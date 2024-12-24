https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucret-tespit-komisyonu-4-toplantisi-basliyor-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-1091987573.html

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı toplanıyor. Toplantıda TÜRK-İŞ tarafından teklif edilen 29 bin 584 liralık... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T19:39+0300

2024-12-24T19:39+0300

2024-12-24T19:41+0300

ekonomi

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vedat işıkhan

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı 24 Aralık Salı günü 20.30'da toplanacak.Doğudan 7 milyon dolaylı yoldan ise ülke genelindeki herkesi ilgilendiren asgari ücret zammında karar alınacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı bu akşam toplanırken TÜRK-İŞ tarafından teklif edilen 29 bin 584 liralık rakamın ise kabul edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.Asgari ücret zam senaryoları ne?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakan-isikhan-asgari-ucretin-belli-olacagi-tarihi-duyurdu-asgari-ucret-ne-zaman-aciklanacak-1091940585.html

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