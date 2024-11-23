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Putin imzaladı: Cinsiyet değişimine izin verilen ülke vatandaşlarının Rus çocuklarını evlat edinmesi yasaklandı
Putin imzaladı: Cinsiyet değişimine izin verilen ülke vatandaşlarının Rus çocuklarını evlat edinmesi yasaklandı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, cinsiyet değiştirmeye izin verilen ülkelerin vatandaşlarının Rus çocuk evlat edinmesini yasaklayan yasayı imzaladı. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T20:32+0300
2024-11-23T20:35+0300
dünya
rusya
vladimir putin
cinsiyet
cinsiyet değiştirme
cinsiyet değişikliği
evlat edinme
çocuk
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
vyaçeslav volodin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cinsiyet değişimine izin verilen ülkelerin vatandaşları tarafından Rus çocuklarının evlat edinilmesini yasaklayan yasayı imzaladı.Rusya Federasyonu Aile Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, cinsiyet değiştirmeye yönelik ilaçların kullanımı da dahil olmak üzere tıbbi müdahale yoluyla cinsiyet değiştirmeye izin verilen, bir kişinin diğer cinsiyetin birincil ve ikincil cinsel özelliklerinin oluşumu da dahil olmak üzere kimlik belgelerinde yabancı bir vatandaşın cinsiyeti üzerinde değişiklik yaparak ve yabancı bir vatandaşın cinsiyetini tesadüfi olarak değiştirmeden, Rus çocuklarının ilgili devletin vatandaşı olan kişilere evlat edinilmesinin ve vesayet altına alınmasının yasak olduğu normları eklendi.Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin daha önce yaptığı açıklamada, Batı'nın çocuklara yönelik politikası felaket olduğunu belirterek 10 Avrupa ülkesinde yasal cinsiyet değişikliği için yaş sınırı olmadığını, 8 ülkede ise reşit olmayanlar için asgari bir yaş sınırı olduğunu belirtmişti. Söz konusu yasanın kabul edilmesine ilişkin Volodin, çocukların potansiyel tehlikelerden korunacağını dile getirmişti.Rusya Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasily Piskarev yaptığı açıklamada, Rus milletvekillerinin cinsiyet değiştirme prosedürlerine izin veren ülkelere evlat edinmeyi engelleyecek bir yasa tasarısı üzerinde son rötuşları yaptıklarını açıklamıştı. Piskarev, Kasım ayında yasağına ilişkin birtakım açıklamalarda bulunmuş ve bu yasanın esas olarak NATO üyesi ülkeleri etkileyeceğini belirtmişti. Piskarev o dönem yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocuklarının 'anne ve babanın olduğu normal bir ailede' büyümeleri gerektiğinin altını çizmişti.Rusya'da çocuksuzluk ideojisinin propagandası yasaklandıRusya Devlet Başkanı Putin internette, kitle iletişim araçlarında, filmlerde ve reklamlarda çocuksuzluk propagandasını yasaklayan bir yasayı imzaladı.Yasa, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile Duma milletvekilleri ve senatörleri tarafından kaleme alınmıştı. Eylül ayı sonunda Volodin, bir kadının çocuk doğurmayı reddetme kararının çocuksuz ideolojinin propagandasını yasaklayan yasanın kapsamına girmediğini söylemişti.Kanun ile çocuk sahibi olmayı reddetmeyi teşvik eden bilgilerin tespiti için site veya bilgi sistemi sahibinin sosyal ağları izlemesi gerektiğini zorunlu kılınıyor.Yasa aynı zamanda çocuksuzluk propagandasının yayılmasına ön ayak olan platformların Roskomnadzor'un birleşik yasaklı bilgi kaydına dahil edilmesi için gerekçe olacağını öngörüyor.Ayrıca yasada herhangi bir filmin çocuk doğurmayı reddetme propagandası içermesi durumunda film için dağıtım lisansı verilmeyeceği ibaresi de bulunuyor.Belgede ayrıca Rusya Federasyonu devlet yetkililerinin, çocuk doğurmayı reddetmeyi teşvik eden bilgiler dağıtım için yasak olarak sınıflandırıldığından, çocukları doğum propagandasından korumak için önlemler alması gerektiği belirtildi. Yasa, reklamların da bu tür bilgiler içermemesi gerektiğini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rusya-cinsiyet-degisikligine-izin-veren-ulkelerin-evlat-edinmesini-yasaklayacak-1084047023.html
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rusya, vladimir putin, cinsiyet, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği, evlat edinme, çocuk, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, vasiliy piskarev, valentina matviyenko, roskomnadzor, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
rusya, vladimir putin, cinsiyet, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği, evlat edinme, çocuk, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, vasiliy piskarev, valentina matviyenko, roskomnadzor, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

