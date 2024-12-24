https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/abdde-2-erkek-evlatligi-yillarca-istismar-eden-escinsel-cifte-100er-yil-hapis-1091959694.html

ABD'de 2 erkek evlatlığı yıllarca istismar eden eşcinsel çifte 100'er yıl hapis

ABD'de 2 erkek evlatlığı yıllarca istismar eden eşcinsel çifte 100'er yıl hapis

Sputnik Türkiye

ABD'de 9 ve 11 yaşında evlat edindikleri iki oğullarına yıllarca tecavüz eden, binlerce görüntülerini çeken, internetten tanıştığı diğer erkeklere çocuklara... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T12:40+0300

2024-12-24T12:40+0300

2024-12-24T12:40+0300

dünya

abd

çocuğa tecavüz

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091966197_391:0:2866:1392_1920x0_80_0_0_c6c2e730e07f436412bea48e92cead41.jpg

ABD'de infial yaratan olayda, 34 ve 36 yaşındaki William ve Zachary Zulock, 9 ve 11 yaşındaki iki erkek çocuğunu evlat edinmişti. 2022 yılında Zulock'ların çektiği belirlenen bir videonun tespit edilmesi sonrası ortaya çıkan olayın korkunç detayları dünya basınına yansıdı. Halihazırda 12 ve 10 yaşlarında olan iki erkek kardeşe 'mutlu bir yuva' görüntüsü altında William ve Zachary Zulock tarafından yıllarca tecavüz edilmiş ve istismarın görüntüleri ve fotoğrafları çekilmiş. Polis, ayrıca William ve Zachary Zulock'un internet üzerinden başka yetişkinleri de çocukları istismar etmek için davet ettiklerini belirledi. Korkunç detaylar gün yüzüne çıktıYetkililer, olayın soruşturması sırasında sanıklar tarafından iki küçük çocuğa yönelik tekrarlanan istismarı belgeleyen görüntüleri ve grafik mesajları da içeren 7 terabayttan fazla elektronik kanıta el koydu. Savcılık iki mahkumun, şartlı tahliye olmaksızın 100 yıl hapis yatacağını belirterek çocukların, yaşlandıkça tacizcilerinin serbest kalması konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacağını garanti ettiklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/putin-imzaladi-cinsiyet-degistirmeye-izin-verilen-ulke-vatandaslarinin-rus-cocuklarini-evlat-1090743945.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çocuğa tecavüz, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar