görülmemiş olduğunu ve onarım için zaman dilimini tahmin etmenin imkansız olduğunu duyurmuştu.
Rusya, bu olayla ilgili uluslararası terörizm eylemi davası açmış ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Akım patlamalarına ilişkin verileri defalarca talep ettiğini ancak hiçbir zaman alamadığını belirtmişti.