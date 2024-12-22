https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/afad-duyurdu-datcada-deprem-1091882956.html

AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Muğla Datça'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremi Girit Adası açıklarında meydana geldiği bilgisini... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

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naci görür

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AFAD, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 224.21 km mesafede 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Saat 22.09'da meydana gelen deprem 7.03 kilometre derinlikte yaşandı.Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladığı depremin Girit Adası açıklarında ve 8.2 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.'Girit Adası açıklarında art arda depremler oluyor'Prof. Dr. Naci Görür'den depremle ilgili "Girit Adası açıklarında ard arda depremler oluyor. En son deprem 4.8. Depremler Plini-Strabo zonu üzerinde. Biliyorsunuz bu zon Helen-Kıbrıs yayının bir parçası" açıklaması geldi.

datça

muğla

girit adası

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