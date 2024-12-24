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Ankara'da reklam panosu tartışması: Bakanlık suç duyurusunda bulundu
Ankara'da reklam panosu tartışması: Bakanlık suç duyurusunda bulundu
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Güvenpark'taki reklam panosunun kaldırılması için Ankara Büyükşehir Belediyesini (ABB) uyarıp suç duyurusunda... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T10:07+0300
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türkiye
abb
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
güvenpark
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'ın merkezindeki Güvenpark'ta reklam panosunu inşasına başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB) ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yaptı. Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda herhangi bir pano inşaatı izninin bulunmadığı tespit edildi.İzinsiz montaj iddiasıBakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB Başkanlığı yetkilisi ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde izinsiz işlemin devam ettiği belirlendi. İzinsiz montajla ilgili haberlerin kamuoyuna yansıması üzerine açıklama yapan ABB, panonun yılbaşı kutlamaları için geçici bir uygulama olduğunu ileri sürdü.Suç duyurusuSöz konusu işgal ile ilgili ihbarlar üzerine Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplandı. Komisyon kararıyla ABB'ye söz konusu tabelanın kaldırılması için uyarı yazısı gönderildi ve izinsiz çalışma ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/abb-baskani-mansur-yavastan-hesaplara-bloke-aciklamasi-1091623868.html
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ankara büyükşehir pano, güvenpark pano, güvenpark pano reklam
ankara büyükşehir pano, güvenpark pano, güvenpark pano reklam

Ankara'da reklam panosu tartışması: Bakanlık suç duyurusunda bulundu

10:07 24.12.2024
© İHA / İHA-AW353543Ankara'da reklam panosu
Ankara'da reklam panosu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© İHA / İHA-AW353543
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Güvenpark'taki reklam panosunun kaldırılması için Ankara Büyükşehir Belediyesini (ABB) uyarıp suç duyurusunda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'ın merkezindeki Güvenpark'ta reklam panosunu inşasına başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB) ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yaptı. Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda herhangi bir pano inşaatı izninin bulunmadığı tespit edildi.

İzinsiz montaj iddiası

Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB Başkanlığı yetkilisi ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde izinsiz işlemin devam ettiği belirlendi. İzinsiz montajla ilgili haberlerin kamuoyuna yansıması üzerine açıklama yapan ABB, panonun yılbaşı kutlamaları için geçici bir uygulama olduğunu ileri sürdü.

Suç duyurusu

Söz konusu işgal ile ilgili ihbarlar üzerine Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplandı. Komisyon kararıyla ABB'ye söz konusu tabelanın kaldırılması için uyarı yazısı gönderildi ve izinsiz çalışma ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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