Putin imzaladı: Cinsiyet değişimine izin verilen ülke vatandaşlarının Rus çocuklarını evlat edinmesi yasaklandı

20:32 23.11.2024 (güncellendi: 20:35 23.11.2024)
© FotoğrafRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imza anlaşma masa
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imza anlaşma masa - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© Fotoğraf
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Rusya Devlet Başkanı Putin, cinsiyet değiştirmeye izin verilen ülkelerin vatandaşlarının Rus çocuk evlat edinmesini yasaklayan yasayı imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cinsiyet değişimine izin verilen ülkelerin vatandaşları tarafından Rus çocuklarının evlat edinilmesini yasaklayan yasayı imzaladı.
Rusya Federasyonu Aile Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, cinsiyet değiştirmeye yönelik ilaçların kullanımı da dahil olmak üzere tıbbi müdahale yoluyla cinsiyet değiştirmeye izin verilen, bir kişinin diğer cinsiyetin birincil ve ikincil cinsel özelliklerinin oluşumu da dahil olmak üzere kimlik belgelerinde yabancı bir vatandaşın cinsiyeti üzerinde değişiklik yaparak ve yabancı bir vatandaşın cinsiyetini tesadüfi olarak değiştirmeden, Rus çocuklarının ilgili devletin vatandaşı olan kişilere evlat edinilmesinin ve vesayet altına alınmasının yasak olduğu normları eklendi.
Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin daha önce yaptığı açıklamada, Batı'nın çocuklara yönelik politikası felaket olduğunu belirterek 10 Avrupa ülkesinde yasal cinsiyet değişikliği için yaş sınırı olmadığını, 8 ülkede ise reşit olmayanlar için asgari bir yaş sınırı olduğunu belirtmişti. Söz konusu yasanın kabul edilmesine ilişkin Volodin, çocukların potansiyel tehlikelerden korunacağını dile getirmişti.
Rusya Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasily Piskarev yaptığı açıklamada, Rus milletvekillerinin cinsiyet değiştirme prosedürlerine izin veren ülkelere evlat edinmeyi engelleyecek bir yasa tasarısı üzerinde son rötuşları yaptıklarını açıklamıştı. Piskarev, Kasım ayında yasağına ilişkin birtakım açıklamalarda bulunmuş ve bu yasanın esas olarak NATO üyesi ülkeleri etkileyeceğini belirtmişti. Piskarev o dönem yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocuklarının 'anne ve babanın olduğu normal bir ailede' büyümeleri gerektiğinin altını çizmişti.

Rusya'da çocuksuzluk ideojisinin propagandası yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin internette, kitle iletişim araçlarında, filmlerde ve reklamlarda çocuksuzluk propagandasını yasaklayan bir yasayı imzaladı.
Yasa, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile Duma milletvekilleri ve senatörleri tarafından kaleme alınmıştı. Eylül ayı sonunda Volodin, bir kadının çocuk doğurmayı reddetme kararının çocuksuz ideolojinin propagandasını yasaklayan yasanın kapsamına girmediğini söylemişti.
Kanun ile çocuk sahibi olmayı reddetmeyi teşvik eden bilgilerin tespiti için site veya bilgi sistemi sahibinin sosyal ağları izlemesi gerektiğini zorunlu kılınıyor.
Yasa aynı zamanda çocuksuzluk propagandasının yayılmasına ön ayak olan platformların Roskomnadzor'un birleşik yasaklı bilgi kaydına dahil edilmesi için gerekçe olacağını öngörüyor.
Ayrıca yasada herhangi bir filmin çocuk doğurmayı reddetme propagandası içermesi durumunda film için dağıtım lisansı verilmeyeceği ibaresi de bulunuyor.
Belgede ayrıca Rusya Federasyonu devlet yetkililerinin, çocuk doğurmayı reddetmeyi teşvik eden bilgiler dağıtım için yasak olarak sınıflandırıldığından, çocukları doğum propagandasından korumak için önlemler alması gerektiği belirtildi. Yasa, reklamların da bu tür bilgiler içermemesi gerektiğini öngörüyor.
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
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Rusya cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin evlat edinmesini yasaklayacak
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