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Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım: 21. yüzyıl Türklerin ve Türk devletlerinin yüzyılı olacaktır
Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım: 21. yüzyıl Türklerin ve Türk devletlerinin yüzyılı olacaktır
Sputnik Türkiye
Eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, '21.Yüzyılın Yükselen Değeri ve Gücü: Türk Devletleri Teşkilatı' konferansında... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T17:01+0300
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politika
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türk devletleri teşkilatı
avrupa birliği
ipek yolu
aksakallar konseyi
binali yıldırım
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Eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, '21.Yüzyılın Yükselen Değeri ve Gücü: Türk Devletleri Teşkilatı' konferansında yaptığı konuşmada ''Cumhurbaşkanımız '21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak' demişti. Aslında onu daha da genişletebiliriz, 21. yüzyıl Türklerin ve Türk devletlerinin yüzyılı olacaktır" dedi.Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin birlikteliğinde coğrafi anlamda dünyada büyük bir yapıya ulaştıklarını belirterek sözlerine başlayan Yıldırım, ‘'Arkeolojik kalıntıların var olduğu bir coğrafya, zamanla dünyanın hazinesi haline geldi. Bu coğrafyanın sahibi Türkler. Balkanlardan Moğolistan'a kadar uzanan 8 bin kilometrekarelik tarihi İpek Yolu diye adlandırdığımız ve bugün 'Orta Koridor' üzerinde çalıştığımız bu alanda 170 milyon toplam nüfusu olan Türk devletleri var" dedi.Teşkilatın dışında kalan ülkelerin de baz alınmasıyla dünya üzerinde 300 milyona yakın Türk olduğunu hatırlatan Yıldırım, ‘'300 milyon Türk demek dünya nüfusunun neredeyse yüzde 3'ünden fazla nüfus demek. Dünya gayri safi hasılasının da 1.6‘sına sahibiz. 1.6 trilyonu aşan bir milli gelire bu haliyle de dünya sıralamasında Türk devletleri 11. sıraya yükselmiş durumda'' diye konuştu.'21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır'Önceki yıllarda Türkiye'ye ambargolar uygulandığını belirten Yıldırım, "Türkiye zaman içerisinde kendi kaynaklarını oluşturmuştur. Bu beşeri kaynaklar Türkiye'de vardır. Geçmiş tecrübedir, bugün fırsattır, gelecek hayaldir. Cumhurbaşkanımız, '21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır' demişti. Aslında onu daha da genişletebiliriz. 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır. Türklerin yüzyılında da ne akla geliyor? Türk Devletleri Teşkilatı" dedi.'Teşkilatın amacı, refahı artırıp kültürel bağlarla birleşip küresel güç olmak'2019 yılında kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın coğrafya olarak çok zengin bir yapıya sahip olmasına rağmen kendi aralarındaki ticaret hacminin düşük olmasına dikkat çeken Yıldırım konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
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türkiye, türk devletleri teşkilatı, avrupa birliği, ipek yolu, aksakallar konseyi, binali yıldırım
türkiye, türk devletleri teşkilatı, avrupa birliği, ipek yolu, aksakallar konseyi, binali yıldırım

Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım: 21. yüzyıl Türklerin ve Türk devletlerinin yüzyılı olacaktır

17:01 24.12.2024
© AA / Orhan ÇiçekAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA / Orhan Çiçek
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Eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, '21.Yüzyılın Yükselen Değeri ve Gücü: Türk Devletleri Teşkilatı' konferansında yaptığı konuşmada, 21'inci yüzyılın Türklerin yüzyılı olacağını dile getirdi.
Eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, '21.Yüzyılın Yükselen Değeri ve Gücü: Türk Devletleri Teşkilatı' konferansında yaptığı konuşmada ''Cumhurbaşkanımız '21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak' demişti. Aslında onu daha da genişletebiliriz, 21. yüzyıl Türklerin ve Türk devletlerinin yüzyılı olacaktır" dedi.
Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin birlikteliğinde coğrafi anlamda dünyada büyük bir yapıya ulaştıklarını belirterek sözlerine başlayan Yıldırım, ‘'Arkeolojik kalıntıların var olduğu bir coğrafya, zamanla dünyanın hazinesi haline geldi. Bu coğrafyanın sahibi Türkler. Balkanlardan Moğolistan'a kadar uzanan 8 bin kilometrekarelik tarihi İpek Yolu diye adlandırdığımız ve bugün 'Orta Koridor' üzerinde çalıştığımız bu alanda 170 milyon toplam nüfusu olan Türk devletleri var" dedi.
Teşkilatın dışında kalan ülkelerin de baz alınmasıyla dünya üzerinde 300 milyona yakın Türk olduğunu hatırlatan Yıldırım, ‘'300 milyon Türk demek dünya nüfusunun neredeyse yüzde 3'ünden fazla nüfus demek. Dünya gayri safi hasılasının da 1.6‘sına sahibiz. 1.6 trilyonu aşan bir milli gelire bu haliyle de dünya sıralamasında Türk devletleri 11. sıraya yükselmiş durumda'' diye konuştu.

'21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır'

Önceki yıllarda Türkiye'ye ambargolar uygulandığını belirten Yıldırım, "Türkiye zaman içerisinde kendi kaynaklarını oluşturmuştur. Bu beşeri kaynaklar Türkiye'de vardır. Geçmiş tecrübedir, bugün fırsattır, gelecek hayaldir. Cumhurbaşkanımız, '21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır' demişti. Aslında onu daha da genişletebiliriz. 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır. Türklerin yüzyılında da ne akla geliyor? Türk Devletleri Teşkilatı" dedi.

'Teşkilatın amacı, refahı artırıp kültürel bağlarla birleşip küresel güç olmak'

2019 yılında kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın coğrafya olarak çok zengin bir yapıya sahip olmasına rağmen kendi aralarındaki ticaret hacminin düşük olmasına dikkat çeken Yıldırım konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

'Üye ülkeler kendi aralarında ticari ve ekonomik anlamda ne yapıyorlar diye baktığımızda burada maalesef büyük ve hayal kırıklığı var. 860 milyar dolar olan ticaret hacminin sadece 42 milyar dolarını yani yaklaşık yüzde 5'ini kendi aramızda yapıyoruz. Bu çok düşük çok düşük bir rakam. Avrupa Birliği ülkelerinin ticaretlerinin yüzde 70'e varan kısmını kendi aralarında yaptığını düşünürsek burada gidecek daha çok yolumuz olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu topluluğun ana amaçlarından biri, ekonomik olarak güçlü hale gelmek, ülkelerinde yaşayan insanların zenginliğini arttırmak, refahı arttırmak ve ekonomik güçlükle birlikte tarihi ve kültürel bağlarla birleşip küresel bir güç olmak. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı bugün ekonomik alanda güçlenmesi için daha yapacağı çok şey var. 15 yıllık bir geçmişi var. 15 yıllık geçmişi olan genç bir teşkilat. Avrupa Birliği'nin bile sadece 70 yıldan fazla bir geçmişi var. O bakımdan önümüzde daha uzun yıllar var. 2040 hedefi var. 2053 hedef var, 2071 hedefi var. Bu hedeflere yönelik ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu bakış açısı sadece Türkiye'de değil Türk devletlerinin hepsinde var.

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