https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakan-isikhan-asgari-ucretin-belli-olacagi-tarihi-duyurdu-asgari-ucret-ne-zaman-aciklanacak-1091940585.html
Bakan Işıkhan asgari ücretin belli olacağı tarihi duyurdu: Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Bakan Işıkhan asgari ücretin belli olacağı tarihi duyurdu: Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarihi açıkladı. Bakan Işıkhan, perşembe veya cuma günü... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T20:27+0300
2024-12-23T20:27+0300
2024-12-23T20:27+0300
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asgari ücret ne zaman, asgari ücret komisyon toplantısı ne zaman
asgari ücret ne zaman, asgari ücret komisyon toplantısı ne zaman
Bakan Işıkhan asgari ücretin belli olacağı tarihi duyurdu: Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarihi açıkladı. Bakan Işıkhan, perşembe veya cuma günü komisyonun toplanacağını, kararın ise bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu.