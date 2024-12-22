https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/afad-duyurdu-datcada-deprem-1091882956.html
AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Muğla Datça'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremi Girit Adası açıklarında meydana geldiği bilgisini... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T22:27+0300
2024-12-22T22:27+0300
2024-12-22T22:40+0300
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datça
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kandilli rasathanesi
muğla
girit adası
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AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 224.21 km mesafede 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Saat 22.09'da meydana gelen deprem 7.03 kilometre derinlikte yaşandı.Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladığı depremin Girit Adası açıklarında ve 8.2 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.'Girit Adası açıklarında art arda depremler oluyor'Prof. Dr. Naci Görür'den depremle ilgili "Girit Adası açıklarında ard arda depremler oluyor. En son deprem 4.8. Depremler Plini-Strabo zonu üzerinde. Biliyorsunuz bu zon Helen-Kıbrıs yayının bir parçası" açıklaması geldi.
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AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
22:27 22.12.2024 (güncellendi: 22:40 22.12.2024)
AFAD, Muğla Datça'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremi Girit Adası açıklarında meydana geldiği bilgisini paylaşırken depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 224.21 km mesafede 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Saat 22.09'da meydana gelen deprem 7.03 kilometre derinlikte yaşandı.
Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladığı depremin Girit Adası açıklarında ve 8.2 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
'Girit Adası açıklarında art arda depremler oluyor'
Prof. Dr. Naci Görür'den depremle ilgili "Girit Adası açıklarında ard arda depremler oluyor. En son deprem 4.8. Depremler Plini-Strabo zonu üzerinde. Biliyorsunuz bu zon Helen-Kıbrıs yayının bir parçası" açıklaması geldi.