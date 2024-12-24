https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/abdde-2-erkek-evlatligi-yillarca-istismar-eden-escinsel-cifte-100er-yil-hapis-1091959694.html
ABD'de 2 erkek evlatlığı yıllarca istismar eden eşcinsel çifte 100'er yıl hapis
ABD'de 2 erkek evlatlığı yıllarca istismar eden eşcinsel çifte 100'er yıl hapis
Sputnik Türkiye
ABD'de 9 ve 11 yaşında evlat edindikleri iki oğullarına yıllarca tecavüz eden, binlerce görüntülerini çeken, internetten tanıştığı diğer erkeklere çocuklara... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T12:40+0300
2024-12-24T12:40+0300
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ABD'de infial yaratan olayda, 34 ve 36 yaşındaki William ve Zachary Zulock, 9 ve 11 yaşındaki iki erkek çocuğunu evlat edinmişti. 2022 yılında Zulock'ların çektiği belirlenen bir videonun tespit edilmesi sonrası ortaya çıkan olayın korkunç detayları dünya basınına yansıdı. Halihazırda 12 ve 10 yaşlarında olan iki erkek kardeşe 'mutlu bir yuva' görüntüsü altında William ve Zachary Zulock tarafından yıllarca tecavüz edilmiş ve istismarın görüntüleri ve fotoğrafları çekilmiş. Polis, ayrıca William ve Zachary Zulock'un internet üzerinden başka yetişkinleri de çocukları istismar etmek için davet ettiklerini belirledi. Korkunç detaylar gün yüzüne çıktıYetkililer, olayın soruşturması sırasında sanıklar tarafından iki küçük çocuğa yönelik tekrarlanan istismarı belgeleyen görüntüleri ve grafik mesajları da içeren 7 terabayttan fazla elektronik kanıta el koydu. Savcılık iki mahkumun, şartlı tahliye olmaksızın 100 yıl hapis yatacağını belirterek çocukların, yaşlandıkça tacizcilerinin serbest kalması konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacağını garanti ettiklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/putin-imzaladi-cinsiyet-degistirmeye-izin-verilen-ulke-vatandaslarinin-rus-cocuklarini-evlat-1090743945.html
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abd, çocuğa tecavüz, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
abd, çocuğa tecavüz, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
ABD'de 2 erkek evlatlığı yıllarca istismar eden eşcinsel çifte 100'er yıl hapis
ABD'de 9 ve 11 yaşında evlat edindikleri iki oğullarına yıllarca tecavüz eden, binlerce görüntülerini çeken, internetten tanıştığı diğer erkeklere çocuklara tecavüz etmesi için eve davet eden eşcinsel iki erkek, 2022 yılında tesadüfen yakalanmıştı. İnfial yaratan olayda William ve Zachary Zulock adlı suçlular, 100'er yıl hapis cezası aldı.
ABD'de infial yaratan olayda, 34 ve 36 yaşındaki William ve Zachary Zulock, 9 ve 11 yaşındaki iki erkek çocuğunu evlat edinmişti. 2022 yılında Zulock'ların çektiği belirlenen bir videonun tespit edilmesi sonrası ortaya çıkan olayın korkunç detayları dünya basınına yansıdı.
Halihazırda 12 ve 10 yaşlarında olan iki erkek kardeşe 'mutlu bir yuva' görüntüsü altında William ve Zachary Zulock tarafından yıllarca tecavüz edilmiş ve istismarın görüntüleri ve fotoğrafları çekilmiş. Polis, ayrıca William ve Zachary Zulock'un internet üzerinden başka yetişkinleri de çocukları istismar etmek için davet ettiklerini belirledi.
Korkunç detaylar gün yüzüne çıktı
Yetkililer, olayın soruşturması sırasında sanıklar tarafından iki küçük çocuğa yönelik tekrarlanan istismarı belgeleyen görüntüleri ve grafik mesajları da içeren 7 terabayttan fazla elektronik kanıta el koydu. Savcılık iki mahkumun, şartlı tahliye olmaksızın 100 yıl hapis yatacağını belirterek çocukların, yaşlandıkça tacizcilerinin serbest kalması konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacağını garanti ettiklerini belirtti.