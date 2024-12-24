https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ankara-valiligi-etimesgut-belediyesine-bagli-merkezde-ezan-okutulmadi-iddiasi-hakkinda-tahkikat-1091943876.html
Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı merkezde 'ezan okutulmadı' iddiası hakkında tahkikat başlattı
Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı merkezde 'ezan okutulmadı' iddiası hakkında tahkikat başlattı
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Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde ezan okutulmadığı yönündeki iddialar sebebiyle tahkikat başlatma kararı aldı. Valilik, söz... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T00:05+0300
2024-12-24T00:05+0300
2024-12-24T00:05+0300
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Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde 'ezan okutulmadı' iddialarına karşı tahkikat başlattığını açıkladı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine Valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/ankarada-8-bin-litre-kacak-icki-ele-gecirildi-1091943462.html
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ankara valiliği, ankara, etimesgut, etimesgut belediyesi, ezan
ankara valiliği, ankara, etimesgut, etimesgut belediyesi, ezan
Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı merkezde 'ezan okutulmadı' iddiası hakkında tahkikat başlattı
Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde ezan okutulmadığı yönündeki iddialar sebebiyle tahkikat başlatma kararı aldı. Valilik, söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde 'ezan okutulmadı' iddialarına karşı tahkikat başlattığını açıkladı.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine Valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı.