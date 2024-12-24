https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/2024un-en-cok-siparis-edilen-yemekleri-aciklandi-ben-sen-o-yemediysek-bunlari-kim-yedi-1091960049.html

Türkiye'de 2024’ün en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı: 'Ben, sen o yemediysek bunları kim yedi?'

Türkiye'de 2024’ün en çok sipariş edilen yemekleri açıklandı: 'Ben, sen o yemediysek bunları kim yedi?'

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin 2024 yemek sipariş alışkanlıkları açıklandı. Tavuk döner dürüm yılın en popüler yemeği olurken, gençlerin favorisi waffle tatlı kategorisinde... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T11:44+0300

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2024’ün yemek sipariş alışkanlıklarına ışık tutan bir online sipariş platformu, yılın en popüler lezzetlerini açıkladı. Türkiye genelinde tavuk döner dürüm, en çok sipariş edilen yemek olarak listenin zirvesinde yer aldı. Burger, lahmacun, pizza ve çiğ köfte ise onu takip eden lezzetler oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ben, sen o yemediysek bunları kim yedi?" diye sordu.Tatlıda gençlerin gözdesi: WaffleTatlı kategorisinde gençlerin favorisi waffle, bu yıl da zirveyi kaptırmadı. Geleneksel tatlılardan baklava ve sütlaç, modern tatlılarla birlikte popülerliğini korumaya devam etti.Market ve mahalle alışverişlerinde temel i̇htiyaçlar öne çıktıOnline market alışverişinde sokak simidi, en çok sipariş edilen ürün oldu. Doğal maden suyu, çikolatalı gofret, su ve meşrubat ürünleri listede dikkat çeken diğer tercihlerdi.Mahalle kategorisinde ise temel ihtiyaç ürünleri ön plandaydı. Beyaz ekmek, patates ve maydanoz, sipariş listelerinin en üst sıralarında yer aldı.Pratik siparişler revaçtaTürkiye’nin yemek sipariş alışkanlıkları, yerel tatlar ile küresel lezzetlerin mükemmel bir uyum içinde olduğunu gösterdi. Burger ve pizza gibi uluslararası lezzetler, lahmacun ve çiğ köfte gibi yerel tatlarla yarışırken, tatlıda waffle, geleneksel ve modern damak zevklerini birleştiren bir tercih oldu.Yılın sipariş haritasıYemek siparişi alışkanlıkları, sadece damak zevklerini değil, aynı zamanda pratiklik ve ihtiyaçların da ön planda olduğunu ortaya koyuyor. 2024, Türkiye’nin yemek kültüründeki çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/turkiyenin-en-zeki-sehirleri-listesi-aciklandi-2024-yili-icin-il-il-iq-siralamasi-ortaya-cikti-1091843547.html

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