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Türkiye'de 2024’ün en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı: 'Ben, sen o yemediysek bunları kim yedi?'
Türkiye'de 2024’ün en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı: 'Ben, sen o yemediysek bunları kim yedi?'
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin 2024 yemek sipariş alışkanlıkları açıklandı. Tavuk döner dürüm yılın en popüler yemeği olurken, gençlerin favorisi waffle tatlı kategorisinde... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024’ün yemek sipariş alışkanlıklarına ışık tutan bir online sipariş platformu, yılın en popüler lezzetlerini açıkladı. Türkiye genelinde tavuk döner dürüm, en çok sipariş edilen yemek olarak listenin zirvesinde yer aldı. Burger, lahmacun, pizza ve çiğ köfte ise onu takip eden lezzetler oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ben, sen o yemediysek bunları kim yedi?" diye sordu.Tatlıda gençlerin gözdesi: WaffleTatlı kategorisinde gençlerin favorisi waffle, bu yıl da zirveyi kaptırmadı. Geleneksel tatlılardan baklava ve sütlaç, modern tatlılarla birlikte popülerliğini korumaya devam etti.Market ve mahalle alışverişlerinde temel i̇htiyaçlar öne çıktıOnline market alışverişinde sokak simidi, en çok sipariş edilen ürün oldu. Doğal maden suyu, çikolatalı gofret, su ve meşrubat ürünleri listede dikkat çeken diğer tercihlerdi.Mahalle kategorisinde ise temel ihtiyaç ürünleri ön plandaydı. Beyaz ekmek, patates ve maydanoz, sipariş listelerinin en üst sıralarında yer aldı.Pratik siparişler revaçtaTürkiye’nin yemek sipariş alışkanlıkları, yerel tatlar ile küresel lezzetlerin mükemmel bir uyum içinde olduğunu gösterdi. Burger ve pizza gibi uluslararası lezzetler, lahmacun ve çiğ köfte gibi yerel tatlarla yarışırken, tatlıda waffle, geleneksel ve modern damak zevklerini birleştiren bir tercih oldu.Yılın sipariş haritasıYemek siparişi alışkanlıkları, sadece damak zevklerini değil, aynı zamanda pratiklik ve ihtiyaçların da ön planda olduğunu ortaya koyuyor. 2024, Türkiye’nin yemek kültüründeki çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/turkiyenin-en-zeki-sehirleri-listesi-aciklandi-2024-yili-icin-il-il-iq-siralamasi-ortaya-cikti-1091843547.html
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tavuk döner en popüler yemek, waffle tatlı kategorisi, 2024 yemek sipariş verileri, online yemek sipariş trendleri, en çok sipariş edilen yemekler 2024, burger pizza lahmacun siparişleri, sokak simidi online sipariş, doğal maden suyu en çok sipariş edilen, beyaz ekmek sipariş trendleri, tatlı kategorisinde waffle, market alışveriş popüler ürünler, 2024 yemek siparişi raporu, çiğ köfte sipariş oranı, gençlerin favori tatlısı waffle, en çok tercih edilen tatlılar, 2024 yemek sipariş analizi, yemek siparişinde trendler, yerel ve küresel lezzetler, yemek siparişi sokak simidi, tatlı siparişi waffle popülerliği
tavuk döner en popüler yemek, waffle tatlı kategorisi, 2024 yemek sipariş verileri, online yemek sipariş trendleri, en çok sipariş edilen yemekler 2024, burger pizza lahmacun siparişleri, sokak simidi online sipariş, doğal maden suyu en çok sipariş edilen, beyaz ekmek sipariş trendleri, tatlı kategorisinde waffle, market alışveriş popüler ürünler, 2024 yemek siparişi raporu, çiğ köfte sipariş oranı, gençlerin favori tatlısı waffle, en çok tercih edilen tatlılar, 2024 yemek sipariş analizi, yemek siparişinde trendler, yerel ve küresel lezzetler, yemek siparişi sokak simidi, tatlı siparişi waffle popülerliği

Türkiye'de 2024’ün en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı: 'Ben, sen o yemediysek bunları kim yedi?'

11:44 24.12.2024 (güncellendi: 11:47 24.12.2024)
© İHA / UĞUR DÖNEKTürk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek -
Türk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek - - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© İHA / UĞUR DÖNEK
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Türkiye’nin 2024 yemek sipariş alışkanlıkları açıklandı. Tavuk döner dürüm yılın en popüler yemeği olurken, gençlerin favorisi waffle tatlı kategorisinde zirvedeki yerini korudu. Burger, lahmacun, pizza ve çiğ köfte de en çok sipariş edilenler arasında yer aldı. İşte yılın en popüler lezzetleri…
2024’ün yemek sipariş alışkanlıklarına ışık tutan bir online sipariş platformu, yılın en popüler lezzetlerini açıkladı. Türkiye genelinde tavuk döner dürüm, en çok sipariş edilen yemek olarak listenin zirvesinde yer aldı. Burger, lahmacun, pizza ve çiğ köfte ise onu takip eden lezzetler oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ben, sen o yemediysek bunları kim yedi?" diye sordu.

Tatlıda gençlerin gözdesi: Waffle

Tatlı kategorisinde gençlerin favorisi waffle, bu yıl da zirveyi kaptırmadı. Geleneksel tatlılardan baklava ve sütlaç, modern tatlılarla birlikte popülerliğini korumaya devam etti.

Market ve mahalle alışverişlerinde temel i̇htiyaçlar öne çıktı

Online market alışverişinde sokak simidi, en çok sipariş edilen ürün oldu. Doğal maden suyu, çikolatalı gofret, su ve meşrubat ürünleri listede dikkat çeken diğer tercihlerdi.
Mahalle kategorisinde ise temel ihtiyaç ürünleri ön plandaydı. Beyaz ekmek, patates ve maydanoz, sipariş listelerinin en üst sıralarında yer aldı.

Pratik siparişler revaçta

Türkiye’nin yemek sipariş alışkanlıkları, yerel tatlar ile küresel lezzetlerin mükemmel bir uyum içinde olduğunu gösterdi. Burger ve pizza gibi uluslararası lezzetler, lahmacun ve çiğ köfte gibi yerel tatlarla yarışırken, tatlıda waffle, geleneksel ve modern damak zevklerini birleştiren bir tercih oldu.

Yılın sipariş haritası

Yemek siparişi alışkanlıkları, sadece damak zevklerini değil, aynı zamanda pratiklik ve ihtiyaçların da ön planda olduğunu ortaya koyuyor. 2024, Türkiye’nin yemek kültüründeki çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serdi.
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