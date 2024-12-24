2 tanesi 1 çeyrek altınla yarışıyor: Kilosu bin 200 TL'yi buluyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Şenol Güneş ve Volkan Demirel arasında gerginlik: El sıkışma krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yurt dışından alışverişte gümrüksüz limit düştü, taşıma bedeli eklendi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Takipteki borçlar yüzde 135 arttı
12:06
84 dk
HABER MASASI
2024’te kültür sanatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Norveç’e özel gemi tasarımı
14:05
54 dk
EKONOMİ PANORAMA
Almanya'da alarm zilleri
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hakan Fidan’ın gerçekleştirdiği ziyaretin zamanlaması dikkat çekici’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
18:32
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Osmanlı Devleti'nin İlk ve Son Anayasası: Kanuni Esasi
18:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam ziyaretinde yaşananlar
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ciner Medya'nın hisseleri satıldı Can Grubu'na satıldı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çarşı davası 12 yıl sonra bitti
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın başarı sebepleri, diğerlerinin başarısızlık şifreleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücrette son viraj
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
19:09
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/2-tanesi-1-ceyrek-altinla-yarisiyor-kilosu-bin-200-tlyi-buluyor-1091983413.html
2 tanesi 1 çeyrek altınla yarışıyor: Kilosu bin 200 TL'yi buluyor
2 tanesi 1 çeyrek altınla yarışıyor: Kilosu bin 200 TL'yi buluyor
Sputnik Türkiye
Samsun'da kalkan balığı fiyatları altınla yarışıyor. Kilosu bin 200 TL’ye kadar çıkan kalkan balığının 5 kiloluk bir çifti, çeyrek altın değerine ulaşıyor... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T17:19+0300
2024-12-24T17:19+0300
türkiye
balık
çeyrek altın
kalkan balığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091983250_0:52:998:613_1920x0_80_0_0_4039703c72e40323c9a558ff3f00158e.jpg
Samsun'da kalkan balığı, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Serbest piyasada yaklaşık 5 bin TL’ye satılan çeyrek altın, kalkan balığının 5 kiloluk fiyatıyla başa baş gidiyor. Tezgahta kalkan balığını sergileyen balıkçı Onurcan Köse, “Büyük kalkan 3.5 kilo geliyor, kilo fiyatı bin 200 TL. Diğer kalkan ise 1.5 kiloluk ve kilosunu 900 TL'den satıyoruz. Toplamda 5 kilo ağırlığa ulaşan bu 2 balığın fiyatı 5 bin 500 TL'yi buluyor” dedi.Balık fiyatlarında hava durumu etkisiSon günlerde havaların ısınmasıyla mezgit, istavrit ve barbun gibi balık türlerinde bolluk yaşandı, bu da fiyatları düşürdü. Büyük ve yağlı hamsinin kilosu 200 TL’den satılırken, diğer türlerde fiyatlar 80 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Balıkçı Köse, kötü hava koşullarında kayıkların denize çıkamamasının fiyatları artırdığını söyledi. Ancak, son günlerdeki iyi havalar sayesinde tezgahlarda çeşitlilik arttı. Köse, “15 gündür görünmeyen palamut tezgahlara geri döndü. Palamudun tanesi 150 TL, mezgit 80 TL, barbun 120 TL, somon 200 TL'den alıcı buluyor” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/gurultu-yapan-komsuya-ceza-artti-8-gun-sonra-gecerli-olacak-1091979101.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091983250_56:0:943:665_1920x0_80_0_0_29dcdf4f70301ba374fff3f542f226e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kalkan balığı, çeyrek altın, balık fiyatları, samsun balık hali, hamsi fiyatı, deniz ürünleri
kalkan balığı, çeyrek altın, balık fiyatları, samsun balık hali, hamsi fiyatı, deniz ürünleri

2 tanesi 1 çeyrek altınla yarışıyor: Kilosu bin 200 TL'yi buluyor

17:19 24.12.2024
© İHAKalkan balığı
Kalkan balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© İHA
Abone ol
Samsun'da kalkan balığı fiyatları altınla yarışıyor. Kilosu bin 200 TL’ye kadar çıkan kalkan balığının 5 kiloluk bir çifti, çeyrek altın değerine ulaşıyor. Hamsi ve diğer balık türlerinde fiyatlar düşerken, kalkan balığının yüksek fiyatı dikkat çekiyor.
Samsun'da kalkan balığı, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Serbest piyasada yaklaşık 5 bin TL’ye satılan çeyrek altın, kalkan balığının 5 kiloluk fiyatıyla başa baş gidiyor. Tezgahta kalkan balığını sergileyen balıkçı Onurcan Köse, “Büyük kalkan 3.5 kilo geliyor, kilo fiyatı bin 200 TL. Diğer kalkan ise 1.5 kiloluk ve kilosunu 900 TL'den satıyoruz. Toplamda 5 kilo ağırlığa ulaşan bu 2 balığın fiyatı 5 bin 500 TL'yi buluyor” dedi.

Balık fiyatlarında hava durumu etkisi

Son günlerde havaların ısınmasıyla mezgit, istavrit ve barbun gibi balık türlerinde bolluk yaşandı, bu da fiyatları düşürdü. Büyük ve yağlı hamsinin kilosu 200 TL’den satılırken, diğer türlerde fiyatlar 80 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Balıkçı Köse, kötü hava koşullarında kayıkların denize çıkamamasının fiyatları artırdığını söyledi. Ancak, son günlerdeki iyi havalar sayesinde tezgahlarda çeşitlilik arttı. Köse, “15 gündür görünmeyen palamut tezgahlara geri döndü. Palamudun tanesi 150 TL, mezgit 80 TL, barbun 120 TL, somon 200 TL'den alıcı buluyor” diye konuştu.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
EKONOMİ
Gürültü yapan komşuya ceza arttı: 8 gün sonra geçerli olacak
16:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала