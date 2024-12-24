https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ancelottiden-sert-mesaj-aciklamasi-gundem-oldu-uyum-surecin-bitti-artik-kendini-goster-1091956947.html

Ancelotti'den sert mesaj, açıklaması gündem oldu: 'Uyum sürecin bitti, artık kendini göster'

Ancelotti'den sert mesaj, açıklaması gündem oldu: 'Uyum sürecin bitti, artık kendini göster'

Sputnik Türkiye

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 4-2 kazanılan Sevilla maçı sonrası yıldız oyuncusu Kylian Mbappe için sert bir açıklamada bulundu. Ancelotti... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T10:44+0300

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spor

kylian mbappe

carlo ancelotti

atletico madrid

santiago

real madrid

sevilla

arda güler

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İspanya LaLiga’nın 19. haftasında Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada Real Madrid, Sevilla’yı 4-2’lik skorla mağlup etti. Kylian Mbappe, Federico Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz’ın golleriyle üç puanı alan Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, puanını 40’a yükseltti. Bu sonuçla Real Madrid, lider Atletico Madrid’in yalnızca 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.Arda Güler 71. dakikada sahadaReal Madrid’de milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna dahil oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıkan genç yetenek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.Ancelotti'den Mbappe’ye uyarıMaç sonrası yaptığı açıklamalarla gündem olan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İtalyan teknik adam, Mbappe’nin sakatlık sonrası adaptasyon döneminin sona erdiğini belirterek beklentilerini yüksek tuttuğunu vurguladı:“Adaptasyon dönemi sona erdi, şimdiden kendisini iyi bir şekilde gösteriyor ama hâlâ gelişebilir. Son sakatlığını atlattı ve artık daha motive bir Mbappe görüyoruz. Artık bu süreç bitti.”Real Madrid’in gözü zirvedeAncelotti’nin bu sözleri, Real Madrid’in ikinci yarıdaki şampiyonluk hedefleri için Mbappe’den ne kadar yüksek beklentileri olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı. Real Madrid, Atletico Madrid ile zirve yarışını sürdürürken, takımdaki her oyuncunun en iyi performansını göstermesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/arda-guler-tarihe-gecti-yamali-geride-birakarak-la-ligada-zirveye-cikti-1091946318.html

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