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1969'dan bugüne süren salgında artış: 'Lassa ateşi' nedeniyle bu yıl 190 kişi yaşamını yitirdi
1969'dan bugüne süren salgında artış: 'Lassa ateşi' nedeniyle bu yıl 190 kişi yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Nijerya'da ilk olarak 1969'da görülen bulaşıcı hastalık 'Lassa ateşi' yüzünden bu yıl 190 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, vaka ve ölüm sayılarında çok... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanan 'Lassa ateşi' sebebiyle bu yıl 190 kişi hayatını kaybetti.Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede Lassa ateşi vakalarında ve ölümlerde endişe verici bir artış olduğunu belirtti.İdris, bu yıl ülkede 9 bin 492 şüpheli Lassa ateşi vakasının tespit edildiğini, yapılan testlerde bunların 1154'ünün pozitif çıktığını söyledi.Bu yıl Lassa ateşi salgını nedeniyle 190 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten İdris, salgın nedeniyle ölüm oranının sürekli olarak yüksek kaldığını ifade etti.Hükümet, ülke genelindeki salgın nedeniyle 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.'Lassa ateşi'Lassa ateşi, hayvandan insana bulaşabilen bir hastalık olarak biliniyor. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana da geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.
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nijerya hastalık kontrol merkezi, nijerya, borno, salgın, salgın hastalık, ateş, fare
nijerya hastalık kontrol merkezi, nijerya, borno, salgın, salgın hastalık, ateş, fare

1969'dan bugüne süren salgında artış: 'Lassa ateşi' nedeniyle bu yıl 190 kişi yaşamını yitirdi

03:32 24.12.2024
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Nijerya'da ilk olarak 1969'da görülen bulaşıcı hastalık 'Lassa ateşi' yüzünden bu yıl 190 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, vaka ve ölüm sayılarında çok ciddi bir artış görüldüğünü bildiriyor.
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanan 'Lassa ateşi' sebebiyle bu yıl 190 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede Lassa ateşi vakalarında ve ölümlerde endişe verici bir artış olduğunu belirtti.
İdris, bu yıl ülkede 9 bin 492 şüpheli Lassa ateşi vakasının tespit edildiğini, yapılan testlerde bunların 1154'ünün pozitif çıktığını söyledi.
Bu yıl Lassa ateşi salgını nedeniyle 190 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten İdris, salgın nedeniyle ölüm oranının sürekli olarak yüksek kaldığını ifade etti.
Hükümet, ülke genelindeki salgın nedeniyle 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

'Lassa ateşi'

Lassa ateşi, hayvandan insana bulaşabilen bir hastalık olarak biliniyor. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana da geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.
Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.
Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.
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