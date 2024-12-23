Bakan Işıkhan asgari ücretin belli olacağı tarihi duyurdu: Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

© AA / Doğukan Keskinkılıç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan © AA / Doğukan Keskinkılıç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarihi açıkladı. Bakan Işıkhan, perşembe veya cuma günü komisyonun toplanacağını, kararın ise bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu.