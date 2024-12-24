Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım: 21. yüzyıl Türklerin ve Türk devletlerinin yüzyılı olacaktır

'Üye ülkeler kendi aralarında ticari ve ekonomik anlamda ne yapıyorlar diye baktığımızda burada maalesef büyük ve hayal kırıklığı var. 860 milyar dolar olan ticaret hacminin sadece 42 milyar dolarını yani yaklaşık yüzde 5'ini kendi aramızda yapıyoruz. Bu çok düşük çok düşük bir rakam. Avrupa Birliği ülkelerinin ticaretlerinin yüzde 70'e varan kısmını kendi aralarında yaptığını düşünürsek burada gidecek daha çok yolumuz olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu topluluğun ana amaçlarından biri, ekonomik olarak güçlü hale gelmek, ülkelerinde yaşayan insanların zenginliğini arttırmak, refahı arttırmak ve ekonomik güçlükle birlikte tarihi ve kültürel bağlarla birleşip küresel bir güç olmak. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı bugün ekonomik alanda güçlenmesi için daha yapacağı çok şey var. 15 yıllık bir geçmişi var. 15 yıllık geçmişi olan genç bir teşkilat. Avrupa Birliği'nin bile sadece 70 yıldan fazla bir geçmişi var. O bakımdan önümüzde daha uzun yıllar var. 2040 hedefi var. 2053 hedef var, 2071 hedefi var. Bu hedeflere yönelik ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bakış açısı sadece Türkiye'de değil Türk devletlerinin hepsinde var.