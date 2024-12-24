https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucret-tespit-komisyonu-4-toplantisi-basliyor-asgari-ucret-zammi-ne-kadar-olacak-1091987573.html
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı toplanıyor. Toplantıda TÜRK-İŞ tarafından teklif edilen 29 bin 584 liralık... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T19:39+0300
2024-12-24T19:39+0300
2024-12-24T19:41+0300
ekonomi
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vedat işıkhan
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı 24 Aralık Salı günü 20.30'da toplanacak.Doğudan 7 milyon dolaylı yoldan ise ülke genelindeki herkesi ilgilendiren asgari ücret zammında karar alınacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı bu akşam toplanırken TÜRK-İŞ tarafından teklif edilen 29 bin 584 liralık rakamın ise kabul edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.Asgari ücret zam senaryoları ne?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakan-isikhan-asgari-ucretin-belli-olacagi-tarihi-duyurdu-asgari-ucret-ne-zaman-aciklanacak-1091940585.html
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asgari ücret ne kadar, asgari ücret toplantısı, asgari ücret 4.toplantısı, asgari ücret açıklandı mı
asgari ücret ne kadar, asgari ücret toplantısı, asgari ücret 4.toplantısı, asgari ücret açıklandı mı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı başlıyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
19:39 24.12.2024 (güncellendi: 19:41 24.12.2024)
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı toplanıyor. Toplantıda TÜRK-İŞ tarafından teklif edilen 29 bin 584 liralık rakamın kabul edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı 24 Aralık Salı günü 20.30'da toplanacak.
Doğudan 7 milyon dolaylı yoldan ise ülke genelindeki herkesi ilgilendiren asgari ücret zammında karar alınacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4.toplantısı bu akşam toplanırken TÜRK-İŞ tarafından teklif edilen 29 bin 584 liralık rakamın ise kabul edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
Asgari ücret zam senaryoları ne?
Yüzde 25 artış
: 21 bin 250 TL
Yüzde 30 artış
: 22 bin 100 TL
Yüzde 40 artış
: 23 bin 800 TL
Yüzde 50 artış
: 25 bin 500 TL
Yüzde 65 artış:
29 bin 584 TL