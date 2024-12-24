https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/alti-universite-105-akademisyen-alacak-1091979928.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Altı üniversite 105 akademisyen alacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Altı üniversite 105 akademisyen alacak
Sputnik Türkiye
Altı üniversitenin farklı akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 105 akademisyen alınacak. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T16:12+0300
2024-12-24T16:12+0300
2024-12-24T16:12+0300
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üniversite
akademisyen
personel
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Altı üniversiteye 105 akademisyen alınacak.Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.Hangi üniversiteler alım yapacak?Buna göre, Erzurum Teknik Üniversitesi 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi, İstanbul Beykent Üniversitesi 36 öğretim üyesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi, Akdeniz Üniversitesi 22 öğretim üyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 13 öğretim üyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 12 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/osymden-sozlesmeli-personel-alimi-hangi-sartlar-araniyor-1091944773.html
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üniversite, akademisyen, personel
üniversite, akademisyen, personel
Resmi Gazete'de yayımlandı: Altı üniversite 105 akademisyen alacak
Altı üniversitenin farklı akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 105 akademisyen alınacak.
Altı üniversiteye 105 akademisyen alınacak.
Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hangi üniversiteler alım yapacak?
Buna göre, Erzurum Teknik Üniversitesi 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi, İstanbul Beykent Üniversitesi 36 öğretim üyesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi, Akdeniz Üniversitesi 22 öğretim üyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 13 öğretim üyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 12 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.
Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.