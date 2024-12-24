https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ancelottiden-sert-mesaj-aciklamasi-gundem-oldu-uyum-surecin-bitti-artik-kendini-goster-1091956947.html
Ancelotti'den sert mesaj, açıklaması gündem oldu: 'Uyum sürecin bitti, artık kendini göster'
Ancelotti'den sert mesaj, açıklaması gündem oldu: 'Uyum sürecin bitti, artık kendini göster'
Sputnik Türkiye
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 4-2 kazanılan Sevilla maçı sonrası yıldız oyuncusu Kylian Mbappe için sert bir açıklamada bulundu. Ancelotti... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T10:44+0300
2024-12-24T10:44+0300
2024-12-24T10:44+0300
spor
kylian mbappe
carlo ancelotti
atletico madrid
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sevilla
arda güler
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İspanya LaLiga’nın 19. haftasında Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada Real Madrid, Sevilla’yı 4-2’lik skorla mağlup etti. Kylian Mbappe, Federico Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz’ın golleriyle üç puanı alan Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, puanını 40’a yükseltti. Bu sonuçla Real Madrid, lider Atletico Madrid’in yalnızca 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.Arda Güler 71. dakikada sahadaReal Madrid’de milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna dahil oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıkan genç yetenek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.Ancelotti'den Mbappe’ye uyarıMaç sonrası yaptığı açıklamalarla gündem olan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İtalyan teknik adam, Mbappe’nin sakatlık sonrası adaptasyon döneminin sona erdiğini belirterek beklentilerini yüksek tuttuğunu vurguladı:“Adaptasyon dönemi sona erdi, şimdiden kendisini iyi bir şekilde gösteriyor ama hâlâ gelişebilir. Son sakatlığını atlattı ve artık daha motive bir Mbappe görüyoruz. Artık bu süreç bitti.”Real Madrid’in gözü zirvedeAncelotti’nin bu sözleri, Real Madrid’in ikinci yarıdaki şampiyonluk hedefleri için Mbappe’den ne kadar yüksek beklentileri olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı. Real Madrid, Atletico Madrid ile zirve yarışını sürdürürken, takımdaki her oyuncunun en iyi performansını göstermesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/arda-guler-tarihe-gecti-yamali-geride-birakarak-la-ligada-zirveye-cikti-1091946318.html
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Ancelotti'den sert mesaj, açıklaması gündem oldu: 'Uyum sürecin bitti, artık kendini göster'
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 4-2 kazanılan Sevilla maçı sonrası yıldız oyuncusu Kylian Mbappe için sert bir açıklamada bulundu. Ancelotti, "Adaptasyon süreci sona erdi, artık kendini göstermenin zamanı geldi," diyerek beklentilerini net bir şekilde ifade etti. İşte detaylar…
İspanya LaLiga’nın 19. haftasında Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada Real Madrid, Sevilla’yı 4-2’lik skorla mağlup etti. Kylian Mbappe, Federico Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz’ın golleriyle üç puanı alan Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, puanını 40’a yükseltti. Bu sonuçla Real Madrid, lider Atletico Madrid’in yalnızca 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.
Arda Güler 71. dakikada sahada
Real Madrid’de milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna dahil oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 20 maça çıkan genç yetenek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Ancelotti'den Mbappe’ye uyarı
Maç sonrası yaptığı açıklamalarla gündem olan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İtalyan teknik adam, Mbappe’nin sakatlık sonrası adaptasyon döneminin sona erdiğini belirterek beklentilerini yüksek tuttuğunu vurguladı:
“Adaptasyon dönemi sona erdi, şimdiden kendisini iyi bir şekilde gösteriyor ama hâlâ gelişebilir. Son sakatlığını atlattı ve artık daha motive bir Mbappe görüyoruz. Artık bu süreç bitti.”
Real Madrid’in gözü zirvede
Ancelotti’nin bu sözleri, Real Madrid’in ikinci yarıdaki şampiyonluk hedefleri için Mbappe’den ne kadar yüksek beklentileri olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı. Real Madrid, Atletico Madrid ile zirve yarışını sürdürürken, takımdaki her oyuncunun en iyi performansını göstermesi bekleniyor.