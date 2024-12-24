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Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı merkezde 'ezan okutulmadı' iddiası hakkında tahkikat başlattı
Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı merkezde 'ezan okutulmadı' iddiası hakkında tahkikat başlattı
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde ezan okutulmadığı yönündeki iddialar sebebiyle tahkikat başlatma kararı aldı. Valilik, söz... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde 'ezan okutulmadı' iddialarına karşı tahkikat başlattığını açıkladı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine Valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı.
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Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı merkezde 'ezan okutulmadı' iddiası hakkında tahkikat başlattı

00:05 24.12.2024
© AAAnkara Valiliği
Ankara Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA
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Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde ezan okutulmadığı yönündeki iddialar sebebiyle tahkikat başlatma kararı aldı. Valilik, söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde 'ezan okutulmadı' iddialarına karşı tahkikat başlattığını açıkladı.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine Valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı.
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