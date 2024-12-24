https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/2-tanesi-1-ceyrek-altinla-yarisiyor-kilosu-bin-200-tlyi-buluyor-1091983413.html
2 tanesi 1 çeyrek altınla yarışıyor: Kilosu bin 200 TL'yi buluyor
2 tanesi 1 çeyrek altınla yarışıyor: Kilosu bin 200 TL'yi buluyor
Sputnik Türkiye
Samsun'da kalkan balığı fiyatları altınla yarışıyor. Kilosu bin 200 TL’ye kadar çıkan kalkan balığının 5 kiloluk bir çifti, çeyrek altın değerine ulaşıyor... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T17:19+0300
2024-12-24T17:19+0300
2024-12-24T17:19+0300
türkiye
balık
çeyrek altın
kalkan balığı
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Samsun'da kalkan balığı, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Serbest piyasada yaklaşık 5 bin TL’ye satılan çeyrek altın, kalkan balığının 5 kiloluk fiyatıyla başa baş gidiyor. Tezgahta kalkan balığını sergileyen balıkçı Onurcan Köse, “Büyük kalkan 3.5 kilo geliyor, kilo fiyatı bin 200 TL. Diğer kalkan ise 1.5 kiloluk ve kilosunu 900 TL'den satıyoruz. Toplamda 5 kilo ağırlığa ulaşan bu 2 balığın fiyatı 5 bin 500 TL'yi buluyor” dedi.Balık fiyatlarında hava durumu etkisiSon günlerde havaların ısınmasıyla mezgit, istavrit ve barbun gibi balık türlerinde bolluk yaşandı, bu da fiyatları düşürdü. Büyük ve yağlı hamsinin kilosu 200 TL’den satılırken, diğer türlerde fiyatlar 80 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Balıkçı Köse, kötü hava koşullarında kayıkların denize çıkamamasının fiyatları artırdığını söyledi. Ancak, son günlerdeki iyi havalar sayesinde tezgahlarda çeşitlilik arttı. Köse, “15 gündür görünmeyen palamut tezgahlara geri döndü. Palamudun tanesi 150 TL, mezgit 80 TL, barbun 120 TL, somon 200 TL'den alıcı buluyor” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gurultu-yapan-komsuya-ceza-artti-8-gun-sonra-gecerli-olacak-1091979101.html
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kalkan balığı, çeyrek altın, balık fiyatları, samsun balık hali, hamsi fiyatı, deniz ürünleri
kalkan balığı, çeyrek altın, balık fiyatları, samsun balık hali, hamsi fiyatı, deniz ürünleri
2 tanesi 1 çeyrek altınla yarışıyor: Kilosu bin 200 TL'yi buluyor
Samsun'da kalkan balığı fiyatları altınla yarışıyor. Kilosu bin 200 TL’ye kadar çıkan kalkan balığının 5 kiloluk bir çifti, çeyrek altın değerine ulaşıyor. Hamsi ve diğer balık türlerinde fiyatlar düşerken, kalkan balığının yüksek fiyatı dikkat çekiyor.
Samsun'da kalkan balığı, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Serbest piyasada yaklaşık 5 bin TL’ye satılan çeyrek altın, kalkan balığının 5 kiloluk fiyatıyla başa baş gidiyor. Tezgahta kalkan balığını sergileyen balıkçı Onurcan Köse, “Büyük kalkan 3.5 kilo geliyor, kilo fiyatı bin 200 TL. Diğer kalkan ise 1.5 kiloluk ve kilosunu 900 TL'den satıyoruz. Toplamda 5 kilo ağırlığa ulaşan bu 2 balığın fiyatı 5 bin 500 TL'yi buluyor” dedi.
Balık fiyatlarında hava durumu etkisi
Son günlerde havaların ısınmasıyla mezgit, istavrit ve barbun gibi balık türlerinde bolluk yaşandı, bu da fiyatları düşürdü. Büyük ve yağlı hamsinin kilosu 200 TL’den satılırken, diğer türlerde fiyatlar 80 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Balıkçı Köse, kötü hava koşullarında kayıkların denize çıkamamasının fiyatları artırdığını söyledi. Ancak, son günlerdeki iyi havalar sayesinde tezgahlarda çeşitlilik arttı. Köse, “15 gündür görünmeyen palamut tezgahlara geri döndü. Palamudun tanesi 150 TL, mezgit 80 TL, barbun 120 TL, somon 200 TL'den alıcı buluyor” diye konuştu.