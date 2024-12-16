ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan 'hesaplara bloke' açıklaması
© AA / Akın ÇeliktaşAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
© AA / Akın Çeliktaş
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SGK'ya borcu olan belediyelerin hesaplarının bloke edilmesiyle ilgili konuşan Mansur Yavaş, borcun ABB'nin 16 iştirakinden sadece altısına ait olduğunu söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SGK'ya borcu olan belediyelerin hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur" dedi.
Borç ABB'nin 16 iştirakinden 6'sına ait
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir: Bugsaş A.Ş. 16 milyon TL, Belpa A.Ş. 15 milyon 667 bin TL, Belka A.Ş. 17,5 milyon TL, Anfa Peyzaj 1,6 milyon TL, Anfa Güvenlik 1 milyon 260 bin TL, Anket A.Ş. 107 bin TL. 2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar' diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz."